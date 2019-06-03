رياضة

مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف مورينيو: "وإذا كان برشلونة توج بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري الإسباني، كان ليونيل ميسي سيتوج بالكرة الذهبية، خاصة إذا توج أيضًا بكوبا أمريكا، وهذا السر دائمًا وراء قولي إنه من المهم تحقيق الانتصارات". وتابع: "هناك لاعبون خاصون للغاية ويتمتعون بقوة ذهنية كبيرة، يتقدمهم كريستيانو، الذي
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رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
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وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يؤكد رغبته في البقاء مع يوفنتوس

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا رغبته في الاستمرار في صفوف يوفنتوس الموسم المقبل، وذلك على الرغم من تقلص عدد دقائق مشاركته في المباريات الموسم المنقضي بعد وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، لتنتشر العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تفيد رغبة النجم الأرجنتيني في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن يوفنتوس وهي التقارير التي أكدها شقيقه، قبل أن يخرج ديبالا لينفي كل تلك التقارير، ويؤكد استمراره في صفوف السيدة العجوز الموسم المقبل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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يوفنتوس يحبط رونالدو ويرفض جوزيه مورينيو

أشار موقع "سكاي سبورتس" إلى أن جوزيه مورينيو لن يصبح المدرب الجديد ليوفنتوس، على الرغم من دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتعاقد مع مورينيو، ويأتي ذلك لعدم امتلاك يوفنتوس الموارد المالية الكافية للتعاقد معه بعدما أنفقت الإدارة 105 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع رونالدو الصيف الماضي، وذلك في الوقت الذي نحّى فيه رونالدو خلافاته السابقة مع مورينيو جانبًا، ودعم تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق عند الإدارة، إذ سبق أن عانى الثنائي من مشكلات في أثناء فترة وجودهما في ريال مدريد.
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الرياضة في صحف العالم بين غضب ساري وخيارات برشلونة

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "اختبار المهاجمين"، وأردفت: "برشلونة يتابع تطور حالة سواريز وحدد خيارات بديلة لضمها، وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، وتابعت: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".
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