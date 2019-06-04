قبل الكعك والرنجة.. نصائح للحفاظ على صحتك في العيد

فى عيد الفطر المبارك يتبع بعض المواطنين عادات غذائية قد تكون مضرة، وهو الأمر الذى قد تنتج عنه أزمات صحية خلال هذه الأيام، يمكن تفاديها بعدد من الإجراءات الوقائية

تحرير:أسماء فتحى ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

كعك العيد

أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة تفصيلية بالعادات التى يجب اتباعها خلال عيد الفطر المبارك، والتى يمكن بدورها أن تساهم فى الوقاية من الأمراض الناتجة عن السلوك الغذائي السيئ الذى عادةً ما يكون رد فعل لا إراديا للمفطرين بعد شهر كامل من الصيام، وهو ما يدفع البعض إلى الإفراط فى الطعام أو الحلوى، وكذلك تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، التى تهدد سلامة المعدة والجسم كاملا، وتصيبه بالأمراض. وفى التقرير التالي ننشر تفاصيل الإرشادات العامة الصادرة عن جهاز حماية المستهلك اليوم.

فى نقاط.. إرشادات لنظام غذائي سليم فى أول أيام العيد عدم الإفراط فى تناول الحلويات صباح أول أيام العيد، لأنه يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية فضلا عن الإسهال. الاعتدال فى تناول كعك العيد، لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وما لها من تأثير سلبي فى الوزن. عدم