هذه الأسباب تدفع الجنيه للاستقرار أمام الدولار

ارتفع سعر الجنيه المصري بشكل ملحوظ أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الجاري، وتوقعت مؤسسة فيتش حدوث استقرار للعملة المحلية خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بأكثر من 115 قرشا منذ بداية عام 2019، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب ترى "فيتش" في تقريرها أن الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع التوترات فى الأسواق المالية، وتجدد الطلب من المستثمرين الأجانب على الدين المحلي. وتوقع التقرير أن يستمر سعر الجنيه في التحرك بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية بوتيرة أكبر خلال

إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب

ترى "فيتش" في تقريرها أن الجنيه المصري ارتفع أمام الدولار خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع التوترات فى الأسواق المالية، وتجدد الطلب من المستثمرين الأجانب على الدين المحلي.

وتوقع التقرير أن يستمر سعر الجنيه في التحرك بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية بوتيرة أكبر خلال الفترة المقبلة، نتيجة قرار البنك المركزي إلغاء آلية إعادة أموال المستثمرين الأجانب.

ويرى إيهاب السعيد المحلل المالي، أن إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب ساهم بشكل كبير في عملية تحويل الدولار، وهو الأمر الذى بعث برسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي، من خلال العمل على توفير الدولارات اللازمة له في أي وقت.

بينما أكد محمد النجار، المحلل المالي، أن إلغاء العمل بهذه الآلية أدى إلى حدوث وفرة فى المعروض الدولارى بالبنوك، ودخول تدفقات دولارية جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي، ومن ثم حدث انخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، ووصوله إلى هذا المستوى نتيجة توافر العملة الخضراء بشكل ملحوظ في البنوك.

وفى ديسمبر الماضى، قرر البنك المركزى إلغاء العمل بهذه الآلية، وأوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

وكانت مصر وضعت تلك الآلية في عام 2013 لطمأنة المستثمرين الأجانب على إمكانية استرداد النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من الأوراق المالية المحلية.

استئناف المركزي دورته التيسيرية

يرى تقرير فيتش أن استئناف البنك المركزي المصري للتيسير النقدى سيضع ضغوطا هابطة على الجنيه، لكن الوتيرة التدريجية ستحد من شدة التقلبات.

وفي فبراير الماضي، فاجأ البنك المركزي الأسواق، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض في أسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر.

وتم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%، ثم جاء القرار بتثبيت الفائدة خلال الاجتماعات الماضية للجنة السياسة النقدية في مارس ومايو 2019.

ويرى الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع سعر الجنيه يساعد البنك المركزي على مواصلة سياسة التيسير النقدي، متوقعا حدوث خفض في سعر الفائدة نهاية العام الجاري، وعقب ظهور الموجة التضخمية المرتقبة بعد رفع أسعار الوقود منتصف الشهر الجاري.

دعم سعر الصرف

قال تقرير فيتش إن البنك المركزي سيتدخل لدعم سعر الصرف إذا واجه مخاطر تصحيح أكثر حدة.

كما ذكر تقرير صادر عن شركة «لايتهاوس» لأبحاث السوق، أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر.

وكان البنك المركزي تدخل للحفاظ على سعر الجنيه في منتصف العام الماضي، وذلك عقب الأزمة التي ضربت الأسواق الناشئة، إذ انخفضت الليرة التركية بمقدار 42% مقابل الدولار، وسط توتر فى العلاقات مع الولايات المتحدة، كما هبطت العملة الأرجنتينية "البيزو" أمام الدولار بنسبة ملحوظة، بينما شهدت الاقتصادات الناشئة الأخرى، بما فيها البرازيل والهند وإندونيسيا، هبوطا أيضا فى قيمة عملاتها.

ووفقا لمذكرة بحثية أصدرتها مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، فقد تدخل البنك المركزى للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار، في الوقت الذي كانت فيه الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق بنسب تتراوح بين 5 و10%.