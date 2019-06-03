«هوجان» 28| نور تدمن المخدرات ومحمد إمام يستعيد ابنه
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
محمد إمام وهاجر أحمد - مسلسل هوجان
شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل «هوجان»، جلوس «هوجان» يجسده محمد إمام، مع والده الذى يلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وطلب منه أن يحكى له كيف ماتت أمه وعرف منه أن «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وراء كل ما حدث لهم، وطلب منه أن يبتعد عنه كونه يخشى عليه، ولكن «هوجان» أخذ على عاتقه مهمة الانتقام ممّن آذوه، وفى الوقت نفسه أدمنت «نور» تجسدها هاجر أحمد، الحبوب المهدئة التي جلبتها لها «لميس» تجسدها عايدة رياض، وعلى ما يبدو أنها استبدلت بها حبوب مخدرات، لكى تذلها وتبعدها عن طريق الشركة ولا تفتش خلفها.
وذهب «الشيخ عبد الجواد» إلى «كمال اللباد» ليقص عليه حلمه، بأمر من «هوجان»، والذي يعنى أنه سيموت قريبا، وطلب منه أن يكتب كل ما يملكه لابنته «نور»، ووافق على الفور ليضمن حق ابنته، بينما نجح «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في أن يصل
وذهب «الشيخ عبد الجواد» إلى «كمال اللباد» ليقص عليه حلمه، بأمر من «هوجان»، والذي يعنى أنه سيموت قريبا، وطلب منه أن يكتب كل ما يملكه لابنته «نور»، ووافق على الفور ليضمن حق ابنته، بينما نجح «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، في أن يصل إلى فيلا «هوجان» لكى يأخذ «كرم» يجسده أحمد حسام، ووصل «هوجان» فى الوقت المناسب، وأخبره «كرم» بأن الولد الذى وضعته «نوجة» تجسدها أسماء أبو اليزيد، ابنه هو وليس ابن «لطفى».
ونجح «هوجان» فى أن يأخذ ابنه من «نوجة» و«لطفى»، بينما ذهب المحامي الخاص بـ«وردة» الذي يلعب دوره سليمان عيد، إلى «هوجان» وأخبره بأنها تريد أن تفك الشراكة بينهما، ووافق «هوجان» وأعطاها نصيبها وزاد عليه.
انتهت الحلقة باختطاف رجال «هوجان»، «هشام» الذى يعمل لدى «كمال» لكي يعرف منه كل شيء عن الشركة، وأخبره بأن «لميس» تعطى «نور» مخدرات.