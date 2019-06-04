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قبل الكعك والرنجة.. نصائح للحفاظ على صحتك في العيد

فى عيد الفطر المبارك يتبع بعض المواطنين عادات غذائية قد تكون مضرة، وهو الأمر الذى قد تنتج عنه أزمات صحية خلال هذه الأيام، يمكن تفاديها بعدد من الإجراءات الوقائية
تحرير:أسماء فتحى ٠٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
كعك العيد
كعك العيد
أصدر جهاز حماية المستهلك نشرة تفصيلية بالعادات التى يجب اتباعها خلال عيد الفطر المبارك، والتى يمكن بدورها أن تساهم فى الوقاية من الأمراض الناتجة عن السلوك الغذائي السيئ الذى عادةً ما يكون رد فعل لا إراديا للمفطرين بعد شهر كامل من الصيام، وهو ما يدفع البعض إلى الإفراط فى الطعام أو الحلوى، وكذلك تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة، التى تهدد سلامة المعدة والجسم كاملا، وتصيبه بالأمراض. وفى التقرير التالي ننشر تفاصيل الإرشادات العامة الصادرة عن جهاز حماية المستهلك اليوم.
فى نقاط.. إرشادات لنظام غذائي سليم فى أول أيام العيد عدم الإفراط فى تناول الحلويات صباح أول أيام العيد، لأنه يؤدي إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية فضلا عن الإسهال. الاعتدال فى تناول كعك العيد، لاحتوائه على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وما لها من تأثير سلبي فى الوزن. عدم
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الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك عودة، والمصرف العربي الدولي نحو 16.80 جنيه للبيع، و16.70 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.81 جنيه للبيع، و16.71 جنيه للشراء.
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سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 613 جنيها

سجل سعر الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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قرار من البورصة والبنوك بعد بيان «الإفتاء» عن الرؤية

قال مصدران بالبورصة والجهاز المصرفي، إن البورصة والبنوك عطلة رسمية اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأوضح المصدران في تصريحات صحفية، أنه لا تغيير في موعد العطلة الرسمية بالبنوك أو البورصة على خلفية قرار دار الإفتاء المصرية باعتبار غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأشار المصدران إلى أن البورصة والبنوك سيعاودان العمل اعتبارا من الأحد من الأسبوع المقبل في مواعيدهما الطبيعية قبل شهر رمضان.
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القطاع الخاص يضع شروطه للمشاركة في الإسكان الاجتماعي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات مشاركتهم فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، لتوسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، وتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان. لكن توجد 3 عقبات وشروط تؤجل مشاركة القطاع الخاص في مشروع الإسكان الاجتماعي.. فما شروطهم؟ وما البنود التي ترفضها وزارة الإسكان؟ ومن يحدد أسعار الوحدات التي سيبنيها القطاع الخاص والمطورون العقاريون؟
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استطلاع-رؤية-الهلال (1)

10 دول عربية وإسلامية: الأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت 10 ول عربية وإسلامية هي، مصر وتونس والأردن وفلسطين وليبيا وإندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران، أن غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول. فيما أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
استطلاع-رؤية-الهلال (2)

13 دولة عربية وإسلامية: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلنت الكويت والإمارات والسعودية وقطر واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر والجزائر أن غدا الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أكدت في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

بيان ثان لدار الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان ثانٍ، مساء الإثنين، بشأن استطلاع هلال العيد، إذ أكدت ما أعلنه فضيلة المفتي أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، أكدتا في خبر عاجل مساء الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز".
استطلاع-رؤية-الهلال (3)

كلام نهائي.. الإفتاء: عيد الفطر الأربعاء

أكدت دار الإفتاء المصرية وفضائية إكسترا نيوز، في خبر عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وكانت مصادر كشفت، مساء اليوم، عن أن دار الإفتاء المصرية ستواصل استطلاع ظهور هلال شهر شوال عقب صلاة العشاء مباشرة، بحسب فضائية "إكسترا نيوز". وكان الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أعلن، مساء الإثنين، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، وبعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب بيان بثه التلفزيون المصري.
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