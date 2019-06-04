ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على الرغم من العوائق التي تواجهها الشركة الصينية هواوي، جراء الحظر الأمريكي وعدم التعامل معها نهائيًا، إلا أن هناك عددا من الشركات الأمريكية التي لم تحدد موقفها من الحظر

تحرير:مي فؤاد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

هواوي

على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.

قامت مايكروسوفت بسحب أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي بهدوء من موقعها، ما يشير إلى استجابة عائمة من سحب الخدمات بالكامل، لكننا ما زلنا في خضم خطط الشركة الأوسع للتعامل مع الحظر. تعد مايكروسوفت واحدة من أكبر شركاء برامج هواوي، حيث تقوم بترخيص ويندوز وصيانته على عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي