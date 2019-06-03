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الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام

تحرير:أميرة إبراهيم - سول ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام
الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام
في سول عاصمة الطيران حاليا والتي جمعت بين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة العالم للطيران أبرزت الإياتا أرقاما تعكس حال مشاركة النقل الجوي في الأداء الاقتصادي للمواطن العادي وتطور ارتباط الطيران بالمسافرين. حيث تقوم صناعة النقل الجوي بتوفير 65 مليون وظيفة، بالإضافة إلى إسهامها بـ 2.7 ترليون دولار أمريكي ضمن الاقتصاد العالمي.
فعلى سبيل المثال، سيبدأ القطاع انطلاقاً من عام 2020 بانتهاج مسيرة نمو محايد بالنسبة للكربون للوصول في عام 2050 إلى معدلات انبعاث كربوني تُعادل نصف تلك المُسجلة عام 2005. كما نلتزم بتسخير الطيران لتقديم خدمات اتصال عالمية مستدامة". وتشمل أهم المؤشرات على قوة مستويات الاتصال العالمية كذلك أسعار التذاكر
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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

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قمة النقل الجوي بكوريا.. تصاعد الحرب التجارية يحد من أرباح الطيران

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن انخفاض توقعاته بشأن أرباح قطاع النقل الجوي العالمي لتصل إلى 28 مليار دولار أمريكي للعام الحالي، وذلك من 35.5 مليار دولار كانت متوقعة في ديسمبر 2018. وترافق ذلك مع انخفاض تقديرات الأرباح بعد دفع الضرائب، التي توقع الاتحاد أن تسجل قيمة 30 مليار دولار.
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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.
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رسوم تكرار العمرة.. رحلة القرار من التطبيق للإلغاء

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