فان جال: إدارة اليونايتد لا تفهم شيئا في كرة القدم

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص

لويس فان جال

ادعى المدرب الهولندي لويس فان جال، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إيد وودوارد، لا يعرف أي شيء عن كرة القدم، متهمًا إياه بأنه السبب في الأزمات التي يعاني منها الفريق منذ إقالته في عام 2016 بعد عامين من تدريبه لليونايتد، وقال فان جال الذي سبق أن درب أندية أياكس وبايرن ميونيخ وبرشلونة ومنتخب ألمانيا، لصحيفة "11 Freunde" الألمانية: "في البايرن، المسؤولون هناك رجال كرة قدم، وهو أمر أقدّره، أما في مانشستر، فالمدير التنفيذي لا يملك أي فهم لكرة القدم ولا يعرف أي شيء سوى الاستثمار البنكي".

وأضاف فان جال: "ليس من الجيد أن تتم إدارة النادي من منظور تجاري فقط، لا أحمل ضغينة تجاه مانشستر يونايتد، هم أرادوا التعاقد مع جوزيه مورينيو، وبدوره كان متاحًا في السوق". وتعرض فان جال للكثير من الانتقادات خلال فترة ولايته مع مانشستر يونايتد، إذ قاد الفريق لإنهاء الدوري في المركزين الرابع والخامس، وتوج