سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
تكريم الفائز
تكريم الفائز
حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بمشاركة وفود دول شملت المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، وقام وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، بتسليم جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.
من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذا النجاح والتتويج المستحق، مؤكداً أن الوزارة دأبت على العناية والرعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تحقيقاً لتطلعات ورؤى
اقرأ المزيد
مظاهرات-السودان

لجنة أطباء السودان: 13 شهيدا في فض الاعتصام حتى الآن

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء جراء فض اعتصام القيادة بالخرطوم، فجر اليوم الإثنين، إلى 13 شهيدا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات العاصمة، وقالت قوى الحرية والتغيير، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، واصفة ما حدث بـ"الجريمة"، محملة قوات الدعم السريع والجيش المسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام، كما أعلنت وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
مظاهرات-السودان

الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
انتخابات-الجزائر

تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .
المسجد-الحرام

مليونا مصلٍّ في البيت الحرام في ليلة 29 رمضان

قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، احتشد أكثر من مليوني مُصل من الزوار والعمار والمواطنين والمقيمين بالسعودية مساء أمس الأحد، في جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وطابقه السفليّ لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام، وبدأت وفود المصلين تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر أمس، لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر وهي مناسبة يحرص على حضورها كثير من المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
اقرأ المزيد من الأخبار
حج-وعمرة (2)

السعودية تخصص رابطا بدلا من المحجوب لمعتمري قطر

خصصت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بحسب الوكالة الرسمية "واس". وقالت الوزارة إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة. يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.
سامح-شكرى (1)

أول تعليق من مصر على استهداف محطتي بترول بالسعودية

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية. وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق من صباح اليوم، عن تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت حيوية سعودية. وقالت قناة "المسيرة"، التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية، إن سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية نفذ عملية عسكرية كبرى ضد أهداف سعودية.
أرامكو

أرامكو تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي: ضخ النفط مستمر

أصدرت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، بيانا كشفت فيه تفاصيل الهجوم الذي أصاب محطتي ضخ للبترول تابعتين لها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إمدادات عملائها من النفط الخام والغاز لم تتأثر بالهجوم. وقالت الشركة السعودية: "استجابت أرامكو لحريق نشب في محطة الضخ رقم 8 بخط الأنابيب شرق غرب، إثر هجوم تخريبي بواسطة طائرات دون طيار، على محطتي الضخ رقم 8 و9". وأضافت: "بشكل احترازي، أوقفت الشركة الضخ في خط الأنابيب، حيث تمت السيطرة على الحادث، بعد أن خلف أضرارا محدودة في محطة الضخ رقم 8".
ناقلة-بترول

حادث ناقلات النفط بالخليج رسالة إيرانية لأمريكا

لم تكن حادثة تخريب ناقلات النفط الأربعة في منطقة الخليج العربي، وبالتحديد بالقرب من سواحل دولة الإمارات العربية بالأمر المستحدث على هذه المنطقة، حيث كانت منذ وقت طويل ساحة لحروب الناقلات النفطية، بما يؤثر على حرية الملاحة. وفي أعقاب إعلان المملكة العربية السعودية عن تخريب اثنتين من ناقلات النفط قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، بدا من الواضح أن بعض القوى قد لجأت إلى الوسائل القديمة التي كانت تستخدمها في ثمانينيات القرن الماضي لتوصيل رسائلها السياسية من خلال الإضرار بأمن المواني.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org