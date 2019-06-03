ضبط 3 كيلو هيروين وأفيون بحوزة شخصين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

صورة أرشيفية

وجهت الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة جديدة لتجار الكيف الممنوع، حيث تم ضبط عنصرين إجراميين متلبسين وبحوزتهما 3 كيلو جرام لمخدري الهيروين والأفيون، بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بورود معلومات تفيد قيام شخصين "عاطلين" بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدري الهيروين والأفيون ويعتزمان توزيعها على عملائهما فى المحافظة.

بعد تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، تم التأكد من قيام عنصرين إجراميين، مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، سبق اتهام أحدهما فى قضية "قتل"، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من مدينة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة،