زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

خلال 6 أشهر زواجا باتت تحلم بموته ومع انعدام التفاهم بينهما سيطرت عليها حالة نفسية سيئة وضبطت نفسها تفكر فى قتله وابتداع أفكار لدس السم له فى شكل وجبة شهية

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.

كان زواجهما تقليديا، إذ شاهدتها والدته فى حفل عرس، وخلال الخطبة لاحظت الزوجة اهتمام خطيبها بالطعام، واعتقدت أن الأمر طبيعي بحكم ضيافتها وأهلها له فى زياراته خلال فترة "الخطوبة"، واعتياد الجميع خلال تلك الزيارات تقديم عصائر وغداء وفواكه وحلوى، وغير ذلك على مدار الزيارة، لكن بعد إتمام الزواج علمت الزوجة

كان زواجهما تقليديا، إذ شاهدتها والدته فى حفل عرس، وخلال الخطبة لاحظت الزوجة اهتمام خطيبها بالطعام، واعتقدت أن الأمر طبيعي بحكم ضيافتها وأهلها له فى زياراته خلال فترة "الخطوبة"، واعتياد الجميع خلال تلك الزيارات تقديم عصائر وغداء وفواكه وحلوى، وغير ذلك على مدار الزيارة، لكن بعد إتمام الزواج علمت الزوجة أن الأكل المستمر أسلوب حياة بالنسبة لزوجها، وكأنه يعيش حتى يأكل وليس العكس.

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ويحرص زوجها وفقا لعاداته على الأكل باستمرار، مع الحصول على وجبة مرضية كل ساعتين بمعدل 12 وجبة فى اليوم، حتى إنه يتفوق على الأطفال فى الاحتفاظ بالحلوى والتسالى (لب ومكسرات وفشار وشيبسي) وغير ذلك، ورغم أنه لا يتوقف على مدار اليوم عن الأكل، يطلب من زوجته أن تعد له 12 وجبة يوميا تتنوع بين إفطار، وسلطات وفواكه ومخبوزات، وأنواع "شُربة"، ويحتفظ بعدد لا بأس به من علب الطعام الصحي لتوزيع طعامه بها، وأخذ الكميات اللازمة له خلال فترة بقائه خارج المنزل، ولذلك يخشى التحرك إلى أى مكان إلا بالسيارة أو حقيبة ظهر تحوى طعاما فقط.

وجدت الزوجة حفاوة شديدة من زوجها خلال الخطوبة وفى أول أيام الزواج، نظرًا لمهارتها فى إعداد الطعام الشهي والمتنوع من مطابخ عالمية متعددة، فهى تهوى الطهي، وتخرجت في كلية الاقتصاد المنزلى، وتبتكر بما يمكنها من التجديد فى الطعام، لكن تحول الأمر إلى فرض واجب لـ12 وجبة بات يرهقها ويؤذيها نفسيا، خاصة أن شريكها في الحياة منشغل عنها تمامًا بالأكل، ولا يوجد لديه وقت مستقطع لمشاركتها في الحديث أو الخروج للتنزه، أو الاهتمام بها، وهو ما جعلها تشعر بالوحدة والاكتئاب.

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تقول الزوجة: "بت أشعر وكأننى طباخ دون أجرة، ليس عليه أن يعد ثلاث وجبات تتضمن أصنافا متنوعة لرواد المطعم، بل 12 وجبة على مدار اليوم الواحد لزبون واحد، لا يشكر أبدًا على ما يتم تقديمه له، بل يتشاجر ويثير خلافات إن تأخرت وجبته دقائق معدودة، بل إنه أحيانًا يستنكر استغراقي وقتًا فى إعداد الطعام رغم عدم حلول موعد الوجبة، ما يصيبني بالتوتر والضغط العصبي".



باتت تكره زوجها وتيقنت أنه إنسان غير طبيعي، فكيف لشخص طبيعي ألا ينام على مدار حياته خمس ساعات متواصلة؟! إذ إن زوجها حين يخلدان للنوم، يستيقظ كل ساعتين لتناول الطعام، وبإمكانه أن يفتح باب الثلاجة ويقف أمامه ويأكل حتى يشبع.



تضحك الزوجة وهى تتحدث عن حالها فى بداية الزواج، حين اعتقدت أن زوجها يحب النشاط والحركة بحكم استيقاظه كثيرًا، وكانت تحاول مسايرته والنهوض من نومها للجلوس معه، لكنها تكتشف تناوله الطعام وعودته للنوم ثانيةً، وبعد أن تنام تفاجأ به يستيقظ ثانية، ولم تتفهم الأمر واعتقدت أن زوجها يتهرب منها، حتى علمت أن ذلك طبعه، وأن زوجها مؤمن بضرورة تناول وجبة كل ساعتين على مدار اليوم.

تؤكد الزوجة أنها باتت تتركه وتنام، وبات هو يطالبها بإعداد وجبات بأشكال منمقة فى علَبِه المتعددة، ومن كثرة طلباته باتت تكرهه، وخلال 6 أشهر باتت تحلم بموته وخلاصها منه، ومع انعدام التفاهم بينهما سيطرت عليها حالة نفسية سيئة، وضبطت نفسها تفكر فى قتله وابتداع أفكار لدس السم له فى شكل وجبة شهية، وهنا قررت مغادرة مسكن الزوجية واللجوء إلى أسرتها لتتلقى علاجا نفسيا، وأقامت دعوى الخلع.