ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟
على الرغم من العوائق التي تواجهها الشركة الصينية هواوي، جراء الحظر الأمريكي وعدم التعامل معها نهائيًا، إلا أن هناك عددا من الشركات الأمريكية التي لم تحدد موقفها من الحظر
تحرير:مي فؤاد
٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
هواوي
على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل.
على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
قامت مايكروسوفت بسحب أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي بهدوء من موقعها، ما يشير إلى استجابة عائمة من سحب الخدمات بالكامل، لكننا ما زلنا في خضم خطط الشركة الأوسع للتعامل مع الحظر.
تعد مايكروسوفت واحدة من أكبر شركاء برامج هواوي، حيث تقوم بترخيص ويندوز وصيانته على عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي
قامت مايكروسوفت بسحب أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي بهدوء من موقعها، ما يشير إلى استجابة عائمة من سحب الخدمات بالكامل، لكننا ما زلنا في خضم خطط الشركة الأوسع للتعامل مع الحظر.
تعد مايكروسوفت واحدة من أكبر شركاء برامج هواوي، حيث تقوم بترخيص ويندوز وصيانته على عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي التي يجب أن تحصل على ترخيص مباشر وتحديث من الشركة.
على الأرجح، ستظل مايكروسوفت صامتة ببساطة بسبب حساسية الأزمة، لكن الصمت يثير سؤالا مثيرًا للاهتمام: إذا كانت مايكروسوفت تتحدى أمر السلطات العليا الأمريكية وتواصل التعامل مع هواوي، فما نوع العقوبات التي ستواجهها من الإدارة الأمريكية وبالأخص الرئيس الأمريكي.
يفترض الخبراء في مجال التكنولوجيا بحسب موقع "the verge"، أن مايكروسوفت ستتخذ نفس الإجراء الذي تتبعه جوجل والآخرون، لسبب بسيط يرجع إلى عدم تحمل تكاليف مواجهة الإدارة الأمريكية وغضبها، هناك مجموعة من العقوبات للشركات التي تتحدى حظر التصدير، والتي تتراوح من الغرامات المدنية إلى أوامر الرفض التي من شأنها أن تضع قيودًا واضحة على ما يمكن أن تصدره الشركة المخالفة، وكل ذلك يديره محققون متخصصون في تطبيق فرض الصادرات، إذا كانت الانتهاكات صارخة بما فيه الكفاية، يمكن أن تكون هناك عقوبات جنائية، مثل قضية مايو الماضي التي شهدت إدانة رجل من نيوجيرسي بتهمة التآمر لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا.
لكن بالنظر إلى مقدار اعتماد مايكروسوفت على العقود الحكومية والدولية في أعمالها، سيكون هناك الكثير لتخسره الشركة، لذا فلن تجرؤ مايكروسوفت على دفع التكاليف في جميع الأصعدة؛ أهمها المادية.
ليست الشركات الأمريكية فقط هي التي يجب أن تتوخى الحذر من العقوبات وغضب الإدارة الأمريكية، في الوقت نفسه، تسارع شركات المحاماة للتوضيح، يتعين على أي شخص يقوم بترخيص التكنولوجيا من الولايات المتحدة الالتزام بنفس القيود، ما يعني فعليًا قطع الشراكة مع هواوي.
على سبيل المثال، تشرح إحدى الشركات غير المتعلقة بمجال التكنولوجيا، وواحدة من الشركات المهمة لإنتاج فرش الأسنان، أنه قد يتم منعها من التعامل نهائيًا مع هواوي دون ترخيص مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، حتى إذا كانت فرشاة الأسنان نفسها مصنوعة خارج أمريكا، يقطع هذا الخطر شوطًا طويلا في تفسير سبب استمرار شركات مثل أي أر إم القابضة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها والتي تقدم تصميمات للرقائق بدلا من التصنيع، في الخضوع لأوامر الإدارة الأمريكية، حتى إذا كان الأمر غير متعلق بها بالمرة.
الأكثر احتمالا هو أن مايكروسوفت تلعب ببساطة بالوقت، ألمح ترامب نفسه إلى أنه يمكن إزالة القيود كجزء من صفقة تجارية، والتي من المحتمل أن يتم تنفيذها قبل بدء سريان التعريفة الجمركية الجديدة في 25 يونيو المقبل، إذا حدثت هذه الصفقة بالفعل، فقد يبدو التزام الهدوء والخروج من العاصفة، حلا ذكيًا عند العودة إلى الوراء، ولكن بالنظر إلى سجل ترامب باعتباره صانع صفقات فدراليًا، فإن هذا الحل يبدو رهانًا محفوفًا بالمخاطر.
على الرغم من ذلك، من غير المتوقع أن تستمر الأزمة طويلا؛ نظرًا لنفوذ هواوي الواسع داخل السوق الأمريكية، ليس في سوق الهواتف الذكية فحسب، بل في مجال تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس وكذلك المصالح المشتركة مع الشركات الأمريكية، فضلا عن نفوذ الشركة الصينية، باعتبارها ثاني أكبر الشركات مبيعًا للهواتف الذكية حول العالم، ناهيك عن عدم مقدرة جوجل وغيرها من الشركات المقاطعة لهواوي على تحمل تكاليف الخسائر المهولة التي ستواجهها.