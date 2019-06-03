مي عمر تعلق على توقعات الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

الحلقة الأخيرة- مسلسل ولد الغلابة

يبدو أن نهاية مسلسل «ولد الغلابة» بطولة النجم أحمد السقا، تشغل الكثير من المشاهدين الذين أخذوا يتوقعون النهاية وبعضهم سرح بخياله وكتب توقعات غير منطقية، لاقت إعجاب الفنانة مى عمر، التى أعادت نشرها على حسابها بموقع «تويتر»، حيث يتوقع أحد متابعي المسلسل أن تشهد الحلقة الأخيرة من «ولد الغلابة» استيقاظ (عيسى) يجسده أحمد السقا، من النوم، على تليفون من (فرح)، وهى تخبره أن (عزت) يجسده هادي الجيار، قد كشفهما، وتطلب منه أن لا يذهب إلى (ضاحى) يجسده محمد ممدوح، لأنه سيقتله، وعلقت «مى» على المنشور، قائلة: «خيال علمي».

ويبدو أن هذا المنشور لاقى إعجاب الكثير الذين تمنوا أن تكون هذه النهاية، وأخذ البعض يسأل مى عمر، عن نية تقديم جزء ثان من مسلسل «ولد الغلابة» رغم كونهم لم يشاهدوا الحلقة الأخيرة حتى الآن، والتى ربما تغلق القصة ولا يكون هناك أى خطوط يمكن تقديمها فى جزء آخر. خيال علمي ???? https://t.co/vOTL0hD1PD —