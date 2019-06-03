رياضة

طاقم تحكيم صربي لمواجهة الزمالك ضد حرس الحدود

تحرير:أحمد ثروت ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، عن طاقم تحكيم كل من مواجهة الزمالك أمام حرس الحدود، والإنتاج الحربي أمام وادي دجلة في مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام اليوم الاثنين في نفس التوقيت في العاشرة مساء، ويقود الحكم الصربي نوفاك سيموارتش مباراة الفريق الأبيض ويعاونه كل من بويان بانوفيتش مساعد أول وسفيزتار زيبين مساعد ثاني وميلوش جورجيتش حكم رابع، كما يقود الحكم المجري بولاش بيركا مباراة العجلات الحربية ويعاونه كل من إشتيفان أولبيرت مساعد أول ، وبيتر بريتان مساعد ثاني، وشاندور إندو شابو حكمًا رابعًا.
يحتضن استاد المكس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي حرس الحدود أمام نظيره الزمالك، في المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين بالدوري، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أُقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة على استاد بترو سبورت في التجمع الخامس، انتهى بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف. ويستقبل
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رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
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وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
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وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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بتروجت يهدد بشكوى اتحاد الكرة للفيفا

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم الأربعاء خطابا رسميا من نادى بتروجت، يهدد فيه باللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم تفعيل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المصرية فى مسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، حيث أكد فى خطابه على ضرورة النظر لما تم فى الاجتماع الذى عقده أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد يوم الجمعة الماضى، مع مندوبي الأندية والتعامل بجدية مع المطالب التى تم عرضها وقتها والعمل على تحقيقها، لتحقيق إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.
حرس-الحدود-وادى-دجلة

الحرس يخطف نقطة ثمينة من دجلة في صراع البقاء بالدوري

خطف فريق حرس الحدود نقطة ثمينة من وادي دجلة بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، بذلك حصل كل فريق على نقطة واحدة في صراع الهروب من الهبوط، حيث ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المسابقة ويتبقى له مباراتان أمام بيراميدز والزمالك، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الحادي عشر ويتبقى له مواجهة واحدة أمام الإنتاج الحربي الذي يتساوى معه في الرصيد.
الزمالك وحسنية اغادير (15)

رئيس الزمالك يعلن تأجيل لقاء الإنتاج الحربي

أعلن رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز. ووجه رئيس الزمالك الشكر لاتحاد الكرة المصري بعد تأجيل اللقاء لمنح الفرصة للزمالك للاستعداد لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية امام نهضة بركان المغربي المقررة إقامتها يوم 19 مايو الحالي في المغرب، وكشف رئيس الزمالك أن هناك محاولات لتعديل موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
حرس-الحدود (2)

الحدود يخطف ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز على المصري

خطف فريق حرس الحدود ثلاثة نقاط غالية بعد الفوز الثمين الذي حققه على نظيره المصرى، بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد السويس فى الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى، هدف اللقاء الوحيد احرزه مصطفى جمال من ركلة جزاء فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لينجح حرس الحدود في حصد ثلاث نقاط ساهمت في اشعال المنافسة على صراع الهبوط في جدول الدوري. بهذه النتيجة نجح حرس الحدود في رفع رصيده إلى 35 نقطة احتل بها المركز ?الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 48 نقطة في المركز الرابع.
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