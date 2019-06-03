جريمة

ضبط 3 كيلو هيروين وأفيون بحوزة شخصين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وجهت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة جديدة لتجار الكيف الممنوع، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين متلبسين وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدري الهيروين والأفيون، بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات تفيد قيام شخصين "عاطلين" بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدري الهيروين والأفيون ويعتزمان توزيعها على عملائهما فى المحافظة.
بعد تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، تم التأكد من قيام عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، سبق اتهام أحدهما فى قضية "قتل"، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة،
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تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ‎ (2)

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

نص تحقيقات ضحية التبول اللا إرادي بجامعة المنصورة

استمع أحمد عبد العليم، وكيل نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمس الأحد، إلى أقوال "ماجدة" الطالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، ضحية "التبول اللا إرادي"، وشهود العيان بالواقعة، حيث كان "شادي.ب"، رئيس لجنة الامتحان، قد منعها في أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، يوم 20 مايو الماضي، دون مراعاة لظروفها الصحية، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر، وحصل «التحرير» على نص التحقيقات.
قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
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حشيش

ضبط 264 طربة حشيش و7200 قرص مخدر في حملة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، من ضبط 264 طربة حشيش تزن نحو 41 كيلو جرام و400 جرام و7200 قرص مخدر، خلال حملة أمنية موسعة بمختلف أحياء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 6 أشخاص من مروجي المواد المخدرة وتجار الحشيش والأقراص المخدرة، وذلك بشرق ووسط وغرب المحافظة، حيث واصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بالمديرية في توجيه ضرباتهم ضد مروجي وتجار المواد المخدرة واستمرار ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية خاصة متاجري المواد المخدرة.
جثة (3)

بحث 12 ساعة.. كيف حلت الشرطة لغز «قتل طبيب كفر شكر»؟

أمسك المدرس "م.ع" المقيم بمنطقة عين شمس في القاهرة بتليفونه المحمول وراح يطلب والده طبيب الأسنان البالغ من العمر 70 عامًا، والمقيم بشقته القديمة بإحدى قرى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، ليطمئن عليه، لكنه وجده مغلقا وحاول مرارًا وتكرارًا الاتصال به دون جدوى، وازدادت حدة القلق والتوتر بعد فشله فى الوصول إليه على مدار يومين، لا سيما أن والده يقيم بمفرده في شقة يستغلها سكنا وعيادة في نفس الوقت، فاستقل السيارة وتوجه مساء أمس إلى مدينة كفر شكر وهو يمنِّي نفسه بعبارة "إن شاء الله خير".
سجن (1)

6 سنوات سجنا لحلاق «رمى الهيروين» بكمين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود إبراهيم وخالد الشباسي، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى البربري، بالسجن 6 سنوات للمدعو "م. م. ع- حلاق" لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 4425 لسنة 2019 جنايات مينا البصل والمقيدة "كلي" برقم 218 غرب، إلى تلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط وحدة تأمين الطرق بالقبض على المتهم في أثناء إلقائه كمية من المواد المخدرة خلال تفتيش سيارة بأحد الأكمنة بدائرة قسم مينا البصل.
سجن

عاطل يقتل سايس سيارات بسبب 50 جنيها في الإسكندرية

قرر المستشار عبد العزيز سالم رئيس نيابة باب شرقي الإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل المجني عليه "محمد.أ.ع". باشر التحقيقات المستشار محمد إبراهيم، وكيل نيابة باب شرقي، وسكرتارية مايكل مراد، في القضية رقم 12739 لسنة 2019 جنح قسم شرطة باب شرقي. تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بقيام عاطل بقتل "سايس" للسيارات بدائرة قسم باب شرقي طعنا بسلاح أبيض.
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