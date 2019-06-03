جريمة

ضبط مالكي مخبز استوليا على 500 ألف جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
خبز مدعم- أرشيفية
خبز مدعم- أرشيفية
شنت قوات مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، حملات أمنية للتفتيش على المخابز وموزعي السلع التموينية، لضبط حالات التلاعب والاستيلاء على المال العام، المقدم فى صورة دعم لمواطنين، وتمكنت قوات الحملة من القبض على مالكى مخبز فى منطقة المطرية، لاتهامهما بالاستيلاء على 500 ألف جنيه من مخصصات الدعم، وذلك عن طريق التلاعب فى منظومة صرف الخبز، وتسجيل عمليات شراء وهمية، للتحصل على الدقيق المدعم وبيعه فى السوق الحرة، والاستفادة من فارق السعر، وتم تحرير محضر بالواقعة.
يرافق قوات الحملة لجنة مشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية، وتبين من فحص اللجنة رصد أعمال تلاعب فى عمليات الصرف، وبالحصر الدقيق للقيمة تبين بلوغ حصيلة التلاعب والكميات المستولى عليها مبلغ 529 ألفا و862 جنيها، وأودعت اللجنة تقريرًا بالنتائج التى انتهت إليها، وتمت
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
محكمة عسكرية

تأجيل «استهداف النائب العام المساعد» لـ10 يونيو

قررت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 10 يونيو، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
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جثة (3)

«الفياجرا القاتلة».. جريمة الزوجة الخائنة والعشيق

مراهقة فى عمر السادسة عشرة، عاشت تتحرق شوقًا لرؤية والدها، الذي يعمل مندوبا للمبيعات بإحدى الدول الخليجية، كانت تعلم أنه رغم طبيعة وظيفته والجهد والمعاناة التى يبذلها، فإنه لم يتأخر في الاطمئنان عليها يوما وتدليلها خلال المكالمات الطويلة التي كانت تزيح عنه الهموم، بينما كانت الفتاة ناقمة على والدتها كثيرة الخروج من المنزل، وطلب المال من الزوج، قليلة الاهتمام باحتياجات أبنائها ومنزلها، عديمة الاهتمام بزوجها المغترب بحثًا عن لقمة العيش، وعاد رب الأسرة أخيرًا لكنه لقي مصرعه وهو نائم، لتؤكد الابنة بيقين أنه قتيل أمها وعشيقها.
سقوط-أسانسير

النيابة تصرح بدفن الطفل ضحية أسانسير المعصرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقي مصرعه دهسًا بين أسانسير وحائط عقار كائن بشارع الأمراء بمنطقة الدواجن بالمعصرة، وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، ومسئول صيانة الأسانسير، للتحقيق معهما بتهمة قتل الطفل بالخطأ، عن طريق الإهمال الجسيم فى متابعة أعمال الصيانة الدورية للعقار ومصعده الكهربائي، مما تسبب فى مصرع الطفل «أحمد»، 10 سنوات، وإصابة والده بجروح بالغة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة، للتأكد من صحة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الشرطة.
لطفلة-ولدت-مع-توأمها-داخلها

العثور على طفل رضيع على باب مسجد بالعياط

عثر الأهالي بمركز العياط بالجيزة، على طفل وليد لا يتجاوز عمره 5 أيام، فى حالة بكاء مستمر، وكان ملفوفًا فى قطعة قماش بيضاء اللون، ومتروكًا أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإطعامه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، فيما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة العامة، فى حين جاري البحث والتحري عن هوية الطفل، والشخص الذى عرض حياته للخطر وتخلى عنه على باب المسجد.
جثة-فى-شقة

حبس المتهم بقتل والدته في نهار رمضان بالهرم

أمرت النيابة العامة، بحبس محمد عبدالعزيز، ويبلغ من العمر 44 عاما، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته عمدًا مع سبق الإصرار، المقترن بالشروع فى سرقتها، وذلك بأن طاردها حاملًا سكينا بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، وما أن لحقها وظفر بها سدد لها 10 طعنات قاصدًا قتلها، فأحدث بها 7 طعنات بالعنق والصدر، وثلاث طعنات فى الظهر، دون أن يرحم كبر سنها، ومحاولات استغاثتها بالناس «إلحقوني بيضربني بسكين»، وأقر المتهم أمام النيابة بجريمته فى محاولة للاستيلاء على أموال والدته.
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