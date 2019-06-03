كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

تحرير:يونس محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

أرشيفية

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فنى كهرباء، يفيد مقتل والده، سائق، 64سنة، داخل مسكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وبه جرحان طعنيان بالرقبة والبطن. وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، 28 سنة، يقيم بسنورس بالفيوم، سبق اتهامه فى قضية "سرقة مسكن". بتقنين