الفخ الأكبر

فخاخ الإنترنت التقليدية التى يقع فيها السابحون الغافلون فى العوالم الافتراضية، لا تتراوح فقط ما بين مواقع جنسية إباحية، وأخرى تلوّح للمراهقين صغاراً وكباراً بأحلام مواعدة الفاتنات. هناك مواقع كثيرة تعد زائريها من الحالمين بالهجرة والهروب من واقع بلادهم المؤلم بالحصول على جنسيات أوروبية، وتتحايل لتنتزع من حساباتهم البنكية مبالغ وعمولات ضخمة مقابل خدمة لم تتم بعد، ولا يوجد ضمان على الإطلاق لمن ينتظرونها بلهفة عارمة.
الأكثر انتشاراً بالطبع هى مواقع البيع والشراء وعمل الحجوزات لمقاعد الطائرات وغرف الفنادق، والتى يحصل الكثير منها على عمولات باهظة بحيل بسيطة تجعل من يقوم بملء بياناته الشخصية يقع بلا وعى فى فخ تأكيد حجوزاته المبدئية لكى يفقد الحق الذى يمنحه له القانون فى إلغائها بالمجان، بعدها يكتشف أن وقوعه فى فخ تأكيد تلك الحجوزات يمنح تلك المواقع المخادعة حق اقتطاع عمولة كبيرة لإلغائها. جميع التعاملات المالية فى تلك المواقع تدور بكروت الائتمان مما يسهل عمليات النصب والتحايل من أجل اقتطاع عمولات يتكبدها الضحية دون حصوله على خدمات حقيقية مقابلها.
هناك مئات المواقع التى يمكن أن تساعد المسافر فى الحصول على تذكرة طيران رخيصة وحجوزات فنادق متواضعة يحتاج إليها لتقديمها ضمن الأوراق التى تطلبها سفارات كثيرة لمنحه تأشيرة دخول أراضيها. تلك التذكرة ربما يفشل حاجزها فى الحصول على تأشيرة الدخول ليبدأ بعدها فى رحلة التوهان داخل تلك المواقع للقيام بإلغاء تذكرته وحجوزاته الفندقية ومحاولة استعادة نقوده. هنا يبدأ التلاعب من أجل اقتطاع أكبر قدر ممكن من نقود الحجز التى تكبدها المسافر المسكين.
شخصياً وقعت ذات مرة فى أحابيل واحد من تلك المواقع التى فتشت فى صفحاتها لساعات بحثاً عن طريقة لإلغاء الحجز المبدئى الذى تورطت فيه فلم أجد وسيلة بعد أن أعيتنى الحيل سوى الاتصال بهم وتكبد ثمن مكالمة دولية طويلة ومرهقة، تمكنت بعدها من إلغاء الحجز بعد الموافقة على تحمل غرامة كبيرة لم يكن لها ضرورة على الإطلاق، رغم تأكيداتهم ووعودهم السابقة لى ولضحايا آخرين بالطبع بإمكانية الإلغاء بالمجان خلال فترة زمنية محددة لم أكن قد تجاوزتها.
لا تقف تحايلات فخاخ الإنترنت عند ذلك الحد فقط، لكنها تصل إلى وجود مواقع تجارية مبهرة فى تنظيمها تقدم عروضاً رخيصة لسلع مدهشة كالدراجات الكهربائية الفخمة والساعات والحلى بأسعار مغرية وخصومات غير مسبوقة، ثم يبدأ من يقع فى براثنها وتحويل النقود إليها فى رحلة انتظار بضاعته التى لن تصله أبداً.
التسوق من المواقع الشهيرة المحلية المضمونة يضمن لك وصول بضاعتك فى موعدها لأنها لا تحصل على نقود العميل إلا عندما يتسلم مشترياته من مندوبيها.
المدهش فى الأمر أن تجد غالبية ضحايا فخاخ الإنترنت من كبار السن، كما أشارت إلى ذلك دراسات أمريكية موثقة اعتمدت على البلاغات التى ترد إلى أجهزة مكافحة الاحتيال الرقمى التى نطلق عليها لدينا مباحث الإنترنت.
هذا زمن الأجيال الجديدة التى نشأت واعتادت على استخدام التكنولوجيا الرقمية وأجهزة التواصل الذكية بمهارة عالية تضمن لهم تجنب الوقوع فى فخاخها.
علموا أطفالكم التمسك بالقيم الإنسانية الكبرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بعصرهم كونوا أبناء لهم، ولا تستمعوا فقط لنصائحهم فى كيفية التعامل مع مفردات عالمهم الجديد، ولكن أيضاً لا تسيئوا إليهم بفرض تابوهاتكم البالية التى تعطل التحاقهم بعالمهم الجديد.
هذا هو الفخ الأكبر الذى ينبغى ألا يقع فيه الكبار.