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رحم الله الشهداء.. أول تعليق من مصر على فض اعتصام السودان

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري
علقت مصر على الأحداث التي يشهدها السودان منذ فجر اليوم، والتي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المواطنين، في أعقاب اقتحام قوة من الجيش مقر اعتصام القيادة في الخرطوم، إذ أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن القاهرة، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، معربة عن مواساة مصر لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.، كما شدد البيان، على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وأكدت مصر، دعمها الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه، ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية.  وتشير تقارير طبية غير رسمية، إلى مقتل 12 معتصما، فيما قال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشر على
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طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".
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شوقي: وقف طباعة الكتب لطلاب أولى ثانوي

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه من المقرر إيقاف طباعة الكتب الورقية العام المقبل لطلاب أولى ثانوي، إذ أن الطلاب يمتلكون أجهزة تابلت محملا عليها المناهج التعليمية كاملة، مشيرا إلى أن الوزارة طبعت الكتب الورقية لطلاب أولى ثانوي لعام 2018 - 2019 فقط لطمأنتهم مع بدء تطبيق تجربة التابلت.
مسلسل-بركة

حلقة 28..بركة يرسل أهله إلى الصعيد حفاظا على حياتهم

شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل بركة بطولة النجم عمرو سعد، العديد من التطورات، واستطاع بركة كشف خطة دارين، والتي تجسد دورها الفنانة مريهان حسين، ومع تتابع الأحداث اتفق بركة مع كبير العصابة على "السكوت"عن العملية الجديدة مقابل الانتقام من كساب، والذي يجسده الفنان محمد لطفي. وقرر بركة بعد أن باتت التهديدات تلاحق أسرته، جمع أهله ومعارفه وأقاربه وإرسالهم جميعًا للصعيد عند جده وجدته من أجل الحفاظ على حياتهم، بعدما قتل صديق والده صالح، بجانب التفرغ لكشف كل خيوط العصابة.
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هلت بشاير العيد.. انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة، وسيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
السودان - مطار الخرطوم

توقف جميع الرحلات الجوية في مطار الخرطوم

أعلن تجمع الطيارين السودانيين، العصيان المدني الشامل دون استثناء لأي رحلات جوية، بالتزامن مع تقارير إعلامية تفيد بتوقف الرحلال الجوية في مطار الخرطوم، وذلك استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير، بإعلان العصيان المدني الشامل في كل أنحاء البلاد، بهدف إسقاط المجلس لعسكري الانتقالي، في أعقاب اقتحام مقر الاعتصام، المستقر في محيط قيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، منذ رحيل الرئيس المعزول عمر البشير،، ومحاولة قوات التدخل السريع فضه بالقوة فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط 12 قتيلا على الأقل، بحسب تقارير طبية غير رسمية.
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المعارضة تخطط لإسقاط «العسكري السوداني»: انقلب على الثورة

شن تجمع المهنيين السودانيين، هجوما حاد على المجلس العسكري السوداني بقياد الفريق أول عبد الفتاج البرهان، بعد اقتحام اعتصام مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم، فجر اليوم، ومحاولة فضه بالقوة، ما أسفر عن سقوط نحو 12 قتيلا بحسب تقارير إعلامية، ووجه التجمع رسالة إلى "ألجماهير الثائرة" في جميع أقاليم السودان المختلفة في المدن والقرى والبلدات، قال فيها إن "المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام الساقط لا محالة ومليشيات الجنجويد المأجورة، قاموا بمجازر دموية في الشوارع وساحة الاعتصام الباسل"
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ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام بالسودان إلى 12 شخصا

أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد قتلى محاولة الجيش فض اعتصام القيادة في وسط الخرطوم، بالقوة، فجر اليوم الإثنين، إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص، وسط مناشدات من لجنة أطباء السودان المركزية "الصليب الأحمر"، و"أطباء بلا حدود"، للمساعدة في إجلاء المصابين والجرحى من المعتصمين، في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين،، إلى عصيان مدني شامل في كافة أنحاء السودان،، ردا واحتجاجا على اقتحام اعتصام الفيادة العامة وإطلاق النار على المعتصمين وحرق خيامهم.
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