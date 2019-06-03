رياضة

بقيادة صلاح| 3 لاعبين ينافسون ميسي في الكرة الذهبية

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
ساهم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام يوم السبت الماضي، في أن يصبح الكثير من لاعبيه المحوريين مرشحين بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يأتي ذلك بعدما سبق أن صرح مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بأن الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي النظرية التي من المفترض أن تبعد ميسي عن الجائزة، وبالنسبة إلى المرشحين لمنافسة النجم الأرجنتيني، فسيكون في مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ورجل المباراة النهائية فيرجيل فان ديك.
وبإمكان فان ديك التتويج بلقب جديد عندما يشارك مع هولندا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، ومن النادر أن يتوج مدافع بالكرة الذهبية، إذ يعد فابيو كانافرو آخر من حقق ذلك الإنجاز في عام 2016. ومن المنافسين أيضًا النجم السنغالي ساديو ماني، الذي سجل 26 هدفًا في 50 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولعب
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بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

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جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

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مفاجأة.. صلاح يغيب عن التشكيل المثالي لدوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يوفا" اليوم الأحد عن القائمة المثالية لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخ الريدز، وشهدت القائمة غياب الفرعون المصري محمد صلاح عن القائمة المثالية للتشامبيونزليج، على الرغم من الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب بقيادة ليفربول للتتويج باللقب الأعرق في أوروبا بتسجيله هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء بشباك توتنهام ليصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي يسجل في المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد الجزائري رابح ماجر.
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هل سينفذ محمد صلاح رهان التتويج ويصطحب ماني للأزهر؟

سجل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح هدف ليفربول الأول، أمس، في فوز الريدز على توتنهام بهدفين دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ليتوج الليفر بلقب السادس في تاريخه في أعرق المسابقات الأوروبية على صعيد القارة العجوز، وينتقم من خسارته نهائي دوري الأبطال، الموسم الماضي، بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في نهائي كييف، كما أصبح صلاح مجبرًا الآن على تنفيذ رهانه مع النجم السنغالي ساديو ماني.
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فان دايك: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أعرب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، عن ثقته بأن تتويج ليفربول أمس بلقب دوري أبطال أوروبا هو البداية فقط للمزيد من التتويجات، وقال فان دايك: "أعتقد أنه يتوجب علينا الشعور بالجوع تجاه المزيد من التتويجات، انتهى موسمنا اليوم وتوجنا بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو لقب بكل تأكيد أردناه بشدة، ولكن في شهر يوليو عندما نعود من جديد، سنبدأ من الصفر، كل لاعب يعمل من أجل تحقيق أهدافه، وهدفنا هو المنافسة على الألقاب إن أمكن، وأرى بأننا نملك اللاعبين القادرين على تحقيق ذلك".
ليفربول‎

يويفا: صلاح وماني يضعان بلدهما على خريطة التتويج

هناك 50 دولة تملك لاعبا واحدا على الأقل تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا، فبعد تتويج ليفربول باللقب أمس، على حساب توتنهام، أضيفت دولتان جديدتان إلى القائمة، وهما مصر والسنغال، عبر كل من محمد صلاح وساديو ماني، ومنذ النسخة الأولى للبطولة عام 1956، شارك 1.066 لاعبًا من 63 جنسية مختلفة في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتملك إيطاليا العدد الأكبر من اللاعبين بواقع 147 لاعبًا، وحرم نابي كيتا من خوض النهائي بسبب الإصابة وكان سيصبح أول لاعب غيني يشارك في النهائي، وكذلك فيكتور وانياما لاعب توتنهام الذي لم يشارك في اللقاء أيضًا.
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