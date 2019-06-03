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حلقة 28..بركة يرسل أهله إلى الصعيد حفاظا على حياتهم

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، العديد من التطورات، واستطاع بركة كشف خطة دارين، والتي تجسد دورها الفنانة مريهان حسين، ومع تتابع الأحداث اتفق بركة مع كبير العصابة على "السكوت"عن العملية الجديدة مقابل الانتقام من كساب، والذي يجسده الفنان محمد لطفي. وقرر بركة بعد أن باتت التهديدات تلاحق أسرته، جمع أهله ومعارفه وأقاربه وإرسالهم جميعًا للصعيد عند جده وجدته من أجل الحفاظ على حياتهم، بعدما قتل صديق والده صالح، بجانب التفرغ لكشف كل خيوط العصابة.
وتدور أحداث مسلسل بركة في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران
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طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".
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شوقي: وقف طباعة الكتب لطلاب أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه من المقرر إيقاف طباعة الكتب الورقية العام المقبل لطلاب أولى ثانوي، إذ أن الطلاب يمتلكون أجهزة تابلت محملا عليها المناهج التعليمية كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت الكتب الورقية لطلاب أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 فقط لطمأنتهم مع بدء تطبيق تجربة التابلت.
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رحم الله الشهداء.. أول تعليق من مصر على فض اعتصام السودان

علقت مصر على الأحداث التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المواطنين، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش مقر اعتصام القيادة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القاهرة، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساة مصر لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.، كما شدد البيان، على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
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هلت بشاير العيد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مسلسل-بركة

بركة «22».. عصابة «كساب» تخطف أم عمرو سعد

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث تواصل عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة مع الإعلامى الفاسد «علاء عابدين»، وعرض عليه الفيديوهات التى يملكها وتدينه أيضا، وأعطى له رقمه ليتواصل معه، إلا أنه تواصل مع العصابة وسألهم عن كيفية وصول هذا الشاب إلى الفيديوهات، ولكنهم عنفوه وأبلغوه بتنفيذ ما يأمرونه به، كما قام «بركة» بابتزاز اللواء جلال، واستدعائه له ليمسح له السيارة، وطلب منه معرفة مكان رجل الأعمال الفاسد فوزى الغامرى، وبالفعل وصل إليه وأبلغة أنه يملك فيديوهات تدينه وتدين نجله.
اشعال-النار-

منها وقف الثأر.. أجمل 5 عادات للمصريين في رمضان

مع انطلاق شهر رمضان الكريم، تتجدد العادات والتقاليد الجميلة، في عدد من المجتمعات المصرية، البعض ينظر إليها على أنها غريبة، لكنها تبقى دوما محل احترام وتقدير لكل العالمين بها. كل منطقة تتفرد بواحدة من هذه العادات، لعل أبرزها ما تشهده محافظة جنوب سيناء من قيام الأهالي بإشعال النيران أمام المنازل، لإبلاغ المارة بوجود مائدة داخل المنزل، وما تشهده مدينة سيوة من استضافة الأهالي للأطفال الذين يصومون للمرة الأولى على الإفطار خارج منازلهم، وقيام قبائل مطروح باستطلاع هلال رمضان من أعلى قمم الجبال.
مسلسل-بركة

بركة «14».. عمرو سعد يثأر من قاتل أبيه ويدفنه حيًا

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة عقب مقتل والد بركة على يد رجل كساب فى محبسه، حيث استطاع عمرو سعد الذى يجسد شخصية بركة الثأر من قاتل أبيه الذى كلفه «عزام» بالتخلص من والده فى سجنه، حيث قطع رجال بركة خط سير العصابة التى اتجهت إلى طريق سيارة الإسعاف التى تقل «حسام» القاتل وبجوارها سيارة تأمين إلى المستشفى وصدمتها بعربية نقل، ونزلت قوة من رجال كساب محاولين التخلص من حسام القاتل، حتى لا يتركوا دليلا يدينهم، إلا أن رجال بركة تدخلوا فى الوقت المناسب وأطلقوا النار على رجال كساب وأجبروهم على الانسحاب فى نهاية الأمر.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

مذبحة في البرازيل.. مقتل 11 شخصًا داخل ملهى ليلي

أقدم مسلّحون على قتل 11 شخصا على الأقلّ داخل ملهى بشمال البرازيل أمس الأحد، بحسب على ما أعلن مسؤولون. ووقع إطلاق النار في مدينة بيليم، بحسب ما قالت إدارة السلامة العامّة بولاية بارا الشمالية ولم تتّضح على الفور دوافع عمليّة إطلاق النار. وقد فرّ المعتدون بعد العمليّة، لكنّ موقع "جي1" الإلكتروني الإخباري البرازيلي، نقل عن مصدر في الشرطة قوله، إنّ أحد مطلقي الرصاص أصيب وإنّه في قبضة الشرطة. وذكر الموقع أنّ القتلى هم ستّ نساء وخمسة رجال، وأطلق سبعة رجال الرصاص بعدما وصلوا على متن درّاجة ناريّة وثلاث سيّارات وقد لاذوا بالفرار بعد ذلك.
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