جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

إيرنيسيتو فالفيردي

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".

وأضاف جوارديولا: "برشلونة سيواصل الولاء لأسلوبه، البرسا وليفربول فريقان جيدان للغاية، والليفر توج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا يعني أنه فريق قوي للغاية، وعندما تكون المعايير مرتفعة، فعندما يقدم فريق مباراة سيئة، فإنه يخسر على الفور". وعن تنافسه مع مدرب ليفربول يورجين كلوب: "نملك تنافسا مذهلا، ولكن