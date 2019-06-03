جريمة

«أبويا اتقتل» تفاصيل جريمة «قتيل قميص النوم» بالسلام

المجني عليه يعيش بمفرده ونجله اكتشف الجريمة فأصيب بصدمة عصبية.. شاهد عيان: «أول ما دخلنا الشقة لقينا جثة عم علاء يرتدي ملابس داخلية حريمي بجوار السرير»
تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
جثة
جثة
"علاء الدين.ع" رجل ستيني يتمتع بحب واحترام المقربين له، يعمل سائقاً على سيارته الملاكي، يشهد له الجميع بدماثة خلقه وطباعه الجيدة، منتصف الأسبوع الماضي، بينما يستعد الأهالي للذهاب لأعمالهم صباحًا فوجئ الأهالي بصوت صراخ من شقته، وباستطلاع الأمر تبين وجود نجل جارهم المسن في حالة هستيرية بعد العثور على جثة والده مسجاة على الأرض غارقا في بركة من الدماء، مما أثار حالة من الخوف بين الجيران. "التحرير" انتقل إلى حي إسبيكو بمدينة السلام للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.
يقول محمد عبد الرحمن، 37 سنة، أحد جيران المجني عليه إن "الحاج علاء من الشخصيات المحترمة واللي في حالها مالوش علاقة بحد، وجهه على طول بشوش ومبتسم وإحنا هنا كلنا بنحبه ونقدره". يضيف الجار: "كان جارنا من زمان، وبعد كده عزّل هو وأسرته، ومن سنتين رجع يعيش في الشقة لوحده بعد ما بنته الكبيرة عملت حادثة بالعربية،
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
محكمة عسكرية

تأجيل «استهداف النائب العام المساعد» لـ10 يونيو

قررت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 10 يونيو، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
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جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
جثة-فى-شقة

علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.
طعنات-سكين-جريمة

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
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