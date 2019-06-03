مورينيو: اللاعب الأفضل يجب أن يتوج بالألقاب

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

جوزيه مورينيو

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إن أي لاعب يرغب في أن يصبح الأفضل في العالم، عليه أن يطور من روحه الانتصارية، مشيدًا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتزامه في عمله، قائلا: "اللاعب الأفضل في العالم يجب أن يكون منتصرًا دائمًا، وعليه أن يتمتع بالجودة والموهبة، وذلك لن يكون كافيًا دون التتويج بالألقاب، فإذا توج يوفنتوس على سبيل المثال بلقب دوري أبطال أوروبا، فيمكن القول بسهولة إن كريستيانو رونالدو سيفوز بالكرة الذهبية"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف مورينيو: "وإذا كان برشلونة توج بلقب دوري أبطال أوروبا إلى جانب الدوري الإسباني، كان ليونيل ميسي سيتوج بالكرة الذهبية، خاصة إذا توج أيضًا بكوبا أمريكا، وهذا السر دائمًا وراء قولي إنه من المهم تحقيق الانتصارات". وتابع: "هناك لاعبون خاصون للغاية ويتمتعون بقوة ذهنية كبيرة، يتقدمهم كريستيانو، الذي