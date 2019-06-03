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بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار اثنتين من السيارات الكروس أوفر في مصر
تحرير:كريم ربيع ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
نيسان قشقاي احتلت المركز الخامس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل
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قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

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القطاع الخاص يضع شروطه للمشاركة في الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، وتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان. لكن توجد 3 عقبات وشروط تؤجل مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي.. فما شروطهم؟ وما البنود التي ترفضها وزارة الإسكان؟ ومن يحدد أسعار الوحدات التي سيبنيها القطاع الخاص والمطورون العقاريون؟
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ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
السيارة-الجديدة-نيسان-قشقاي-2019

بعد تراجع الدولار الجمركي.. هل تنخفض أسعار السيارات؟

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«التجارة العالمية» تحقق في رسوم الحديد| ما موقف مصر؟

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أسعار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة| الطلب على الكوري

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