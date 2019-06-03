جريمة

«ممنوع الراحات».. كيف استعدت الداخلية لعيد الفطر؟

جولات ميداينة على الخدمات والارتكازات الأمنية بالشوارع والأكمنة، والتنبيه على القوات الشرطية باتخاذ أعلى درجات الحذر، ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين
تحرير:تهامى البندارى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص
قوات الشرطة- أرشيفية
قوات الشرطة- أرشيفية
حالة من الاستنفار الأمني، أعلنت عنها وزارة الداخلية بكافة الإدارات والمديريات استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وبدأت تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للمرو بالعيد بسلام وهدوء، دون حدوث ما يعكر صفو المصريين في عيدهم، واتخذت الأجهزة الأمنية في سبيل ذلك تنفيذ إجراءات أمنية واسعة المجال حفاظا على النظام العام بالشوارع، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات، بما يضمن عدم المساس بأمنهم وسلامتهم.
تضمنت الخطة الأمنية الموضوعة سلفا، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، وكذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع أى موقف أمني يطرأ على أرض الواقع، حفاظا على الأمن والنظام. كما شملت الإجراءات الأمنية انتشارا موسعا لرجال
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طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
ندم

زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
سرقة-السيارات (3)

«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي

«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.
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سرقة-شقق

في إجازة العيد .. كيف تحمي شقتك من السرقة؟

مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك، تتزايد حوادث وبلاغات سرقات الشقق السكنية، تزامنا مع سفر المواطنين لقضاء الإجازة مع أقاربهم في المحافظات البعيدة أو الخروج للمتنزهات ودور السينما والشواطئ، ليجد اللصوص المحترفون في مجال سرقات الشقق والسطو عليها الأجواء مناسبة وسانحة لهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي، «التحرير» تواصلت مع اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني لمعرفة الإجراءات الأمنية التي تضمن لك الحفاظ على شقتك وتأمين ممتلكاتك خلال الإجازة.
الشرطة - استعدادات أمنية (3)

الأمن العام يضبط 221 قطعة سلاح و252 قضية مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 221 قطعة سلاح ناري بحوزة 195 متهما عبارة عن (22 بندقية آلية- 40 بندقية خرطوش - 15 طبنجة - 144 فرد خرطوش محلي الصنع - 656 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 خزينة) و226 قطعة سلاح أبيض.
التموين -مصنع-حلوى جافة5

مباحث التموين في رحلة فرض سيطرتها على الأسواق برمضان

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية جهودها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وذلك بتكثيف حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق؛ لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
حملة-امنية

تنفيذ 42 ألف حكم وضبط 125 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق شن حملاته الأمنية الموسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع، وضبط حائزي الأسلحة والمواد المخدرة، وخلال الـ24 ساعة أسفرت الجهود عن ضبط 31 قطعة سلاح ناري، و125 قضية مخدرات، و49 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، كما تم ضبط 16 متهما لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقـة بالإكراه، وحجز 216 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 24376 مخالفة مرورية.
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