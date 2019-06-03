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توددا لإيران.. قطر تُبدّل موقفها من بيانات قمم مكة

بيانات قمم مكة أشارت صراحة إلى إيران وطالبت المجتمع الدولي بالحزم معها، أخذت الدوحة اتجاهاً مطابقا للرأي الرسمي الإيراني في رفضه لبيانات قمم مكة.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
جانب من قمة مكة
جانب من قمة مكة
موقف قطر من القمم التي احتضنتها مكة المكرمة التي عقدت مؤخرا حمل الكثير من التناقضات ، فبعد ثلاثة أيام من انتهاء القمة العربية والقمة الخليجية ، بدلت قطر موقفها من قمتي مكة، حيث أعلنت عن رفضها لبياني القمتين، في موقف مغاير وبعد انقضاء القمة بأيام. "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة"، هكذا برر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين، زاعما أنهم لم يتمعنوا في بياني قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.
  مزاعم قطرية الوزير القطري زعم أيضا أن قمتي مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة، كفلسطين والحرب في ليبيا واليمن. مضيفا: "كنا نتمنى أن تضع القمتان أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران، مشيراً إلى أن بياني القمتين كانا جاهزين مسبقاً ولم يتم التشاور فيهما. تأتي مزاعم قطر في الوقت الذي شددت فيه كلمات
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السودان - مطار الخرطوم

توقف جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

أعلن تجمع الطيارين السودانيين، العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات جوية، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بتوقف الرحلال الجوية في مطار الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، بإعلان العصيان المدني الشامل في كل أنحاء البلاد، بهدف إسقاط المجلس لعسكري الانتقالي، في أعقاب اقتحام مقر الاعتصام، المستقر في محيط قيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، منذ رحيل الرئيس المعزول عمر البشير،، ومحاولة قوات التدخل السريع فضه بالقوة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب تقارير طبية غير رسمية.
مظاهرات-واحتجاجات-فى-السودان (3)

المعارضة تخطط لإسقاط «العسكري السوداني»: انقلب على الثورة

شن تجمع المهنيين السودانيين، هجوما حاد على المجلس العسكري السوداني بقياد الفريق أول عبد الفتاج البرهان، بعد اقتحام اعتصام مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، فجر اليوم، ومحاولة فضه بالقوة، ما أسفر عن سقوط نحو 12 قتيلا بحسب تقارير إعلامية، ووجه التجمع رسالة إلى "ألجماهير الثائرة" في جميع أقاليم السودان المختلفة في المدن والقرى والبلدات، قال فيها إن "المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام الساقط لا محالة ومليشيات الجنجويد المأجورة، قاموا بمجازر دموية في الشوارع وساحة الاعتصام الباسل"
الفريق-عبد-الفتاح-البرهان (2)

الجيش السوداني يكشف كواليس الاقتحام: عودوا للاعتصام

علق المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، على محاولة فض اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، فجر اليوم الإثنين، مشددا في مقابلة مع "سكاي نيوز"، على أن قوات الجيش لم تفض الاعتصام بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين، موضحا أن "هناك منطقة تسمى كولومبيا، ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".
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صحف عربية: واشنطن تدعو طهران للحوار دون شروط

تصدر تبديل قطر موقفها من بيانات قمم مكة عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، واستعرضت الصحف أيضا الاشتباكات التي شهدها المسجد الأقصي، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الحياة" أن قطر أعلنت تحفظها على بياني القمتين الخليجية والعربية الطارئتين والمنعقدة في مكة المكرمة الخميس الماضي. وبرر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، لوسائل إعلام تحفظ بلاده على البيانين لكون "بعض بنودهما تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة".
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تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
الملك-سلمان

الملك سلمان: انحسار فرص العيش الآمن للمسلمين «مؤلم»

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز: "إنه من المؤلم أن يشكلَ المسلمون النسبةَ الأعلى بين النازحينَ واللاجئين على مستوى العالم جراء الاضطراباتِ والحروب وانحسارِ فرص العيشِ الآمنِ الكريم في بلدانهم". وأضاف الملك سلمان خلال افتتاحه فعاليات القمة الإسلامية، مساء الجمعة "نأمل أن تحقق القمة للدول الإسلامية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم وازدهار"، مضيفا "فلسطين هي قضيتنا الأولى حتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم". وشدد على "الرفض القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بوضع مدينة القدس الشريف".
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

الملك سلمان يشكر أردوغان في بدء القمة الإسلامية

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئاسته للقمة الإسلامية الثالثة عشرة. وانطلقت مساء الجمعة، بمكة المكرمة، أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة تحت شعار "يد بيد نحو المستقبل" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والقمة الإسلامية تأتي في أعقاب قمتين طارئتين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، استضافتهما مكة، أمس. والقمة الإسلامية المقرر عقدها مساء الجمعة، ستناقش القضايا والتحديات التى تواجه العالم الإسلامى، وأبرزها تطورات القضية الفلسطينية.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسى-يؤدى-مناسك-العمرة (3)

ماذا قال المعتمرون للسيسي أمام الكعبة عن هشام عشماوي؟ (فيديو)

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مناسك العمرة على هامش مشاركته في القمتين العربية والإسلامية المنعقدتين في مكة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عدد من المعتمرين يوجهون للرئيس السيسي، في أثناء أدائه مناسك العمرة، السلام وعبارات الود، فيما هنأه البعض الآخر بعملية القبض على الإرهابي هشام عشماوي، ليرد الرئيس السيسي عليهم بإشارات السلام والابتسامات. وكان السيسي قد توجه، أمس، إلى السعودية، للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي.
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