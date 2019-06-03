الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام
تحرير:أميرة إبراهيم - سول
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام
في سول عاصمة الطيران حاليا والتي جمعت بين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة العالم للطيران أبرزت الإياتا أرقاما تعكس حال مشاركة النقل الجوي في الأداء الاقتصادي للمواطن العادي وتطور ارتباط الطيران بالمسافرين. حيث تقوم صناعة النقل الجوي بتوفير 65 مليون وظيفة، بالإضافة إلى إسهامها بـ 2.7 ترليون دولار أمريكي ضمن الاقتصاد العالمي.
فعلى سبيل المثال، سيبدأ القطاع انطلاقاً من عام 2020 بانتهاج مسيرة نمو محايد بالنسبة للكربون للوصول في عام 2050 إلى معدلات انبعاث كربوني تُعادل نصف تلك المُسجلة عام 2005. كما نلتزم بتسخير الطيران لتقديم خدمات اتصال عالمية مستدامة".
وتشمل أهم المؤشرات على قوة مستويات الاتصال العالمية كذلك أسعار التذاكر
فعلى سبيل المثال، سيبدأ القطاع انطلاقاً من عام 2020 بانتهاج مسيرة نمو محايد بالنسبة للكربون للوصول في عام 2050 إلى معدلات انبعاث كربوني تُعادل نصف تلك المُسجلة عام 2005. كما نلتزم بتسخير الطيران لتقديم خدمات اتصال عالمية مستدامة".
وتشمل أهم المؤشرات على قوة مستويات الاتصال العالمية كذلك أسعار التذاكر حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر لتذاكر ذهاب وإياب 317 دولارا أمريكيا خلال عام 2019 (قبل الضرائب والرسوم الإضافية ووفق سعر الدولار خلال 2018)، والذي يشكل انخفاضاً بنسبة 61% عن معدلات العام 1998 بعد التعديل بسبب التضخم، كما تمثل هذه الأسعار انخفاضاً بقيمة 10 دولارات أمريكية بالقيمة الحقيقية عن أسعار عام 2018.
يُتوقع أن تبلغ رسوم الشحن الجوي هذا العام 1.86 دولار أمريكي لكل كيلوجرام (وفق سعر الدولار خلال 2018)، ما يشكل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 62% عن معدلات عام 1998.
ومن المتوقع أن ينمو عدد المسارات المخدمة بالرحلات الجوية ليتجاوز 58 ألف مسار خلال عام 2019، بارتفاع عن الرقم المسجل عام 2014 والبالغ 52 ألف مسار.
كذلك من المتوقع ارتفاع الإنفاق العالمي على السياحة المُتاحة عبر النقل الجوي بنسبة 7.8% خلال عام 2019 ليصل إلى 909 مليار دولار أمريكي.
وتتوقع شركات الطيران انضمام أكثر من 1,770 طائرة جديدة لعملياتها في عام 2019، والتي ستحل معظمها محل الطائرات القديمة وذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الوقود، الأمر الذي سيسهم في توسيع الأسطول التجاري العالمي بنسبة 3.67% ليصل إلى أكثر من 30,697 طائرة. وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الوقود بنسبة 1.7% لتصل إلى 22.4 لتر لكل 100 طن شحن متاح في الكيلومتر.
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