بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار اثنتين من السيارات الكروس أوفر في مصر

تحرير:كريم ربيع ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

نيسان قشقاي

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.

نيسان قشقاي احتلت المركز الخامس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل