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فرحي أطفالك واستعدي للعيد بـ5 أصناف من الكيك

الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال، جربي تجهيزها في المنزل بطرق بسيطة دون الحاجة لشرائها من المحلات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة.
تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
كيكة
كيكة
تسعى كل ربة منزل لإسعاد أطفالها في المناسبات، وبعد انتهاء شهر رمضان وتقديم الكحك والبسكويت لعائلتها، يمكنها الاستعداد لاستقبال عيد الفطر وإسعاد عائلتها في المنزل، الكثير من الطرق تساعدك خاصة إذا كان لديك أطفال، جربي تقديم حلويات شهية في المنزل وشاركيهم في إعدادها، بدلًا من الخروج للمطاعم، العديد من الكيكات يمكنك تقديمها لطفلك بطرق جديدة تساعده على الاحتفال بالعيد والشعور بالبهجة، في السطور التالية نقدم لكي طريقة عمل كيكة جوز الهند وكيكة الجلاش وكيكة الجزر..
كيكة جوز الهند المكونات 2 كوب ونصف دقيق كوب جوز الهند 3 ملاعق بيكنج بودر نصف كوب زبدة 3 بيض كوب ونصف سكر 2 ملعقة فانيليا كوب حليب جوز الهند طريقة التحضير:- - اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وجوز الهند والملح، وضع المكونات في وعاء. - في الخلاط ضعي الزبدة والسكر، واضربيهم على سرعة متوسطة. - ضيفي البيض واستمري
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طبخ-الرنجة (2)

غير الزيت والليمون.. 10 طرق للرنجة في عيد الفطر

الرنجة من الأكلات المفضلة للكثير منا، وهي من الطقوس المفضلة للمصريين عند الاحتفال بعيد الفطر مع تناول الكحك والبسكويت، يمكنك تناول الرنجة بأكثر من طريقة بدلا من الطرق التقليدية التي نتناولها دائمًا، والتي تعتمد على الطهي على نار ساخنة ومقدمة مع الزيت والليمون والبصل، في السطور التالية نساعدك التعرف على أكثر من طريقة لتقديم الرنجة لعائلتك في العيد، بدلًا من الاعتماد على الطرق التقليدية في تناولها، فكري في تقديم الرنجة المشوية، أو سلطة الرنجة، أو الرنجة بالمايونيز والبصل بطرق بسيطة..
الفسيخ

5 طرق للفسيخ.. المايونيز والزبدة وصفة جديدة

يحتفل المصريون غدًا بعيد الفطر، الذي يرتبط لديهم بتناول بعض الأكلات وعلى رأسها الكحك والبسكويت والبيتيفور، وأيضًا الرنجة والفسيخ، مع بعض الخضراوات الورقية الطازجة، مثل الخس والخيار، لكن تخشى الكثير من السيدات شراء الفسيخ والرنجة من المحلات لعدم جودتها والخوف من الإصابة بالتسمم، يمكنك عمل الفسيخ في المنزل دون الحاجة لشرائه بأسعار خيالية من الخارج بـ10 طرق بسيطة سنطرحها عليك في التقرير التالي، جربيها للحفاظ على صحة عائلتك من التسمم الذي يحدث نتيجة تناول الفسيخ والرنجة من مصادر غير مضمونة..
مكس-جريل

سفرة اليوم الـ 29 من رمضان.. جربي الميكس جريل

المشويات من الأكلات الشهية واللذيذة والصحية التي يمكنك تقديمها لعائلتك في رمضان، خاصة أنها صحية ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون، لذلك هي وجبة مميزة ومناسبة لمن يرغب في إنقاص وزنه خلال الشهر الكريم، وأيضًا من يريد الابتعاد عن الدهون الضارة بالجسم، الميكس جريل والخضار المشوي من الأكلات الشهية والبسيطة التي يمكنك تقديمها لعائلتك وضيوفك في رمضان، جربيها بجانب سلطة الطحينة والتومية والتبولة ستكون مميزة وخفيفة على المعدة بعد ساعات الصيام الطويلة في الصيف...
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عادات صحية في العيد

كيف تقضي عيد الفطر دون مشكلات صحية؟ تناول الخضراوات

بعد الانتهاء من شهر رمضان يهل علينا العيد، وهو وقت تجمع العائلات وتناول الأطباق الشهية من الكحك والبسكويت والبيتيفور، فالطعام في الدول العربية يعتبر جزءا مهما من أي مناسبة، فبعد شهر الصيام يعود الناس إلى نظامهم الغذائي الذي اعتادوا عليه، ولكن لا أحد يستيطع مقاومة مقبلات العيد، وذلك سيؤدي بالفعل إلى حدوث عسر هضم وإمساك واضطرابات كثيرة في الجهاز الهضمي، نظرًا لاستمرارك في اتباع نظام محدد في شهر رمضان وتغييره فجأةً، كل ما عليك فعله هو تعلم كيفية قضاء عيد صحي دون التعرض لمشكلات.
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8 فئات ممنوعة من الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

أكد الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، ضرورة شراء الأسماك المملحة من منافذ بيع موثوق بها والابتعاد عن الباعة الجائلين، لتفادي مشكلات التخزين التي تكون من الأسباب الرئيسية لفساد الأسماك. ونصح مؤسس "السموم" المواطنين، بضرورة تناول كميات قليلة جدا من الأسماك المملحة في عيد الفطر، قائلًا: "ممكن ناكل رنجة لأن سمكها نوعه جيد وليس بها مشكلة سوى الملح، ويمكنك علاج هذه المشكلة، بتناولها مشوية والابتعاد عن تناول الرنجة الفريش لأنها تحتوي على بكتيريا وملوثات حية في الرنجة".
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بعد أكل الفسيخ والرنجة.. احذر علامات التسمم

يحب المصريون تناول الفسيخ والرنجة مع البصل والخس للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وبرغم حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك المملحة، يتعرض البعض لحالات من التسمم خاصة عند تناولهم الرنجة والفسيخ، وذلك يكون بسبب التعامل مع الباعة الجائلين وعدم الشراء من منافذ معروفة، إضافة إلى تمليح الأسماك بطريقة خاطئة تتسبب في وجود بكتيريا هي السبب الرئيسي في الإصابة بالتسمم، في التقرير التالي وقبل احتفالات شم النسيم نساعدك للتعرف على علامات التسمم والتصرف سريعًا لإنقاذ الأمر..
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قبل عيد الفطر.. إزاي تعرف الفسيخ والرنجة الفاسدة

مع بداية عيد الفطر يستعد أغلب المصريين للاحتفال به بتناول بعض الأكلات ومنها الكحك والبسكويت، و أيضًا الفسيخ والرنجة والخيار والخس، الذي يعتبر تناولهم من أكثر طقوس الاحتفال بالعيد، البعض يتسائل عن أفضل الطرق لشراء هذه الأسماك للتعرف على الجيدة والصالحة للأكل والحماية من الفاسدة، التي يسبب تناولها الإصابة بالتسمم الغذائي، وذلك يكون بسبب سوء تخزين مما يجعلها تحمل سموم وبكتريا، في السطور التالية نقدم لكي روشتة للتعرف على طريقة شراء الرنجة والفسيخ ومعرفة الفاسد منها..
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