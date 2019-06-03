«قمر هادي» الحلقة 28.. انهيار هاني سلامة ومقتل عارف

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هاني سلامة- مسلسل قمر هادي

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل قمر هادى، الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة، والمذاع على فضائية "On E" العديد من المفاجآت، إذ دخلت فيروز ابنة هادي أبو المكارم "هاني سلامة" المستشفى لعلاجها من سرطان الدم، ما جعل هادي في حالة نفسية سيئة جدا بسبب الصدمة، وتتوالى الصدمات في المسلسل، إذ يكشف هادى لشقيقه عصام أن "عارف" شقيقهما من والدهما، وبعد ساعات قليلة تم اختطاف عارف وعصام من قبَل فليب "تامر فرج" وقتل عارف، وذلك لإجبار عصام على الإفصاح عن تركيبة المخدر "حباية قمر".

تدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يتعرض لحادث فيجد نفسه فاقدا للذاكرة، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء تدريجيا، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى إن ابنته تخاف من معاملته، كما أنه يتناول المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدا. حقق المسلسل منذ عرضه نجاحات كبيرة ولقى

تدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يتعرض لحادث فيجد نفسه فاقدا للذاكرة، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء تدريجيا، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى إن ابنته تخاف من معاملته، كما أنه يتناول المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدا.



حقق المسلسل منذ عرضه نجاحات كبيرة ولقى تفاعلا قويا مع الجمهور، إذ اعتمدت أحداثه على الإثارة والغموض، كما أن شخصية هادي أبو المكارم جديدة من نوعها فى الدراما التليفزيونية.



والعمل من بطولة الفنان هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان، ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، ومؤمن نور وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وعزوز عادل، وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.

