«ممنوع الراحات».. كيف استعدت الداخلية لعيد الفطر؟

جولات ميداينة على الخدمات والارتكازات الأمنية بالشوارع والأكمنة، والتنبيه على القوات الشرطية باتخاذ أعلى درجات الحذر، ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين
حالة من الاستنفار الأمني، أعلنت عنها وزارة الداخلية بكافة الإدارات والمديريات استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وبدأت تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للمرو بالعيد بسلام وهدوء، دون حدوث ما يعكر صفو المصريين في عيدهم، واتخذت الأجهزة الأمنية في سبيل ذلك تنفيذ إجراءات أمنية واسعة المجال حفاظا على النظام العام بالشوارع، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات، بما يضمن عدم المساس بأمنهم وسلامتهم.
تضمنت الخطة الأمنية الموضوعة سلفا، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، وكذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع أى موقف أمني يطرأ على أرض الواقع، حفاظا على الأمن والنظام.
كما شملت الإجراءات الأمنية انتشارا موسعا لرجال
تضمنت الخطة الأمنية الموضوعة سلفا، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، وكذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع أى موقف أمني يطرأ على أرض الواقع، حفاظا على الأمن والنظام.
كما شملت الإجراءات الأمنية انتشارا موسعا لرجال المباحث في كافة الشوارع والطرق، ضمانا لوأد أى جريمة في بدايتها، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.
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كثف مديرو الأمن من جولاتهم الميداينة والإشرافية على الخدمات والارتكازات الأمنية المعينة بالشوارع والأكمنة، وتم التنبيه على القوات باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر، ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع الجمهور، كما أجرت قيادات الأمن جولات في مختلف الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بكافة أنحاء الجمهورية، مع التنبيه على حسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.
فى العاصمة أنهت أجهزة الأمن خطتها لتأمين الاحتفالات والقائمة على السيطرة على أعمال العنف والشغب التي قد تحدث خلال الاحتفالات، كما تم وضع خطة لتأمين جميع المنشآت الحيوية والمهمة، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، في ضوء تصورات قيادات أمن العاصمة للوضع الأمني بالشارع، في إطار التنسيق بين كل القطاعات بالمديرية لتأمين الاحتفالات، إذ أُلغيت راحات الضباط والأفراد، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى.
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ونفس الحال في مديرية أمن الجيزة، إذ واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في إطار ملامح الخطة الأمنية والتي تبدأ بجمع أماكن الاحتفالات أعقبها إعداد خطط أمنية لتأمين تلك الأماكن من خلال الدفع بعدد من التشكيلات الأمنية من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وتعيين قوات أمنية مستديمة لتلك الأماكن لتأمينها على مدى أيام الاحتفالات.
انتهجت وزارة الداخلية أسلوباً جديداً لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور القاهرة والجيزة والإسكندرية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، وذلك عقب تلقيهم دورات تدريبية تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم فى تحقيق الانضباط المروري ومعاونة المواطنين، في الوقت الذي تم دعمهم بالآليات الحديثة التي تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكل الشوارع والميادين، فى إطار حرص أجهزة الأمن على تطوير مستوى الأداء الأمني، لا سيما في المجالات التي تمس حياة المواطنين ومن بينها المرور.
وعقدت قيادات الوزارة لقاءات مع الضباط لتأكيد الالتزام باليقظة التامة، وأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، ومواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
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