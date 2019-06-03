«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

محمد إمام وهاجر أحمد - مسلسل هوجان

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.

وذهب «الشيخ عبد الجواد» إلى «كمال اللباد» ليقص عليه حلمه، بأمر من «هوجان»، والذي يعنى أنه سيموت قريبا، وطلب منه أن يكتب كل ما يملكه لابنته «نور»، ووافق على الفور ليضمن حق ابنته، بينما نجح «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في أن يصل