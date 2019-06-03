سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

تحرير:يونس محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

أرشيفية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".

وقد أمكن رصد والوقوف على نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع متخذاً من محافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع. بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة وذلك حال