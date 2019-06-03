رياضة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام حرس الحدود

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
الزمالك
الزمالك
استقر خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
ومن المقرر أن يتكون تشكيل الزمالك من: - حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".  - خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - عبدالله جمعة. - خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - إبراهيم حسن - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو". - خط الهجوم: خالد بوطيب.  ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره
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بتروجت

بتروجت يتراجع ويخوض مواجهة المقاولون العرب

قرر نادي بتروجت، خوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، مع الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف، وجاء قرار النادي البترولي من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة المباراة للحكم محمد الصباحي ويعاونه سمير جمال وأحمد نوفل.
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جوارديولا يدعم بقاء فالفيردي مع برشلونة

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا عن دعمه لمدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي والذي يعاني من الانتقادات اللاذعة، على الرغم من تأكيد رئيس البرسا جوسيب ماريا بارتوميو استمراره على رأس المهمة الفنية للفريق، على الرغم من النهاية المخيبة للآمال التي قدمها في الموسم المنقضي، وقال جوارديولا: "بعيدًا عن الصداقة القوية التي تجمعني به، إيرنيستو مذهل، قدم عملا جيدا للغاية، نعم خسر في دوري أبطال أوروبا، ولكن كلنا خسر أيضًا، هو مدرب فريق توج معه بلقب الدوري موسمين على التوالي، وقدم كرة قدم جيدة، وأنا سعيد لبقائه مع برشلونة".
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فضيحة.. الوداد تمت مساومته لخسارة نهائي دوري الأبطال

قال سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي إنه تمت مساومة فريقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وصرح رئيس الوداد عبر برنامج "ماتش" قائلا: "شاركنا على أننا محميون وأرسلنا خطابات وشعرنا بالاطمئنان قبل الإياب أنه لا يوجد أي تحيز وأننا سنلعب في إطار من الحياد، وحكم الفيديو كان شرطا أساسيا من الكاف بأن يوجد في النهائي، وتمت مساومتنا على أن يفوز الترجي ببطولة هذا العام في مقابل نتوج في العام المقبل، ورفضنا لم نتفاوض كنا نبحث عن العدل، وبدون استثناء كل المسؤولين في كل الأطراف طلبوا منا استكمال المباراة".
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الدوري.. حرس الحدود يصطدم بالزمالك في المكس

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود ونظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفي الفارس الأبيض محمود علاء ومحمود عبد المنعم "كهربا"، بينما أحرز هدف الحدود إيدو موسيس.
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خالد جلال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والذي تم تعيينه خلفاً للسويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق لخوض مباراة حرس الحدود، بمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، والمؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والتي من المقرر لها غدا الإثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، حيث يسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات ببطولة الدوري، بينما يسعى الحرس لتحقيق الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري الممتاز، حيث كان فريق الحرس قد تعادل في مباراة الجولة الماضية أمام فريق بيراميدز.
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
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أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
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