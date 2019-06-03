تأجيل الانتخابات الجزائرية.. نصر محفوف بالمخاطر

يرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير، وكذلك الأحزاب السياسية إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام من عشرين عاما من حكم بوتفليقة، وأولهم بن صالح.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

تأجيل انتخابات الجزائر

تحقق مطلب أساسي للحراك في الجزائر بعد إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنعقد في يوليو المقبل، وذلك رغم تأكيد الجيش مرارا على أهمية عقدها في موعدها، باعتبارها وسيلة لخروج البلاد من أزمتها السياسية . إلا أن الشارع الجزائري حقق انتصارا أمس بإعلان المجلس الدستوري تأجيل الانتخابات ، حيث يطالب الحراك بتغيير النظام السياسي في الجزائر أولا قبل إجراء الانتخابات والتي خلص إلى استحالة إجراء الاقتراع في موعده، وهو ما لاقى قبولا لدى الجزائريين .

جاء تأجيل الانتخابات بعد رفض ملفي الترشح المودعين لدى المجلس الدستوري لخوص السباق الرئاسي الأول بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أبريل الماضي، إثر احتجاجات شعبية دامت عدة أسابيع، ويتعلق أمر الملفين بالمترشحين عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري، وفقا لـ "سكاي نيوز". وأرجعت بعض المصادر رفض ملفي الترشح