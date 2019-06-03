رحم الله الشهداء.. أول تعليق من مصر على فض اعتصام السودان

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

وزير الخارجية سامح شكري

علقت مصر على الأحداث التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المواطنين، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش مقر اعتصام القيادة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القاهرة، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساة مصر لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.، كما شدد البيان، على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأكدت مصر، دعمها الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه، ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية. وتشير تقارير طبية غير رسمية، إلى مقتل 12 معتصما، فيما قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشر على