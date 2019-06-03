«ممنوع الراحات».. كيف استعدت الداخلية لعيد الفطر؟

جولات ميداينة على الخدمات والارتكازات الأمنية بالشوارع والأكمنة، والتنبيه على القوات الشرطية باتخاذ أعلى درجات الحذر، ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين

تحرير:تهامى البندارى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ ص

قوات الشرطة- أرشيفية

حالة من الاستنفار الأمني، أعلنت عنها وزارة الداخلية بكافة الإدارات والمديريات استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وبدأت تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للمرو بالعيد بسلام وهدوء، دون حدوث ما يعكر صفو المصريين في عيدهم، واتخذت الأجهزة الأمنية في سبيل ذلك تنفيذ إجراءات أمنية واسعة المجال حفاظا على النظام العام بالشوارع، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات، بما يضمن عدم المساس بأمنهم وسلامتهم.

تضمنت الخطة الأمنية الموضوعة سلفا، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، وكذلك الدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمناطق المهمة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع أى موقف أمني يطرأ على أرض الواقع، حفاظا على الأمن والنظام. كما شملت الإجراءات الأمنية انتشارا موسعا لرجال