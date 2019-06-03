«حكايتي» 28.. «داليدا» تطرد «فريدة» بعد سرقتها لها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

مسلسل حكايتي الحلقة 28

شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل «حكايتي» قتل «سليمان» يجسده أحمد بدير، ابن شقيقه «حسام» الذى يجسده إسلام جمال، بعد أن ذهب إليهم ليحرقهم داخل الفيلا، بعد أن قام «أدهم» يجسده أحمد حاتم، بحرق مصنعه، وجاءت الشرطة وحاول «أدهم» أن يحمى والده ويقول إنه من قتله، لكن والده رفض واعترف بفعلته وأكد أنه قتله ليثأر لابنته، وأخذته الشرطة إلى القسم، بينما جاء عرض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من ماركة عالمية تريد أن تشاركها ويكون لها فروع فى كل أنحاء العالم، ووقعت العقود على الفور لكي تنشر اسم (أتيليه صوفيا) فى كل أنحاء العالم وتحقق أمنية والدتها.

بينما كشفت تحقيقات النيابة عن أن «حسام» خلف السيارة التي صدمت «داليدا» على الكورنيش، وأنه من قتل ابنة عمها «نور»، تجسدها دنيا المصري، ونجح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، في أن يعود إلى الميناء ويقف على قدميه مرة أخرى بفضل زوجته، وترك عدد من عمال شركات «البارون»