استعدي للعيد وجربي الحمام المغربي في البيت بسهولة

الليفة المغربية تساعد في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، لذلك هي ذات ملمس خشن، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وكذلك الطمي المغربي يعمل على تنظيف الجسم.
تحتاج كل سيدة وربة منزل لإعداد تغييرات في شكلها وتطبيق روتين العناية الشخصية بعد إجهاد رمضان والوقوف في المطبخ طوال اليوم لإعداد أشهى الأصناف لعائلتها وأطفالها، خاصة أن وقت رمضان يكون ضيق ولا تتمكن من الاهتمام بنفسها بشكل يرضيها، استعدي للعيد وجربي عمل الحمام المغربي في المنزل بسهولة بدلًا من الذهاب لمراكز التجميل ودفع مبالغ كبيرة دون الحصول على نتيجة مرغوبة، خاصة أن الحمامات الشعبية للتكيس تكون مزدحمة في هذا التوقيت بشكل كبير، في السطور التالية نمكنك التعرف على طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل..
احرصي على إنهاء كافة الأعمال المنزلية قبل البدء في الحمام المغربي حتى تتعرضي للأتربة مرة ثانية عند تنظيف المنزل.
يمكنك شراء بعض الأدوات التي تحتاجيها للقيام بالحمام المغربي في منزلك، ومنها..
صابون الغار
مهم في تجهيز الحمام المغربي وهو المسئول عن نعومة الجسم ونضارة البشرة.
الحناء البيضاء
تساعد في الحصول
احرصي على إنهاء كافة الأعمال المنزلية قبل البدء في الحمام المغربي حتى تتعرضي للأتربة مرة ثانية عند تنظيف المنزل.
يمكنك شراء بعض الأدوات التي تحتاجيها للقيام بالحمام المغربي في منزلك، ومنها..
صابون الغار
مهم في تجهيز الحمام المغربي وهو المسئول عن نعومة الجسم ونضارة البشرة.
الحناء البيضاء
تساعد في الحصول على بشرة صافية وتوحيد لون البشرة حلم كل فتاة، يمكنك تحقيق ذلك بعمل الحمام المغربي واستخدام الحناء البيضاء.
الطين المغربي
ماء الورد
مهمة في تهدئة البشرة وعلاج الإحمرار ، كما يمكنك التخلص من البثور.
الليفة المغربية
هي ليفة خشنة وتساعد في فرك الجسم لتقشير الخلايا الميتة، وإضفاء النعومة على الجسم.
الحجر
مهم للتخلص من التشققات الأقدام في الكعب، التي تتكون نتيجة الوقوف حافي لفترات طويلة.
فوائد الحمام المغربي:-
- يجب الحرص على القيام بالحمام المغربي كل فترة، فهو يساعد في تنظيف البشرة والتخلص من الأوساخ والأتربة التي تكون عالقة بها.
- يخلصك الحمام المغربي من خلايا الجلد الميتة ويساعد في إزالة الرؤوس السوداء وآثار حب الشباب، لذلك هو مفيد لمحاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
- الحمام المغربي وسيلة جيدة للتخلص من الاكتئاب، فهو يساعد في الاسترخاء وتحسين المزاج والتخلص من القلق والاكتئاب، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط ويخلصك من الإرهاق والإجهاد العقلي والبدني.
- تفتيح البشرة يحتاج لفتح المسام والتخلص من أي أتربة وتصبغات تحدث للجسم نتيجة التعرض لأشعة الشمس، كما يمكنك من تنشيط الدورة الدموية نتيجة البخار الذي يتعرض له الجسم.
خطوات القيام بالحمام المغربي في المنزلك:-
- في البداية يجب الحرص على غلق جميع نوافذ المكان الذي ستقومين فيه بالحمام الغربي، وذلك حتى تتمكني من تجميع البخار في الغرفة الذي يساعد في فتح المسام.
- تحتاجي لبانيو لعمل الحمام المغربي في المنزل، املئ البانيو بمياه ساخنة تستحملها بشرتك، احرصي ألا تكون شديدة السخونة حتى لا تتعرضي لإحمرار أو احتراق البشرة.
- استرخي في البانيو بعد خلع ملابسك، حاولي البقاء في الماء الساخن 10 دقائق على الأقل، هذه الخطوة تساعد على فتح مسام البشرة.
-أحرصي على عمل حمام كريم مناسب لشعرك، وتغطيته بالبونيه، حتى لا يصل البخار لفروة رأسك ويضرها.
- في وعاء اخلطي صابون الغار مع الحناء وعصير الليمون، ادهني جسمك بالكامل بهذا الخليط، وتركيه ربع ساعة لكن خارج البانيو.
- يمكنك التدليك برفق، ليتمكن الصابون والحناء من دخول جميع الخلايا في جسمك.
- اشطفي جسمك جيدًا بعد ربع ساعة، واحرصي أن تكون المياه ساخنة، وتأكدي من التخلص من أي صابون على جسمك.
- افركي جسمك بالليفة المغربية، من الأسفل إلى الأعلى لتنشيط الدورة الدموية، واحرصي على تدليك وجهك واليدين والقدمين، والمناطق الخشنة من الجسم، مثل الكوعين والركبتين، هذه الخطوة مهمة للتخلص من خلايا الجلد الميتة في الجسم.
- ستلاحظين وجود شرائط بلون رمادي، هذا دليل على نجاح الحمام المغربي والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
- اخلطي ماء الورد مع عصير الليمون، وضعي الخليط على جسمك، كما يمكنك خلطه مع قطرات من أي نوع زيت عطري مفضل لديكي.
- افركي كعب القدمين بالحجر الخفاف، للتخلص من التشققات.