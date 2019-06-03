كين: ننسى أنديتنا عند الوجود مع منتخب إنجلترا

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

هاري كين

أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن ثقته بأن صراع اللاعبين في الأندية ستتم تنحيته جانبًا عند الانضمام إلى منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، بحثًا عن التتويج بلقب ثانٍ في تاريخ الأسود الثلاثة، عندما تواجه هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال كين: "تجمعنا روابط كبيرة على الرغم من وجودنا في أندية مختلفة، فعندما نأتي إلى هنا، نركز فقط فى المنتخب، ولا نحتاج للحديث عن فصل الأندية عن المنتخب الوطني، هذا الأمر يحدث بشكل تلقائي"، ويأتي ذلك بعد أيام من مواجهة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه الريدز لصالحه.

وأضاف كين: "سواء كنت تلعب في توتنهام أو مانشستر سيتي أو ليفربول، نحن نعرف بعضنا بعضا بما فيه الكفاية، ونأتي إلى هنا لنلتقى ونتمتع بعلاقة الصداقة". وواصل: "نحن نشارك في بطولة جديدة، ونملك فرصة التتويج بلقب بقميص إنجلترا للمرة الأولى منذ عام 1966، سنحاول تحقيق ذلك واستغلال كل فرصة أمامنا، فكلنا يرغب