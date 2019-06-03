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ترامب يملي شروطه التجارية المجحفة على بريطانيا

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستغلال الأزمة السياسية القائمة في بريطانيا خلال الوقت الحالي، وتحديدًا بعدما اتجهت مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي للفشل
تحرير:محمود نبيل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
ترامب
ترامب
بقدر ما انتظرت بريطانيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، نظرًا لما تحمله من أهمية اقتصادية وسياسية على مستوى العلاقات بين البلدين، فإنها أيضًا تنتظر شروطا أمريكية مجحفة للتعاون فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، التي بدأت اليوم الإثنين، وسط غضب من التعليقات التي أدلى بها سفيره، قد تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على استغلال الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها بريطانيا، بعد تعثر مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن تصريحات وودي جونسون، السفير الأمريكي في المملكة المتحدة حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، قد تؤدي إلى اندلاع أزمة كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل رغبة واشنطن باستغلال الظروف الحالية لبريطانيا. بريطانيا تصل إلى اتفاق مع «اليورو»
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الإياتا تكشف توقعات النقل الجوي في أرقام

في سول عاصمة الطيران حاليا والتي جمعت بين اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة العالم للطيران أبرزت الإياتا أرقاما تعكس حال مشاركة النقل الجوي في الأداء الاقتصادي للمواطن العادي وتطور ارتباط الطيران بالمسافرين. حيث تقوم صناعة النقل الجوي بتوفير 65 مليون وظيفة، بالإضافة إلى إسهامها بـ 2.7 ترليون دولار أمريكي ضمن الاقتصاد العالمي.
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قمة العالم للطيران.. الأرباح تستمر للعام العاشر علي التوالي

بمشاركة أكثر من 1000 من قادة القطاع العاملين في أكثر من 290 شركة طيران من أعضاء الاتحاد الدولي للنقل الجوي الإياتا انطلقت فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لأعضاء الاتحاد "إياتا" والقمة العالمية للنقل الجوي، في عاصمة كوريا الجنوبية سول. وتضمن الحضور مشاركة وفود بارزة من قادة قطاع الطيران العالمي، إلى جانب أهم الموردين، والجهات الحكومية، والشركاء، والمنظمات العالمية، والجهات الإعلامية.
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«الفلك الدولي» يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

كشف محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلن مركز الفلك الدولي، في قت سابق، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال، أصدروا بيانا موحدا يمثل "الرأي الفلكي" المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية. وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال (عيد الفطر) لعام 1440 هجري، 30 متخصصا من 14 دولة. وأوضح أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الإثنين.
أندريا ناليس وميركل

حكومة ميركل تنهار بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلنت أندريا ناليس رئيسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، العضو الأصغر في الائتلاف الحاكم للمستشارة أنجيلا ميركل، استقالتها، اليوم الأحد بعد أيام من التكهنات حول تداعيات انهيار الحزب في انتخابات البرلمان الأوروبي، الاستقالة المفاجئة أثارت شكوكا حول احتمال بقاء حزبها عضوا في الائتلاف الحاكم نفسه. وأكدت ناليس أنها ستستقيل من منصب رئيسة الحزب، وزعيمة الكتلة البرلمانية بعد خسارتها دعم أعضاء الحزب، الذي عانى من هزيمة مدمرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، وقالت في بيان لها إن "الدعم الضروري لممارسة واجبات منصبي لم يعد موجودًا".
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دونالد ترامب

ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
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هل تغير زيارة ترامب أوضاع بريطانيا السياسية؟

تنتظر الأوساط السياسية الدولية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى بريطانيا، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد على المستوى الداخلي، أو حتى الملفات الخارجية التي لم تستطع لندن الوصول إلى تسوية نهائية لها، وعلى رأسها الخروج من الاتحاد الأوروبي "البريكست". وخلال الزيارة التي تبدأ غدًا الإثنين، من المتوقع أن يسهم ذهاب ترامب إلى بريطانيا في وضع أساس جديد للعلاقات التي تجمع واشنطن ولندن، خاصة أن الأعوام القليلة الماضية شهدت بالفعل مستجدات كثيرة على مستوى السياسة الخارجية.
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بعد استقالة ماي.. تغير المشهد السياسي البريطاني

اهتز المشهد السياسي في بريطانيا بفعل العديد من الأمور والأشياء خلال الفترة الماضية، كان آخرها إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التنحي عن منصبها، وذلك في أعقاب فشلها للمرة الثالثة بإقناع مجلس العموم بالاتفاق الذي حصلت عليه من الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بلادها من اليورو. وألقت تأثيرات الأوضاع الحالية بانعكاساتها على العديد من عناصر المشهد السياسي في إيران، وبالأخص الأحزاب المختلفة في البلاد، وعلى رأسها حزب المحافظين صاحب القوة الواضحة على الأرض في المملكة المتحدة.
تيريزا-ماى-تبكي-بعد الاستقالة

الصحف البريطانية تشمت في دموع تيريزا ماي

على الرغم من أن قرارها بالاستقالة من منصبها كان مفاجئا لبعض الأوساط السياسية في بلادها، فإن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كانت قد مهدت للرأي العام، سواء داخل المملكة المتحدة أو عالميا، رغبتها في الهروب من ضغوط ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست". واختلفت قراءة وسائل الإعلام البريطانية للمشهد بعد إعلان تيريزا ماي المفاجئ، فالبعض تحدث عن مزيد من الارتباك السياسي الذي قد تعيشه البلاد بعد رحيلها، في حين رأى آخرون أن استقالة ماي قد تُحدث انفراجة في أزمة البريكست.
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