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ثلاث قمم متتالية في مكة.. التوقيت والدلالات

سماء سليمان
بقلم: سماء سليمان
دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية وخبيرة في العلاقات الدولية
٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
قمة مكة
قمة مكة
شهدت مدينة مكة المكرمة انعقاد ثلاث قمم متتالية وهي القمة العربية في 30 مايو والقمة الخليجية في 31 مايو والقمة الإسلامية في 1 يونيو، في أجواء عاصفة تهدد مستقبل المنطقة برمتها، ووسط حالة من التمزق العربي الذي ضاعف من المآسي الحقيقية التي تعاني منها العديد من الشعوب العربية، خاصة في سوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى مخاطر التصفية التي تواجه القضية الفلسطينية وغيرها من قضايا المنطقة.
وقد جاء عقد القمم الثلاث بعد تعرض 4 سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات، التي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية، فضلا عن الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية، باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة
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انترنت-بنكى (3)

الفخ الأكبر

فضاء الإنترنت يشبه الفضاء الكونى الذى يمتلئ بمجرات عملاقة تدور حول شموسها كواكب لا حصر لها، بينها مساحات هائلة من الفراغ، تسبح فيها جسيمات شاردة لم تقع بعد فى أى مجال لجاذبية قوية تأسرها وتشدها إليها. المواقع التى تسبح فى فضاء الشبكة العنكبوتية لها بالمثل جاذبيتها التى تأسر من يسبح شارداً فى ذلك الفراغ الفسيح الذى يعج بالفخاخ.
خالد-الجندي (2)

تجليات النار في شهر النور... (5)

عفوا يا شيخ خالد الجندي.. إسرائيل ليس هو نبي الله يعقوب..! عزيزي وصديقي الشيخ خالد الجندي أعرفك منذ زمن بعيد، كصحفي يتحرك في شارع الصحافة منذ نحو 50 عاما، وكرجل يعمل بالفكر والنقد، تحاورنا كثيرا، ولعلك تذكر ملف التحرش الديني، في صفحتين متقابلتين في قلب جريدة الأخبار، وكان ملف مناظرة بينك وبين الأستاذ مدحت قلادة رئيس اتحاد المنظمات القبطية في سويسرا والدكتور سعد الدين الهلالي، وحلق هذا الملف في فضاء كثير من دول العالم، وكان له رد فعل دولي بين الكنائس والهيئات والمنظمات والجاليات والمجتمعات المسيحية في أوروبا وأمريكا. أتابعك كعالم جليل، وكشيخ (حقيقي) من شيوخ الأزهر العظيم، لك خطراتك الإيمانية الجميلة، ولديك حضورك الإنساني، وتمايزك بالكثافة العلمية، والذاكرة المتدفقة ذات السعة العالية.
مصحف

الوقوع فى هوى فن التلاوة المصرى

عندما أحاول الكتابة عن فنون دولة التلاوة وأعلامها الكبار، تغادرنى الكلمات، وتغيم الصور والمجازات، وأحاول الابتعاد عن هذا العالم الساحر من الأصوات التى تنساب من السماوات العُلا، وما وراءها، سحر مقدس يغشى الكينونة الفردية ويشملها بالسلام الداخلى، حيث الهدوء والاطمئنان والسكينة، وتبدد المخاوف، واستقرار الإيمان بالخالق الواحد الأحد جل وعلا شأنه. طقس التلاوة المصرى نسيج وحده، وتعبير عن الخصوصية والفرادة المصرية، ويحمل فى أعطافه طبقات تعلو فوق بعضها، من التجارب الإيمانية الصافية وخبرات الإنشاد الدينى فى كل تجلياتها فى سعيها لمناجاة الخالق الواحد الأحد، وذلك فى شكل أداءات صوتية فريدة فى جمالها.
زينة-رمضان (1)

«كلام جرايد».. كنافة بالأقارب

يبدو أن مسلسل العنف الأسري سيظل ممتدا إلى ما لا نهاية وآخذًا في التصاعد، وحتمًا يحتاج منا إلى اهتمام مراكز البحوث الجنائية والاجتماعية، فمن الأقرب إلى الأقرب تتوالى عملية القتل البشع وغير الرحيم على الإطلاق بما يتنافى مع ما عُرف قديما بـ"صلة الرحم"، وهو المشتق أساسا من الرحمة، فقد نشرت حوادث الأخبار عن حكم محكمة الجنايات بالجيزة بالسجن 10 سنوات على سائق لقتله زوجته خنقا لاعتقاده أنها سيئة السلوك ولخلافات مالية أخرى بينهما، وقد حدثت الواقعة في بولاق الدكرور بالقاهرة، حيث كان شجار قد نشب بينهما وخنقها بكوفيته حتي فارقت الحياة ولم يرحم توسلاتها.
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رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

البعد الإقليمي والثورة السودانية

زار القاهرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، يوم 25 مايو في أول زيارة خارجية له منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول توقيت ودلالات الزيارة وأهمية البعد الإقليمي للثورة السودانية؟
ايران

الأزمة الإيرانية.. إلى أين؟

شغلت الأزمة الإيرانية الأوساط السياسية، حيث تراوحت التوقعات ما بين توقعات بالتهدئة وأخرى بالحرب، ومن ثم يُثار التساؤل حول أي من الاتجاهين سيكون له الغلبة على أرض الواقع، ثم ما التوقعات المستقبلية على المدى القصير؟
رمضان-نايتس

تجليات النار في شهر النور.. (3-4)

ذكرت في مقالي الثاني من هذه السلسلة -التي يفترض أنها نورانية في رمضان، لكنها تحولت في سن القلم إلى نارية مشحونة بالغضب الموضوعي- أن القاسم المشترك الذي يجمع من يسمون أنفسهم (دعاة) ومن يطلقون عليهم هذا المسمى أيضا، أنهم للأسف مجرد شرائط كاسيت.. يعرضون صورا شاهدناها من قبل مئات المرات، ويسيرون بنا في طريق تعبنا من السير فيه، يستخفون ببعضهم وبعض، ويعيشون عالة على تراث الفقهاء العظام، إذ يسرقون أفكارهم خفية ثم يهاجمونهم علنا، وكلهم يشتم بعضهم بعضا، يتلاعنون ويتباغضون، ويزعمون أنهم يحملون توكيلات من السماء للتحدث باسم الدين!!
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