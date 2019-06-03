جريمة

«شياطين الإنس».. أبشع 10 جرائم قتل في شهر رمضان

أقدمت فتاة مراهقة في الشرقية على ذبح إحدى شقيقتيها وقطع رقبة الأخرى بعدما هددتاها بإخبار والدها بتفاصيل علاقتها مع «حبيبها».. ألقى القبض عليها بعد ساعات من الحادث
تحرير:تهامى البندارى ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
«ذبح وقتل»، جرائم عدة سجلتها محاضر الشرطة في رمضان، فلم تمنع حرمة الشهر المبارك، مرتكبيها من الإقدام عليها، إذ نفذوا جرائمهم بدم بارد، في الوقت الذي صُفدت فيه الشياطين وأغلقت فيه أبواب النار، انساقوا وراء شهواتهم وراحوا يعيثون في الأرض فسادًا، فنشروا الرعب والبلطجة وأسالوا الدماء، إلا أن أجهزة الأمن كانت واقفة لهم بالمرصاد وألقت القبض عليهم، وحلت لغز عدد من الحوادث التي اتصف بعضها بالبشاعة، «التحرير» يروى عبر هذا التقرير أبشع 10 جرائم قتل سجلتها مديريات الأمن خلال شهر رمضان الذي نودعه بعد ساعات قليلة.
آية قتلت زوجها بعد 60 يوما زواجا في القليوبية، وتحديدا داخل مركز شبين القناطر، 30 يوما فقط مرت على زواج «آية» من «محمد» الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، حتى زواجها، ما إن مرت أيامه الأولى حتى كلت وملت وأخذت تفكر في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
محكمة عسكرية

تأجيل «استهداف النائب العام المساعد» لـ10 يونيو

قررت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 10 يونيو، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
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امرأة-تحمل-سكين

«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف

30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
اسلام من منيا القمح

تجديد حبس المتهمين بقتل «شهيد لقمة العيش» 15 يوما

أمر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح فى الشرقية، اليوم الاثنين، بتجديد حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات، على خلفية إقدام اثنين جزارين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الرى.
طعن-بالسكين

إخلاء سبيل أم قتلت طفلها «اللعبي» في الشرقية

أصدر المستشار حازم بشير، رئيس محكمة جُنح الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء سبيل ربة منزل تُدعى «جميلة»، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بقتل طفلها داخل منزلها بقرية «هرية رزنة» التابعة لدائرة المركز، بسبب «شقاوته» ورفضه المذاكرة، حيث تصادف وجود سكين المنزل في يدها وقت تعنيفها للصغير، لينتهي الأمر بإصابته بطعنة نافذة بقلبه أودت بحياته، بينما استأنفت النيابة العامة على قرار إخلاء السبيل، أمس السبت، قبل أن يؤيد القاضي القرار من جديد.
السحر-والجمال

مقتل تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بقيام أحد العناصر الإجرامية، بتحويل منطقة السحر والجمال، مكاناً لترويج المواد المخدرة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارات البحث الجنائى بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، تم استهداف المتهم بحملة مكبرة، ولدى استشعار العنصر اقتراب القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل، وأسفر ذلك عن مصرعه ونشوب حريق بالدراجة النارية التى كان يستقلها وجثته.
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