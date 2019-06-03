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بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار اثنتين من السيارات الكروس أوفر في مصر
تحرير:كريم ربيع ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
نيسان قشقاي احتلت المركز الخامس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل
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شرائها خسارة.. ابتعد عن هذه الموديلات المستعملة

لا شك أن احتفاظ السيارات بكفاءتها الفنية هو أمر يعد من أهم الأشياء التي يبحث عنها الجمهور، لا سيما الفئات التي ترغب دومًا لأسباب مختلفة في شراء الموديلات المستعملة، ولذلك فإنها تلجأ لمراعاة العديد من الأمور التي تحدد مدى كفاءة شراء السيارة في صورتها المستعملة. ومع البحث يكتشف البعض أن هناك بالفعل سيارات لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت مستعملة، خاصة وأنها قد تعاني من عوامل مختلفة قد لا تؤهلها للاحتفاظ بكفاءتها الفنية لفترات طويلة في الأسواق العالمية، وبالأخص مع مرور سنوات طويلة على إنتاجها لأول مرة.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
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السيارات الـSUV.. من يربح سوق الـCross Over الفاخرة؟

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وصلت لـ250 ألف جنيه| BMW ترفع راية التخفيضات

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من مليون وثمانمئة ألف عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، فتراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل. أعلن وكيل سيارات BMW في مصر، عن قائمة بالأسعار الجديدة متضمنة تخفيض عدد من الطرازات بنسبة تراوحت بين 27 ألفا و250 ألف جنيه، لأربع سيارات، بينها «سيدان، ورياضية متعددة الاستخدامات، وفاخرة، بعد أن خفضت أسعار عدد من سياراتها فبراير الماضي.
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