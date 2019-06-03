رياضة

كين: ننسى أنديتنا عند الوجود مع منتخب إنجلترا

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
هاري كين
هاري كين
أعرب المهاجم الإنجليزي هاري كين، عن ثقته بأن صراع اللاعبين في الأندية ستتم تنحيته جانبًا عند الانضمام إلى منتخب إنجلترا هذا الأسبوع، بحثًا عن التتويج بلقب ثانٍ في تاريخ الأسود الثلاثة، عندما تواجه هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وقال كين: "تجمعنا روابط كبيرة على الرغم من وجودنا في أندية مختلفة، فعندما نأتي إلى هنا، نركز فقط فى المنتخب، ولا نحتاج للحديث عن فصل الأندية عن المنتخب الوطني، هذا الأمر يحدث بشكل تلقائي"، ويأتي ذلك بعد أيام من مواجهة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه الريدز لصالحه.
وأضاف كين: "سواء كنت تلعب في توتنهام أو مانشستر سيتي أو ليفربول، نحن نعرف بعضنا بعضا بما فيه الكفاية، ونأتي إلى هنا لنلتقى ونتمتع بعلاقة الصداقة". وواصل: "نحن نشارك في بطولة جديدة، ونملك فرصة التتويج بلقب بقميص إنجلترا للمرة الأولى منذ عام 1966، سنحاول تحقيق ذلك واستغلال كل فرصة أمامنا، فكلنا يرغب
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رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
أكرم توفيق

وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
صلاح-الإحتفال

بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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محمد-صلاح

صلاح VS كين.. من يحسم صراع نهائي دوري الأبطال؟

تتجه الأنظار يوم السبت المقبل، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وستكون هناك منافسة من نوع خاص بين نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وهاري كين، وخاض صلاح في دوري الأبطال 39 مباراة طوال مسيرته سجل خلالها 17 هدفًا، بينما خاض كين 18 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ويملك كين في رصيده 125 هدفًا في 181 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي وهو لا يزال في عمر 25 عامًا، وسيتطلع بكل تأكيد لتحطيم رقم ألان شيرر، الهداف التاريخي للدوري برصيد 260 هدفًا.
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مورينيو يخشى على كلوب خسارة نهائي دوري الأبطال

يرى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن هزيمة يورجين كلوب للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون أمرا من الصعب تقبّله بالنسبة للمدرب الألماني، ويستعد كلوب لخوض نهائي دوري الأبطال رفقة ليفربول أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، في مباراة تضع كلوب تحت ضغط كبير، بحسب مورينيو، خاصة أن كلوب خسر النهائي الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد، وخسر النهائي في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وبشكل عام خسر كلوب 6 نهائيات من إجمالي 7 مباريات نهائية خاضها في جميع المسابقات.
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ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
اصابة هاري كين‎ (2)

مدرب إنجلترا يحفز كين قبل موقعة ليفربول

أكد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، أن هاري كين ربما يغيب عن خوض نهائي دوري أبطال أوروبا رفقة توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، أمام ليفربول، ومع ذلك سيتم استدعاؤه أيضًا للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولم يخُض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أي مباراة منذ أن تعرض لإصابة في الكاحل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليغيب هداف مونديال روسيا الصيف الماضي، عن باقي مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، إلا أنه يأمل في اللحاق بمباراة ليفربول.
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