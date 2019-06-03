فرحي أطفالك واستعدي للعيد بـ5 أصناف من الكيك

الكيك من أكثر أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال، جربي تجهيزها في المنزل بطرق بسيطة دون الحاجة لشرائها من المحلات بأسعار كبيرة وجودة غير مضمونة.
تسعى كل ربة منزل لإسعاد أطفالها في المناسبات، وبعد انتهاء شهر رمضان وتقديم الكحك والبسكويت لعائلتها، يمكنها الاستعداد لاستقبال عيد الفطر وإسعاد عائلتها في المنزل، الكثير من الطرق تساعدك خاصة إذا كان لديك أطفال، جربي تقديم حلويات شهية في المنزل وشاركيهم في إعدادها، بدلًا من الخروج للمطاعم، العديد من الكيكات يمكنك تقديمها لطفلك بطرق جديدة تساعده على الاحتفال بالعيد والشعور بالبهجة، في السطور التالية نقدم لكي طريقة عمل كيكة جوز الهند وكيكة الجلاش وكيكة الجزر..
كيكة جوز الهند
المكونات
2 كوب ونصف دقيق
كوب جوز الهند
3 ملاعق بيكنج بودر
نصف كوب زبدة
3 بيض
كوب ونصف سكر
2 ملعقة فانيليا
كوب حليب جوز الهند
طريقة التحضير:-
- اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وجوز الهند والملح، وضع المكونات في وعاء.
- في الخلاط ضعي الزبدة والسكر، واضربيهم على سرعة متوسطة.
- ضيفي البيض واستمري
كيكة جوز الهند
المكونات
2 كوب ونصف دقيق
كوب جوز الهند
3 ملاعق بيكنج بودر
نصف كوب زبدة
3 بيض
كوب ونصف سكر
2 ملعقة فانيليا
كوب حليب جوز الهند
طريقة التحضير:-
- اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وجوز الهند والملح، وضع المكونات في وعاء.
- في الخلاط ضعي الزبدة والسكر، واضربيهم على سرعة متوسطة.
- ضيفي البيض واستمري في الضرب، ثم ضعي الفانيليا، واستمري في الضرب.
- ضيفي خليط الدقيق السابق، واضربي على سرعة ضعيفة.
في قالب الكيك، صبي الخليط، وادخليه الفرن نصف ساعة حتى التأكد من تما التسوية.
كيك التفاح السريع
المكونات
كوب دقيق
ملعقة بيكنج بودر
ربع ملعقة ملح
ربع ملعقة قرفة
ربع كوب زبدة
نصف كوب سكر بني
نصف كوب سكر
بيضة
ملعقة فانيليا
نصف كوب تفاح
طريقة التحضير:-
- في قالب الصينية ادهني الزبدة والدقيق.
- اخلطي الزبدة مع السكر حتى يكون الخليط ناعم.
- ضيفي الفانيليا والبيضة، واخلطي المكونات جيدًا.
- ضيفي الدقيق والملح والبيكنج بودر والقرفة المطحونة.
- ضيفي التفاح وحركي المكونات جيدًا، صم ضيفي السكر.
- وزعي الخليط داخل الصينة.
- سخن الفرن وضعي الكيكة ربع ساعة، ثم قطعيها وقدميها لعائلتك بالف هنا
كيكة الجزر
المكونات
4 بيضات
ملعقة فانيليا
2 كوب سكر بني
نصف كوب زيت
2 كوب دقيق
ملعقتين بيكنج بودر
ملعقة قرفة
كوبان جزر
نصف كوب جزر مفروم
زبدة
جبن كريمي
طريقة التحضير:-
- اخلطي البيض والفانيليا حتى يتغير اللون.
- في وعاء أخر ضيفي الزبيب والجوز المفروم مع 2 ملعقة دقيق.
- ضيفي كافة المكونات مع بعضها البعض، و تأكدي من إضافة البيكنج صودا والقرفة.
- صبي الخليط في صينية الفرن، واتركيها داخل الفرن نصف ساعة.
كيك الشيكولاتة باللبن الرائب
المكونات
2 كوب دقيق
2 بيضة
2 ملعقة فانيليا
2 ملعقة بيكنج بودر
2 كوب سكر
كوب لبن رائب
نصف كوب كاكاو
نصف كوب زيت
نصف ملعقة ملح
ولعمل الصوص:-
4 أكواب سكر بودرة
نصف كوب زبد
كاكاو
لبن رائب
فانيليا
مكسرات
طريقة التحضير:
- ضعي الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنج بودر والملح، واخلطي المكونات جيدا مع بعضها بعضا.
- أضيفي البيض واللبن الرائب والزيت والفانيليا، واضربي المكونات بالمضرب الكهربائي.
- صبي الكيك في صينية مدهونة بالزبد، ثم ضعيها في الفرن نصف ساعة.
- ولعمل الصوص، ذوبي الزبد، وأضيفي الكاكاو واللبن والفانيليا، واضربي المكونات بالمضرب الكهربائي، ثم اجعلي النار هادئة، وأضيفي السكر البودرة، واضربي مرة ثانية حتى يكون الخليط ناعمًا.
- ضعي الصوص على الكيك وقدميه لعائلتك.
كيك البرتقال
المكونات
3 بيضات
نصف كوب سكر
نصف كوب زيت
بشر برتقالة
كوب عصير برتقال
2 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة فانيليا
طريقة التحضير:-
- سخني الفرن على 350 درجة، ولا تنسي ادهني الصينية ورشي الدقيق.
- أضيفي السكر والبيض في الخلاط، أو استخدمي المضرب على سرعة متوسطة إلى أن يتحول الخليط للون كريمي.
- أضيفي الزيت وعصير وبشر البرتقال، واضربي مرة أخرى، ثم توقفي وأضيفي الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا وكرري.
- اسكبي الخليط في الصينية المرشوشة بالدقيق، وضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة البرتقال هيساعدك على تعطير منزلك.
- يمكنك اختبار نضجها من خلال وضع أي عود خشبي أو طرف سكينة بالكيك، إذا خرجت نظيفة، يمكنك إخراج الصينية وتركها حتى تبرد.