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«حكايتي» 28.. «داليدا» تطرد «فريدة» بعد سرقتها لها

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
مسلسل حكايتي الحلقة 28
مسلسل حكايتي الحلقة 28
شهدت الحلقة الـ28 من مسلسل «حكايتي» قتل «سليمان» يجسده أحمد بدير، ابن شقيقه «حسام» الذى يجسده إسلام جمال، بعد أن ذهب إليهم ليحرقهم داخل الفيلا، بعد أن قام «أدهم» يجسده أحمد حاتم، بحرق مصنعه، وجاءت الشرطة وحاول «أدهم» أن يحمى والده ويقول إنه من قتله، لكن والده رفض واعترف بفعلته وأكد أنه قتله ليثأر لابنته، وأخذته الشرطة إلى القسم، بينما جاء عرض لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري، من ماركة عالمية تريد أن تشاركها ويكون لها فروع فى كل أنحاء العالم، ووقعت العقود على الفور لكي تنشر اسم (أتيليه صوفيا) فى كل أنحاء العالم وتحقق أمنية والدتها.
بينما كشفت تحقيقات النيابة عن أن «حسام» خلف السيارة التي صدمت «داليدا» على الكورنيش، وأنه من قتل ابنة عمها «نور»، تجسدها دنيا المصري، ونجح «على» يجسده أحمد صلاح حسني، في أن يعود إلى الميناء ويقف على قدميه مرة أخرى بفضل زوجته، وترك عدد من عمال شركات «البارون»
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محمد-إمام-وهاجر-أحمد

«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.
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صلاح عبدالله يرقص مع الخولي في آخر أيام تصوير هوجان

انتهى فريق عمل مسلسل "هوجان" المشارك في السباق الرمضاني الحالي والمعروض على شاشة قناة الحياة، من آخر يوم تصوير له، واحتفالًا بانتهاء كواليس اليوم الأخير من العمل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد عادل إمام، نشر الفنان صلاح عبدالله فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهر فيه وهو يرقص مع الفنان رياض الخولي، وعلق عليه: «عندما يرقص الكبار بعد فركش هوجان» وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجمهور والفنانين، بتعليقاتهم بتهنئة الفنان صلاح عبدالله وفريق العمل.
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«زلزال» 28| حلا شيحة لن تقدر على الإنجاب

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «زلزال» ذهاب «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، إلى «لمياء» تجسدها منى عبد الغني، ليشتكي لها من ابنتها «ريهام» التى أخذت منه كل أملاكه وطردته، فيما تشاجر «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، مع زوجته الثانية التي تختلف طباعها عن طباعهم، فيما حاول «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، أن يشترى فاكهة من تجار مصر بعد أن منع عنه الفاكهة من العياط ولكنه فشل، وفى اللحظة التي شعر فيها بيأس زاره أحد أصدقائه من الجامعة لكي يبارك له على الزواج، وعرف منه ما حصل له فى السوق، وأخبره بأن والده لديه مزارع فاكهة وسيتولى هو الأمر.
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«حكايتي» 27.. ياسمين صبري تنجو من الموت

انطلقت الحلقة الـ27 من مسلسل «حكايتي» بتفكير «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، فى الانتقام من «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، بعد أن دخلت فى عملها وعلمت كل شيء عن محلاتها وفروعها، وفى الوقت نفسه كان «على» يجسده أحمد صلاح حسني، يعيش صدمة كبيرة بعد أن أخبره «هيثم» يجسده تامر شلوت، بأن «البارون» يجسده جميل برسوم، قد تنازل له عن كل أملاكه، وسط محاولة والدته وزوجته التفكير معه فى حل، وشعرت «داليدا» بأنها السبب فى كل ما يحدث لزوجها، وأن جده مات وهو غاضب عليه بسبب زواجه بها.
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«حكايتي» 26| موت «البارون» و«داليدا» تبلغ عن شقيقها

انطلقت الحلقة الـ 26 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، إلى الخان ومعها زوجها «على» يجسده أحمد صلاح حسني، من أجل دفن والدها، وهناك التقت أهلها، الذين وقفوا مترصدين لها، وحمل «حسام» يجسده إسلام جمال و«على» النعش، فيما ذهبت «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر إلى «سوزي» تجسدها نهال عنبر، تطلب منها أن تعطيها مبلغا ماليا، كى تعود وتقف على قدميها مرة أخرى فى السوق، لكنها أخبرتها بأنها ليس معها سيولة. وفى المقابر، وقف «حسام» يسأل شقيقته «داليدا» عمن قتل والدهما؟ وردت عليه بأنه السبب فى موت والده، ليهدد بقتلها، لكن «على» تدخل وأخذها.
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«حكايتي» 23| جد «علي» يوافق على زواجه من «داليدا»

انطلقت الحلقة الـ23 من مسلسل «حكايتي» بتحدث «داليدا» تجسدها ياسمين صبري مع صديقتها «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، لا يرد على مكالماتها وأنه تغير معها، وعرضت عليها أن تتصل هي به وتحاول أن تفهم ما حدث ولكنها رفضت، وأخبر «سعد» يجسده إدوارد، ابنته بأن «حسام» يجسده إسلام جمال، يريد الزواج منها ولكنها رفضت لكونها تحب «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وفى الوقت نفسه تجهز «داليدا» لافتتاح فرع جديد للأتيليه فى القاهرة، وأخذ «على» يتحدث مع نفسه، هل يترك «داليدا» البنت الوحيدة التي أحبها؟ ولكنه تذكر أنه لا يستطيع أن يكسر أوامر جده.
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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