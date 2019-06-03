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استعدي للعيد وجربي الحمام المغربي في البيت بسهولة

الليفة المغربية تساعد في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، لذلك هي ذات ملمس خشن، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وكذلك الطمي المغربي يعمل على تنظيف الجسم.
تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الحمام المغربي
الحمام المغربي
تحتاج كل سيدة وربة منزل لإعداد تغييرات في شكلها وتطبيق روتين العناية الشخصية بعد إجهاد رمضان والوقوف في المطبخ طوال اليوم لإعداد أشهى الأصناف لعائلتها وأطفالها، خاصة أن وقت رمضان يكون ضيق ولا تتمكن من الاهتمام بنفسها بشكل يرضيها، استعدي للعيد وجربي عمل الحمام المغربي في المنزل بسهولة بدلًا من الذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة دون الحصول على نتيجة مرغوبة، خاصة أن الحمامات الشعبية للتكيس تكون مزدحمة في هذا التوقيت بشكل كبير، في السطور التالية نمكنك التعرف على طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل..
احرصي على إنهاء كافة الأعمال المنزلية قبل البدء في الحمام المغربي حتى تتعرضي للأتربة مرة ثانية عند تنظيف المنزل. يمكنك شراء بعض الأدوات التي تحتاجيها للقيام بالحمام المغربي في منزلك، ومنها.. صابون الغار مهم في تجهيز الحمام المغربي وهو المسئول عن نعومة الجسم ونضارة البشرة. الحناء البيضاء تساعد في الحصول
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الاطفال-في-العيد

الألعاب النارية والحلويات.. كيف تحمي طفلك في العيد؟

الأطفال هم عيدنا الأول في الحياة، وتزداد فرحتنا بكل مناسبة من خلال لمعان نظرات عيونهم، فأيام وسيهل علينا عيد الفطر المبارك، وسيجهز الأطفال بارتداء الملابس الأنيقة الرائعة، التي يغلب عليها الألوان الزاهية، فكل طفل في هذا اليوم يرى نفسه ملكًا متوجًا في ملابسه أو ملكة في ملابسها، ولكن توجد بعض الأساليب السيئة التي قد تؤذي الأطفال بشكل كبير مثل الإفراط في تناول السكريات، والألعاب النارية المعروفة بآثارها السلبية على الأطفال، فقد تسبب للبعض بعض الحروق دون دراية منهم بخطورتها.
تنظيف-المنزل

نظفي منزلك باستخدام هذه المنتجات الطبيعية

التنظيف ليس مهمة رائعة بالنسبة للكثير من النساء، حيث يحتاج إلى الوقت والمجهود، وفي فصل الصيف، في الغالب ما تترك النوافذ مفتوحة لساعات طويلة مما يجعل الأتربة تتراكم على الزجاج والأثاث في الزوايا. وكشف بول مانجولد، مسؤول مراقبة الجودة الأسترالي، لـ موقع «الديلي ميل» البريطاني عن العناصر اليومية المذهلة التي في الغالب لا تعلم بها كل ربة منزل ومفعولها كالسحر في عملية التنظيف، بالإضافة إلى الحيل التي تسهل الأمر وتوفر الكثير من الوقت والمجهود، ومن داخل منزلك يمكنك استخدام مجموعة من المواد تعمل كمنظفات سريعة لتنظيف مقاعد المطبخ والفرش والطلاء..
ساعة بيج بن

في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
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«له فرحته».. كعك العيد في البيت عادة لا تنتهي

"يا كحك العيد يا إحنا.. يا بسكويت يا إحنا.. يا شرباتات يا إحنا.. في الكوبايات يا إحنا"، "قال إيه وإيه الكحك إيه.. نقش البنات سكر عليه.. الفرن غاوي الدندنة.. دندن وقال المدخنة وأنتم بخير كل سنة.. نفس الكلام يا للعجب قولته أنا"، أغنيتان شعبيتان مرتبطتان بالكعك والبسكويت، تتجمع حولهما أسرة "عم صابر" في نفس التوقيت من كل عام يرددن كلمات تلك الأغنية ويلتففن حول صينية كبيرة، عليها "عجين الكحك" يقمن بتشكيله ثم نقشه داخل منزلهن البسيط وسط أقاربهن وجيرانهن، ابتهاجًا بقدوم عيد الفطر المبارك.
منتجات العناية بالبشرة

استقبلي العيد ببشرة نضرة.. 10 حيل هتساعدك

بعد الخروج من رمضان تعاني كل ربة منزل من الإرهاق نتيجة الوقوف لساعات طويلة في المطبخ لتجهيز أشهي الأصناف لعائلتها، خاصة أن رمضان معروف بالعزومات للأهل والأصحاب، وأيضًا تزداد الهالات السوداء بسبب قلة النوم لعدد ساعات كافية يوميًا، يجب عليكِ الاهتمام ببشرتك قبل استقبال العيد حتى لا تكون مجهدة ومرهقة، العديد من الوصفات الطبيعية يمكن أن تنقذك بدلا من وضع كريمات ومستحضرات تجميل ترهق بشرتك بشكل أكبر، استعدي للعيد وجربي هذه الوصفات وبعض الحيل البسيطة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.
ديكورات-للبيت-في-العيد

صناديق هدايا.. 6 طرق لتزيين منزلك في العيد

العيد على الأبواب وجميع المنازل في جميع أنحاء العالم تتجهز له، من تجهيز حلويات العيد كالكحك والبسكويت إلى شراء الملابس الجديدة التي تدخل السرور والبهجة على قلب البالغين قبل الصغار، فالجميع صغار أمام فرحة العيد، ولكي تنشر روحانيات العيد في البيت عليك بعمل بعض الديكورات البسيطة التي تجعل بيتك ساحة صغيرة للعيد، فهذه الأجواء من الأمور الضرورية فلا تتجاهلها، فإدخال السرور على أفراد عائلتك من أهم أركان العيد، كما عليك تحفيز الأطفال على المساعدة في تعليق الزينة وترتيب غرفهم، وشراء الحلوى لأصدقائهم.
العيد حول العالم

الحجاب الملون.. تعرف على ملابس عيد الفطر في كل بلد

العيد يأتي بالسعادة والخير في جميع أنحاء العالم، ولكن الذي يختلف هي مظاهر الاحتفال والملابس، ففي الهند تجد الفتيات يتزينَّ برسم الحناء على أيديهن قبل ليلة العيد، وتشتهر العراق بحلوى الكليجة، وفي نيجيريا يطلقون على العيد "صلاح الصغير"، قد تختلف المسميات وتختلف الملابس أيضا والطعام، ولكن سيظل العيد واحدا في كل البلاد يتمثل في تنظيف البيت وتعليق الزينة وشراء الحلوى بمختلف أنواعها، ولكن كل بلد لديه ما يميزه أيضًا فيما يتعلق بالملابس على سبيل المثال الأطفال الصغار يرتدون العبايات البيضاء مع الطواقي الرائعة أثناء تأدية صلاة العيد في مصر.
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