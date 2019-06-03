استعدي للعيد وجربي الحمام المغربي في البيت بسهولة

الليفة المغربية تساعد في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، لذلك هي ذات ملمس خشن، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وكذلك الطمي المغربي يعمل على تنظيف الجسم.

تحرير:آية أشرف ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

الحمام المغربي

تحتاج كل سيدة وربة منزل لإعداد تغييرات في شكلها وتطبيق روتين العناية الشخصية بعد إجهاد رمضان والوقوف في المطبخ طوال اليوم لإعداد أشهى الأصناف لعائلتها وأطفالها، خاصة أن وقت رمضان يكون ضيق ولا تتمكن من الاهتمام بنفسها بشكل يرضيها، استعدي للعيد وجربي عمل الحمام المغربي في المنزل بسهولة بدلًا من الذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة دون الحصول على نتيجة مرغوبة، خاصة أن الحمامات الشعبية للتكيس تكون مزدحمة في هذا التوقيت بشكل كبير، في السطور التالية نمكنك التعرف على طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل..

احرصي على إنهاء كافة الأعمال المنزلية قبل البدء في الحمام المغربي حتى تتعرضي للأتربة مرة ثانية عند تنظيف المنزل. يمكنك شراء بعض الأدوات التي تحتاجيها للقيام بالحمام المغربي في منزلك، ومنها.. صابون الغار مهم في تجهيز الحمام المغربي وهو المسئول عن نعومة الجسم ونضارة البشرة. الحناء البيضاء تساعد في الحصول