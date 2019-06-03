السجن والعزل لموظف بمحكمة الإسكندرية لتزويره حكم

تحرير:أحمد الزغبي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 15 عامًا، للمدعو "إ. ع. ف." موظف بمحكمة الإسكندرية، بالإضافة إلى معاقبته بالعزل من الوظيفة، لتزويره في المحررات الرسمية.. وتعود الواقعة في القضية رقم 16902 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 2860 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بالقبض على موظف بمحكمة الإسكندرية بدائرة قسم المنشية.

وكشفت تحريات ضباط الأموال العامة، بأن المدعو "إ. ع. ف." 26 عامًا، موظف بمحكمة الإسكندرية، وبصفته من أرباب الوظائف الحكومية اشترك مع مجهول في تزوير محرر أميري، وهو الحكم الصادر في الدعوي رقم 26416 صحة توقيع قسم المنتزة، والمنسوب صدوره إلى الدائرة السابعة. وقام المتهم، بتوقيع إمضاء موظفين عموميين على