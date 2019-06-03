جريمة

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

تحرير:يونس محمد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
أرشيفية
أرشيفية
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
 وقد أمكن رصد والوقوف على نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع متخذاً من محافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع. بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة وذلك حال
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ندم

زوجة فى دعوى خلع: يأكل 12 مرة فى اليوم

أقامت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها للتخلص من حياتها الزوجية مقابل التنازل عن كل مستحقاتها، وذلك لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها، ولخشيتها ألا تقيم حدود الله حال بقائها فى عصمته، وذلك بسبب نهم زوجها وشراهته فى تناول الطعام، إلى الدرجة التى أصابتها بحالة من الهوس بالتفكير فى قتله ودس السم له فى الأكل، حتى لجأت فى نهاية الأمر إلى طبيب نفسي، نصحها بالابتعاد عن مسببات حالتها النفسية السيئة، فلم تجد سبيلا لذلك إلا طلب الطلاق لاستحالة تغيير طباع زوجها، ولما رفض قررت اللجوء للخلع.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
قوات-الشرطة

«ممنوع الراحات».. كيف استعدت الداخلية لعيد الفطر؟

حالة من الاستنفار الأمني، أعلنت عنها وزارة الداخلية بكافة الإدارات والمديريات استعدادا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وبدأت تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة للمرو بالعيد بسلام وهدوء، دون حدوث ما يعكر صفو المصريين في عيدهم، واتخذت الأجهزة الأمنية في سبيل ذلك تنفيذ إجراءات أمنية واسعة المجال حفاظا على النظام العام بالشوارع، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات، بما يضمن عدم المساس بأمنهم وسلامتهم.
سرقة-السيارات (3)

«اللي هيفتح بقه هيموت» شهامة يحيى قتلته بالحى الراقي

«قتلته شهامته»، مقولة انطبقت بكافة حذافيرها على «يحيى» صاحب الأربعين عاما، حيث تصدى لعصابة مكونة من أربعة متهمين استوقفته أثناء سيره برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة، هددتهم بسلاح ناري كان بحوزتهم، بغرض ترك السيارة والنزول منها لسرقتها، وإلا تعرضوا للقتل جميعا، دافع يحيى عن أسرته في مشهد بطولي، ولم يدر بخلده أن الجناة معدومي الضمير، سيكملون جريمتهم النكراء في عز الظهر بحى النزهة الراقي، فارق الأب حياته متأثرا بإصابته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يتم ضبط الجناة وتقديمهم لمحكمة الجنايات.
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
ترامادول

إحباط تهريب صفقة ترامادول بـ10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي، تهريب كمية كبير من الأقراص المخدرة وقت الإفطار، قدرت ثمن الصفقة بـ10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. تعود الواقعة، عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمالي الغربى للبلاد، وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة.
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من الفضائيات للسجن.. قصة سقوط صاحب حملة «إشفي مدمن»

«مهمتي أحمي شباب المنطقة وكل شاب في مصر وقع في فخ الإدمان، وأقدر أخليه يبطل هيروين في أقل من أسبوعين.. أكيد مش مصدقين اللي بتسمعوه، لكن ده حقيقة ومش هاتكلم كتير عن نفسي، أنا معايا حالات بالفعل اتعالجت ولو عايزين تكلموهم وتعرفوا إيه اللي حصل هما موجودين" بهذه الكلمات الرنانة بدأ "م.س" شاب حاصل على دبلوم بتقديم نفسه لمعدي البرامج التليفزيونية والصحفيين بأنه حاصل على دكتوراه في الطب النفسي والعلاج من الإدمان، زاعما توصله إلى طريقة جديدة أسهمت في علاج الكثير من المدمنين بمنطقة سكنه، وأنه يطمح في تعميم تلك التجربة.
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