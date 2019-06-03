حلقة 28..بركة يرسل أهله إلى الصعيد حفاظا على حياتهم

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، العديد من التطورات، واستطاع بركة كشف خطة دارين، والتي تجسد دورها الفنانة مريهان حسين، ومع تتابع الأحداث اتفق بركة مع كبير العصابة على "السكوت"عن العملية الجديدة مقابل الانتقام من كساب، والذي يجسده الفنان محمد لطفي. وقرر بركة بعد أن باتت التهديدات تلاحق أسرته، جمع أهله ومعارفه وأقاربه وإرسالهم جميعًا للصعيد عند جده وجدته من أجل الحفاظ على حياتهم، بعدما قتل صديق والده صالح، بجانب التفرغ لكشف كل خيوط العصابة.

وتدور أحداث مسلسل بركة في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران