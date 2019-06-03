«شقة فيصل» 29.. «رزق» يهرب من السجن لينتقم من زغللة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مسلسل شقة فيصل الحلقة 29

انطلقت الحلقة الـ29 من مسلسل «شقة فيصل» بذهاب «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى المعلم «رزق الصاوي» الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحى، فى السجن، وسألها عن مكانه، لكنها أكدت له أنها لا تعلم عنه شيئا، وأخذ يفكر فى اختطاف شقيقه لكي يحرق قلبه عليه، بينما أخبر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، «سكر» تجسدها آيتن عامر أنها لا بد أن تضبط تصرفاتها لأنهما متزوجان أمام الناس، بينما اكتشف «أيمن» يجسده وائل نور، أن ابنه (هانى) معه أموال كثيرة وجدها بين ملابسه، بينما طلبت «شربات» نسرين أمين، من «زغللة» أن يتوسط لها عند صاحب الكباريه لكي تعمل راقصة.

ذهبت «أم نوجة» تجسدها بدرية طلبة، و«ميزو» و«سكر» لزيارة «هبة» تجسدها منة عرفة، فى المستشفى، وهناك عرفت «سكر» أن «سعاد» تجسدها مى القاضى، جاءها عريس، لترتاح، خاصة أنها كانت تشك في أنها تحب «ميزو»، بينما قامت الزوجة الثانية