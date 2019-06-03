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مليونا مصلٍّ في البيت الحرام في ليلة 29 رمضان

12 ألف موظف وموظفة و4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد الحرم وساحاته وسطحه وتأمين 25 ألف حافظة ماء زمزم، وفتح 170 باباً لاستقبال المصلين
تحرير:محمد عبد الجليل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
مكة
مكة
قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، احتشد أكثر من مليوني مُصل من الزوار والعمار والمواطنين والمقيمين بالسعودية مساء أمس الأحد، في جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وطابقه السفليّ لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام، وبدأت وفود المصلين تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر أمس، لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر وهي مناسبة يحرص على حضورها كثير من المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
وأمَّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس الذي دعا للمسلمين بالمغفرة والعتق من النار. وتمكّن قاصدو بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان وفي أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما وفرته
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مظاهرات-السودان

لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
انتخابات-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
صورة لفوز سعودي بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية في موريتانيا

السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بمشاركة وفود دول شملت المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، وقام وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، بتسليم جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.
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عمره

السعودية تكشف عدد المعتمرين في موسم رمضان 2019

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى سجلت إصدار7,584,424 تأشيرة حتى تاريخ 25 رمضان لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7,201,851 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 1,056,618 معتمرًا، منهم 732,559 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 324,059 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6,145,233 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنه جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالي.
صحف-امراتية

صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
استعدادات-السعودية-لقمم-مكة (1)

«التهديدات الإيرانية» تهيمن على مائدة قمم مكة

ثلاث قمم تحتضنها المملكة العربية السعودية بداية من غد الخميس، وعلى مدار اليومين المقبلين، حيث تتجه أنظار العالم لمنطقة مكة المكرمة التي تشهد تلك القمم، ويكتسب هذا التجمع العربى الإسلامى الذى يعقد فى على مستوى القادة والزعماء أهمية كبيرة، فلعلها المرة الأولى التى تعقد فيها ثلاث قمم فى وقت ومكان واحد " قمة إسلامية وقمة عربية طارئة وقمة خليجية طارئة " وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتوافد فيها الكثير من كل بقاع العالم لأداء عمرة شهر رمضان المبارك.
حج-وعمرة (2)

السعودية تخصص رابطا بدلا من المحجوب لمعتمري قطر

خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الوزارة إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.
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