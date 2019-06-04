قبل الكعك والرنجة.. نصائح للحفاظ على صحتك في العيد

فى عيد الفطر المبارك يتبع بعض المواطنين عادات غذائية قد تكون مضرة، وهو الأمر الذى قد تنتج عنه أزمات صحية خلال هذه الأيام، يمكن تفاديها بعدد من الإجراءات الوقائية
أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة تفصيلية بالعادات التى يجب اتباعها خلال عيد الفطر المبارك، والتى يمكن بدورها أن تساهم فى الوقاية من الأمراض الناتجة عن السلوك الغذائي السيئ الذى عادةً ما يكون رد فعل لا إراديا للمفطرين بعد شهر كامل من الصيام، وهو ما يدفع البعض إلى الإفراط فى الطعام أو الحلوى، وكذلك تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، التى تهدد سلامة المعدة والجسم كاملا، وتصيبه بالأمراض. وفى التقرير التالي ننشر تفاصيل الإرشادات العامة الصادرة عن جهاز حماية المستهلك اليوم.
فى نقاط.. إرشادات لنظام غذائي سليم فى أول أيام العيد
عدم الإفراط فى تناول الحلويات صباح أول أيام العيد، لأنه يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية فضلا عن الإسهال.
الاعتدال فى تناول كعك العيد، لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وما لها من تأثير سلبي فى الوزن.
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فى نقاط.. إرشادات لنظام غذائي سليم فى أول أيام العيد
عدم الإفراط فى تناول الحلويات صباح أول أيام العيد، لأنه يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية فضلا عن الإسهال.
الاعتدال فى تناول كعك العيد، لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وما لها من تأثير سلبي فى الوزن.
عدم التدخين أو شرب السجائر أو الشاى على معدة خاوية لأنه يؤدى إلى التهاب المريء والمعدة، فضلا عن تسببه فى فقدان الشهية وزيادة الحموضة، وارتفاع معدل ضربات القلب.
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يفضل أن يبدأ الإفطار فى أول أيام العيد بتناول كمية قليلة من الطعام، وتزداد هذه الكمية تدريجيا في أثناء اليوم، مع ضرورة الأكل ببطء والمضغ الجيد.
الابتعاد فى صباح أول يوم عن تناول المعجنات والأغذية المقلية أو التقليل منها قدر الإمكان لأنها تتسبب فى تهيج المعدة.
الابتعاد عن تناول الأغذية الدسمة وصعبة الهضم؛ مثل الأطعمة السمكية والفواكه والخضراوات غير مكتملة النضج.
تجنب الخمول لأن تناول وجبات دسمة ثم النوم يؤدى إلى عسر الهضم والتلبك المعوي والانتفاخ وعلى المدى البعيد يؤدى إلى البدانة والسمنة.
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عند تجهيز الوجبات يفضل عدم تحضيرها قبل تناول الطعام بساعات طويلة.
تجنب تناول الرنجة والفسيخ فى العيد، وعوضا عن ذلك يفضل تناول الأسماك الطازجة لا المملحة، لأن تناول الرنجة والفسيخ بكميات كبيرة يزيد من مستوى الصوديوم بالجسم وهو ما يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن بعض أنواع الفسيخ غير المعروف مصدرها قد تكون سببا فى الإصابة بالتسمم البوتيلينى.
إرشادات خاصة بشراء كعك العيد:
يجب ألا تشترى الكعك من الباعة المتجولين.
يجب أن يتم شراؤه من مكان موثوق به ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكعك.
يجب أن يكون على غلاف الكعك اسم المحل وتاريخ الإنتاج والصلاحية.
يجب أن يكون خاليا من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.
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حماية المستهلك: العادات السيئة للمواطنين تهدد سلامتهم
اللواء راضى عبد العاطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن بعض المواطنين يتبعون عادات غذائية مضرة بالصحة ويفرطون فى تناول الطعام خلال عيد الفطر المبارك، والمعدة غير مهيأة لاستقبال هذه الكميات، ما يؤدي إلى تهيجها.
وأضاف عبد العاطى أن هناك عددا من العادات غير السليمة التى يقوم الجهاز الفنى بجهاز حماية المستهلك واللجان المشتركة بالوقوف عليها لإصدار نشرة التوعية الدورية للمواطنين، ومن جهة أخرى يسعى الجهاز من خلال تشديد حجم الرقابة على الأسواق إلى منع تسريب السلع غير الصالحة للاستخدام إلى السوق المحلية، ومعاقبة المخالفين، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل فى عيد الفطر ويفتح أبوابه لتلقى الشكاوى والتفاعل معها من خلال غرفة العمليات الخاصة المرتبطة بالغش التجاري، مؤكدا أنهم يقومون بسلسلة من الحملات التفتيشية تبدأ قبل العيد بأيام وتستمر خلال الأسبوع الأول حرصا على سلامة وصحة المستهلك.
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