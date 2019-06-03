ضبط مالكي مخبز استوليا على 500 ألف جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

خبز مدعم- أرشيفية

شنت قوات مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، حملات أمنية للتفتيش على المخابز وموزعي السلع التموينية، لضبط حالات التلاعب والاستيلاء على المال العام، المقدم فى صورة دعم لمواطنين، وتمكنت قوات الحملة من القبض على مالكى مخبز فى منطقة المطرية، لاتهامهما بالاستيلاء على 500 ألف جنيه من مخصصات الدعم، وذلك عن طريق التلاعب فى منظومة صرف الخبز، وتسجيل عمليات شراء وهمية، للتحصل على الدقيق المدعم وبيعه فى السوق الحرة، والاستفادة من فارق السعر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

يرافق قوات الحملة لجنة مشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية، وتبين من فحص اللجنة رصد أعمال تلاعب فى عمليات الصرف، وبالحصر الدقيق للقيمة تبين بلوغ حصيلة التلاعب والكميات المستولى عليها مبلغ 529 ألفا و862 جنيها، وأودعت اللجنة تقريرًا بالنتائج التى انتهت إليها، وتمت