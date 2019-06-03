رياضة

جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
إيرنيسيتو فالفيردي
إيرنيسيتو فالفيردي
أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
وأضاف جوارديولا: "برشلونة سيواصل الولاء لأسلوبه، البرسا وليفربول فريقان جيدان للغاية، والليفر توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا يعني أنه فريق قوي للغاية، وعندما تكون المعايير مرتفعة، فعندما يقدم فريق مباراة سيئة، فإنه يخسر على الفور". وعن تنافسه مع مدرب ليفربول يورجين كلوب: "نملك تنافسا مذهلا، ولكن
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بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
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فضيحة.. الوداد تمت مساومته لخسارة نهائي دوري الأبطال

قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي إنه تمت مساومة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وصرح رئيس الوداد عبر برنامج "ماتش" قائلا: "شاركنا على أننا محميون وأرسلنا خطابات وشعرنا بالاطمئنان قبل الإياب أنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد، وحكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يوجد في النهائي، وتمت مساومتنا على أن يفوز الترجي ببطولة هذا العام في مقابل نتوج في العام المقبل، ورفضنا لم نتفاوض كنا نبحث عن العدل، وبدون استثناء كل المسؤولين في كل الأطراف طلبوا منا استكمال المباراة".
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فالفيردي‎

فالفيردي عن خسارة الكأس: أفضل من الخروج بربع النهائي

أعرب مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي عن ثقته بقدرته على قلب الأمور مع برشلونة، على الرغم من خيبة الأمل التي مر بها الفريق في نهاية الموسم، وكان آخرها أمس بخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة 2-1، وهي الهزيمة التي زادت من أوجاع العملاق الكتالوني، الذي ودع قبلها دوري أبطال أوروبا بصورة مهينة أمام ليفربول برباعية نظيفة في نصف النهائي على ملعب الأنفيلد، لتأتي هزيمة أمس وتثير الكثير من الشكوك حول مستقبله مع العملاق الكتالوني، ومع ذلك يبدو أن فالفيردي لا يخطط للرحيل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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بيكيه: الأيام تمر ولكن من الصعب نسيان هزيمة ليفربول

أكد المدافع الإسباني جيرارد بيكيه أن خسارة برشلونة المؤلمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لا تزال عالقة بأذهان اللاعبين، مطالبًا زملاءه في الفريق قبل خوض نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا بضرورة تخطي تلك الخيبة سريعًا، قائلا: "عندما نتعرض لخسارة مثل تلك، كل شيء يسير في الطريق الخطأ، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بما حدث أمام روما الموسم الماضي، تلك المباراة التي لم يمر عليها وقت طويل. بشكل عام، ضغط ليفربول بقوة، وافتقدنا التناغم في التمرير، وكانت المباراة متوترة ولعبت جماهير الأنفيلد دورًا كبيرًا بها".
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مدربون تعرضوا للانتقادات بعد التتويج بالدوري

يبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأساسي لكل الأندية الكبرى، وهي البطولة التي تسببت في انتقاد الكثير من المدربين هذا الموسم على الرغم من تتويجهم بلقب الدوريات المحلية، فأندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هيمنت على دورياتهم، لكنهم لم يحظوا بالإشادة التي يستحقونها بسبب دوري الأبطال، فماسيمليانو أليجري سيرحل عن يوفنتوس على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، إلا أنه لم يتوج بلقب دوري الأبطال مع اليوفي.
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من يستطيع إيقاف جوارديولا في الدوري؟

في حال تمكن ليفربول من جمع 97 نقطة التي جمعها هذا الموسم في أي موسم آخر، لتوج بلقب الدوري الإنجليزي، إلا أن تلك الحصيلة من النقاط أنهت بالفريق في المركز الثاني هذا الموسم خلف مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وأصبح الأخير متخصصا في الفوز بلقب الدوري منذ أن عينه خوان لابورتا مدربًا لبرشلونة في صيف 2008، ففي 10 مواسم له كمدرب، توج جوارديولا بلقب الدوري 8 مرات، ولم يتمكن سوى مدربين فقط من الظفر بلقب الدوري من أنياب بيب، وهما: جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي.
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