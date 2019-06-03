بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

حيرة بالغة يقع فيها غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونرصد مواصفات وأسعار اثنتين من السيارات الكروس أوفر في مصر
أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
نيسان قشقاي
احتلت المركز الخامس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل
نيسان قشقاي
احتلت المركز الخامس في قائمة السيارات الكروس أوفر الأكثر مبيعًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن تسببت التخفيضات السعرية التي قدمها وكيل السيارة اليابانية بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه على فئاتها الثلاث، فى زيادة المبيعات، بـ497 وحدة مباعة، وبعد التخفيض أصبحت أسعارها تنافسية بشكل كبير، حيث يبلغ سعر فئة STD 379 ألف جنيه، وفئة فول أوبشن بسعر 409 آلاف جنيه، وفئة سبورت بسعر 439 ألف جنيه.
تعتمد السيارة على محرك ذى 4 سلندرات ذى شاحن تربو تبلغ سعته 1200 سى سى تبلغ قوته 117 حصان عند 4500 دورة في الدقيقة بينما يبلغ عزمه الأٌقصى 190 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة. ويتصل المحرك بناقل سرعات CVT متغير النسب بشكل مستمر. ويتميز المحرك بتقنية عالية وأداء قوى علاوة على توفير فى استهلاك الوقود.
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سوبارو
أعلن وكيل سيارات سوبارو اليابانية في مصر، عن أحدث قائمة أسعار لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات رباعية الدفع XV، وشهدت القائمة الجديدة انخفاضا وصل إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت الفئة الأولى تبدأ أسعارها الرسمية من 415 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه، بنسبة تخفيض 15 ألف جنيه، أما الفئة الثانية Premium فخفضت نحو 20 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي 465 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه، كما حصلت فئة Luxury على تخفيض 20 ألف جنيه بعد أن أصبحت تباع بسعر رسمي 490.000 جنيه بدلاً من 510.000 جنيه.
يعد موديل سوبارو XV مميزاً فى فئة مركبات SUV لاختلافه الواضح عن باقى موديلات تلك الفئة، وهو يجتذب الباحثين عن سيارة تتمتع بمقومات مركبات تلك الفئة دون أن تحمل ملامح صريحة لتلك المركبات، حيث يبدو الموديل ستيشن واجن مرتفعة عن الأرض وبقدرات مركبات الدفع الرباعي.
واحتلت السيارة اليابانية سوبارو XV المركز السابع في قائمة السيارات الأكثر مبيًعا في أول 3 أشهر من العام الحالي، بمبيعات 421 سيارة في 3 أشهر، وتقدم السيارة في مصر بمحرك مكون 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر، بقوة 114 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك بتقنية CTV، ويمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر خلال 13.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومترا في الساعة.
وتتميز XV بمجموعة من أنظمة الأمان في مقدمتها وسائد هوائية، نظام Eyesight الجديد الذي تمت إضافته لموديلات سوبارو، وهو نظام يطلق عليه -العين الثالثة- لقائد السيارة ويحذر قائد السيارة من أي حادث عارض في أثناء القيادة والتدخل في حالة عدم الاستجابة، حيث يعمل على التوقف تلقائيا قبل وقوع التصادم الأمامي.
كما زودت الشركة اليابانية سيارتها بنظام الثبات الديناميكي ونظام الفرامل ABS المانعة للانغلاق ومثبت سرعة، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام تنبيه السائق عند تغيير حارة القيادة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ومثبت سرعة.
الخلاصة
أصبح الفارق في السعر بين السيارتين لا يزيد على 6 آلاف جنيه، أي أن الفارق ليس كبيرًا، لكن من حيث التجهيزات تتفوق سوبارو XV بشكل واضح حتى فى سيارة الفئة الأساسية من الموديل، حيث راعى الوكيل أن تكون تلك الفئة شاملة لتجهيزات لا تتوافر سوى فى الفئة الأعلى من أغلب الموديلات المنافسة. وربما ما يعيب XV هو المساحة الصغيرة للصندوق الخلفي الذى تقل مساحته بنحو 50 لتراً عن مثيله فى موديل قشقاي.