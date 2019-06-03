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قمة النقل الجوي بكوريا.. تصاعد الحرب التجارية يحد من أرباح الطيران

تحرير:أميرة إبراهيم - سول ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
قمة النقل الجوي بكوريا
قمة النقل الجوي بكوريا
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن انخفاض توقعاته بشأن أرباح قطاع النقل الجوي العالمي لتصل إلى 28 مليار دولار أمريكي للعام الحالي، وذلك من 35.5 مليار دولار كانت متوقعة في ديسمبر 2018. وترافق ذلك مع انخفاض تقديرات الأرباح بعد دفع الضرائب، التي توقع الاتحاد أن تسجل قيمة 30 مليار دولار.
وتراجع مناخ الأعمال الخاصة بشركات الطيران نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والضعف الكبير الحاصل في مشهد التجارة العالمية. ومن المتوقع ارتفاع التكاليف الإجمالية خلال عام 2019 بنسبة 7.4%، لتتجاوز معدل الزيادة في العائدات البالغ 6.5%. ونتيجة ذلك، ستسجل هوامش الربح الصافية تراجعا متوقعا من نسبة 3.7% في عام 2018،
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هلت بشاير العيد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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السكة الحديد تعلن تأخيرات قطارات 29 رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الإثنين، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، وذكرت في بيان، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/الإسكندرية 40 دقيقة، وخط القاهرة/أسيوط 35 دقيقة، أسيوط/أسوان 35 دقيقة، على خط بنها/بورسعيد 45 دقيقة، وخط طنطا/المنصورة/دمياط مدة 25 دقيقة.. واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات.
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دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك

يحرص الصائمون فى مشارق الأرض ومغاربها على الإكثار من الدعاء والتقرب إلى المولى، عز وجل، فى الأيام الأخيرة من رمضان، وبالأخص فى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، لكونه من المحتمل فلكيا أن يكون آخر يوم من رمضان لهذا العام، وذلك بعدما كشف معهد البحوث الفلكية، فى بيان رسمى له، أن غرة شهر شوال يوم الثلاثاء، غير أنه مع حلول آخر يوم لشهر رمضان المبارك لهذا العام، تُستحب قراءة هذا الدعاء: "اللهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ، وارْزُقني فيهِ التوفيقَ وَالعِصْمَةَ، وَطَهِّر قَلبي مِن غياهِب التهمَةِ، يا رَحيمًا بِعبادِهِ المؤمنين".
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ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.
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متجر-آبل-في-الصين

الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.
الاقتصاد-المصري

7 أرقام إيجابية حققها برنامج الإصلاح في 9 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح فى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 محققا نحو 5.5%، في مقابل 5.2% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية جريئة ومهمة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقفه التجاري المتشدد من الصين يرجع إلى الممارسات التجارية لبكين، والإجراءات التمييزية التي تتخذها لصالح شركاتها، بالإضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت الآن من أجل السيطرة على تقنيات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، حيث دخل هذا الصراع إلى عوالم حساسة متعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، مما يجعل التسوية بين البلدين أمرا بعيد المنال، كما أنه يعرض التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين للخطر.
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المالية: إصدار 11.5 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

أعلنت وزارة المالية اليوم، الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وقالت الوزارة إن الفاتورة الإلكترونية ستسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة ومن ثم حصيلتها، وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي.
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