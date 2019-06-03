مليونا مصلٍّ في البيت الحرام في ليلة 29 رمضان

12 ألف موظف وموظفة و4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد الحرم وساحاته وسطحه وتأمين 25 ألف حافظة ماء زمزم، وفتح 170 باباً لاستقبال المصلين

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

مكة

قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، احتشد أكثر من مليوني مُصل من الزوار والعمار والمواطنين والمقيمين بالسعودية مساء أمس الأحد، في جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وطابقه السفليّ لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام، وبدأت وفود المصلين تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر أمس، لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر وهي مناسبة يحرص على حضورها كثير من المسلمين من داخل المملكة وخارجها.

وأمَّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس الذي دعا للمسلمين بالمغفرة والعتق من النار. وتمكّن قاصدو بيت الله الحرام من أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان وفي أجواء روحانية سادها الأمن والأمان والراحة والاستقرار، وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما وفرته