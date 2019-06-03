رياضة

آس: نهائي دوري الأبطال سيعاد في بلد محايد

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
الترجي - الوداد
الترجي - الوداد
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في طريقه لإعادة مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال، ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الاتحاد المغربي تلقى تطمينات قوية من "الكاف" للنظر في ملف الوداد في حال عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للاتحاد غدًا الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وأضاف أن الاتجاه السائد داخل الكاف، هو أن تعاد المباراة في بلد محايد وفي مباراة فاصلة، وستقرر لجنة الطواريء ذلك غدًا والملعب المحايد غالبًا سيكون في فرنسا وإن كان هناك ترشيح لبعض دول الخليج والجزائر مع إقامتها بدون جمهور لتفادي أعمال الشغب.
توّج الترجي الرياضي التونسي بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-0 رغم توقف المباراة بسبب تعطل تقنية المساعدة بالفيديو الـ"VAR"، وسجل اللاعب الجزائري يوسف البلايلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41. وأطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرته معلنًا فوز الترجي على ضيفه الوداد
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بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
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جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

بعد فضيحة رادس.. الاتحاد المغربي يلجأ للفيفا

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، 4 قرارات خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم السبت، بمقر الاتحاد لتدارس أحداث موقعة إياب نهائي بطولة دوري الأبطال، والتي جمعت بين الوداد المغربي ونظيره الترجي التونسي، وجاءت كالآتي وفقًا لقناة الرياضية المغربية على تويتر: مساندة لا مشروطة من الجامعة للوداد الرياضي في هذه النازلة، مراسلة الفيفا في النازلة معززة بكل الاعتراضات والوثائق، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، التحضير لاجتماع الكاف المقرر يوم 4 يونيو.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

اجتماع طارئ في المغرب بعد فضيحة رادس

دعا فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاجتماع طارئ اليوم السبت بمقر الاتحاد لتدارس أحداث إياب نهائي دوري الأبطال، واتخاذ القرارات التي تليق بما حدث خلال المباراة النهائية من وقائع، وتضمن بيان اتحاد الكرة المغربي الذي أصدره اليوم، التأكيد أن هذا الاجتماع سيكون هاما وقويا وسيتم على ضوئه كشف موقف مشترك بين اتحاد الكرة وإدارة الوداد بما يحفظ لمصالح الكرة المغربية حقوقها، علمًا بأن اتحاد الكرة المغربي أرسل في السابق خطابي احتجاج تضمنا شكاوى من حكمي الكونفدرالية الإثيوبي باملاك تيسيما ودوري الأبطال ذهابا جهاد جريشة.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

رئيس الوداد يستعين بالأهلي للتظلم ضد الترجي

أكد سعيد الناصيري رئيس الوداد أن رواية لاعبي ومسؤولي الترجي بأن النادي المغربي كان على علم بتعطل تقنية الفيديو قبل المباراة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن ما يقال قد يكون أكبر كذبة يسجلها التاريخ، وقال الناصيري: "الترجي له سوابق في تعطيل الفار قبل نهائي دوري الأبطال وما بلغه سيفرض عليه طلب شهادة الأشقاء في مصر خاصة الأهلي، ولقد بلغنا أن نهائي النسخة الماضية شهد حدثا مماثلا بتعطل الـVAR بشكل مفاجئ قبل مباراة الترجي مع الأهلي، بل بلغتني شهادة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق، الذي أكد أن الأمر لا يحدث لأول مرة في مباراة تقام بتونس وهو ما يعزز شكوكنا".
الترجي-والبنزرتى

كاف: لجنة تنفيذية طارئة لمناقشة أحداث الترجي والوداد

قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، «كاف»، برئاسة أحمد أحمد، استدعاء لجنة تنفيذية طارئة يوم 4 يونيو المقبل، وذلك لمناقشة القضايا التنظيمية لنهائى دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي على ملعب رادس. وأصدر «كاف» بيانا قال فيه: «نظرا للأحداث التى تمت فى إياب نهائى دورى الأبطال الإفريقي فإن السيد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر استدعاء لجنة تنفيذية طارئة فى الرابع من يونيو، لمناقشة القضايا التنظيمية التى سيتم تخصيصها لهذا الاجتماع».
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