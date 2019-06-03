جريمة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

تحرير:يونس محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
أرشيفية
أرشيفية
عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فنى كهرباء، يفيد مقتل والده، سائق، 64سنة، داخل مسكنه بعقار كائن بدائرة القسم، وبه جرحان طعنيان بالرقبة والبطن. وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا، 28 سنة، يقيم بسنورس بالفيوم، سبق اتهامه فى قضية "سرقة مسكن". بتقنين
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
محكمة عسكرية

تأجيل «استهداف النائب العام المساعد» لـ10 يونيو

قررت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 10 يونيو، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
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السيطرة على حريق في شقة سكنية

6 سيارات في مهمة السيطرة على حريق شقتين

كافح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، النيران داخل شقتين بمنطقتي عين شمس فى القاهرة والصف فى الجيزة، بعدما تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريقان عن مصابين أو خسائر فى الأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقعي الحريقين للمعاينة وعمل التحريات والوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات، إذ كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة صباحًا عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا من أحد الأهالي يفيد اندلاع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف بالجيزة.
جثة-فى-شقة

علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.
حريق-الموسكى (3)

3 حرائق بشقق سكنية وفرن عيش بالقاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، في إخماد 3 حرائق بمناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، والتى تنوعت ما بين حريق شقق سكنية ومخبز، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور، وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع إصابات أو وفيات، وانتقل خبراء البحث الجنائي لمعاينة مواقع الحريق والوقوف على أسبابها، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.. حيث تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران فى المكان بدون وقوع إصابات.
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