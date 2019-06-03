جريمة

تأجيل «استهداف النائب العام المساعد» لـ10 يونيو

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
المحكمة العسكرية- أرشيفية
المحكمة العسكرية- أرشيفية
قررت، اليوم الإثنين، المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، من بينهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، إلى جلسة 10 يونيو، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين فى جميع وقائع الاتهام التى جرت خلال الفترة بين عامي 2014 و2015.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
المستشار-حسن-فريد

لسماع المرافعات.. تأجيل «بيت المقدس» لـ2 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 213 متهما خطرا من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، على رأسهم هشام عشماوي، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع في القضية المتهمين فيها بارتكاب 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، والتخطيط لشن عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
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شهود-فى-محكمة (1)

«تخابر حماس وطعون المعاشات» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع حماس، فيما تنظر المحكمة العسكرية قضية ولاية سناء 4، المتهم فيها 555 شخصا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، كما تنظر محاكمة 154 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية بالفيوم، أطلق عليها "لجان العمليات النوعية"، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، بهدف إسقاط مؤسسات الدولة.
محكمة عسكرية

«اللجان النوعية وعنف المنيا» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات بجدول محطات هادئ اليوم الثلاثاء، إذ من المقرر نظر قضيتي إرهاب أمام المحكمة العسكرية، فيما تخلو محطات القطار من قضايا أخرى معروفة إعلاميًا، وأول القضيتين المنظورتين اليوم محاكمة 154 متهمًا لقيامهم بتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة، والمقيدة تحت رقم 169 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة، والتي كانت مقيدة برقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية حلوان والفيوم".
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«اقتحام قسم التبين وهجوم كنيسة حلوان»| محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها النطق بالحكم على 11 متهما، اثنان منهم محالان إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهما في قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان''، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وكذلك نظر إعادة محاكمة 7 متهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم أول درجة القاضي بإعدامهم وآخرين هاربين لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل اثنين آخرين، من بينهم طفل، لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.
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«فض رابعة وحسم 2» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، ومنها إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، ومنسوب للمتهمين فيها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمّد تعطيل سير وسائل النقل.
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