فرحي أطفالك واستعدي للعيد بـ5 أصناف من الكيك

الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال، جربي تجهيزها في المنزل بطرق بسيطة دون الحاجة لشرائها من المحلات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة.

تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

كيكة

تسعى كل ربة منزل لإسعاد أطفالها في المناسبات، وبعد انتهاء شهر رمضان وتقديم الكحك والبسكويت لعائلتها، يمكنها الاستعداد لاستقبال عيد الفطر وإسعاد عائلتها في المنزل، الكثير من الطرق تساعدك خاصة إذا كان لديك أطفال، جربي تقديم حلويات شهية في المنزل وشاركيهم في إعدادها، بدلًا من الخروج للمطاعم، العديد من الكيكات يمكنك تقديمها لطفلك بطرق جديدة تساعده على الاحتفال بالعيد والشعور بالبهجة، في السطور التالية نقدم لكي طريقة عمل كيكة جوز الهند وكيكة الجلاش وكيكة الجزر..

كيكة جوز الهند المكونات 2 كوب ونصف دقيق كوب جوز الهند 3 ملاعق بيكنج بودر نصف كوب زبدة 3 بيض كوب ونصف سكر 2 ملعقة فانيليا كوب حليب جوز الهند طريقة التحضير:- - اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وجوز الهند والملح، وضع المكونات في وعاء. - في الخلاط ضعي الزبدة والسكر، واضربيهم على سرعة متوسطة. - ضيفي البيض واستمري