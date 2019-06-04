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ما العقوبات المنتظرة لمن يتحدى حظر هواوي؟

على الرغم من العوائق التي تواجهها الشركة الصينية هواوي، جراء الحظر الأمريكي وعدم التعامل معها نهائيًا، إلا أن هناك عددا من الشركات الأمريكية التي لم تحدد موقفها من الحظر
تحرير:مي فؤاد ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
هواوي
هواوي
على مدار الأسبوعين الماضيين، فقد العملاق التكنولوجي الصيني هواوي تقريبًا كل شريك له بفضل الحظر التجاري الأمريكي، بما في ذلك الانقسامات البارزة مع شركات عالمية؛ جوجل وكورنينغ و إيه. آر. إم القابضة التي أغرقت شركة الهواتف الصينية في أزمة غير مسبوقة من قبل. على الرغم من ذلك، يظل بعض شركاء هواوي الرئيسيين هادئين في ظل تلك العاصفة التي تضرب بكل ما يتعلق بهواوي بقريب أو من بعيد، وأبرزهم شركة مايكروسوفت، التي لم تصدر بيانًا رسميًا بشأن الحظر، والتي لم تتخذ رد فعل يُذكر تجاه الأزمة.
قامت مايكروسوفت بسحب أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي بهدوء من موقعها، ما يشير إلى استجابة عائمة من سحب الخدمات بالكامل، لكننا ما زلنا في خضم خطط الشركة الأوسع للتعامل مع الحظر. تعد مايكروسوفت واحدة من أكبر شركاء برامج هواوي، حيث تقوم بترخيص ويندوز وصيانته على عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من هواوي
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شركة-أبل

أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
هواوي

هواوي تتلقى الضربات.. منع علمائها من إجراء الأبحاث

قد يكون لحظر الولايات المتحدة الفعال على هواوي عواقب وخيمة على المجتمع العلمي، قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة هواوي من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كل القيود التجارية على الشركة الصينية، كما حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التي ستنشأ في حال السماح لموظفي الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة. رغم أن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات.
جوجل

خدمات جوجل تعود للعمل بعد تعطلها لفترة

بدأت خدمات جوجل، في إلى العودة العمل، بعد فترة من تعطلها مساء الأحد، إذ تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في أنحاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
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