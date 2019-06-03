رياضة

بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
ليفربول
ليفربول
وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
وكتب محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "لقد كانت ليلة سريالية.. شكرا لكل مشجع جعل المدينة وكأنها ملعب أنفيلد". Yesterday was surreal. Thanks to everyone for making the city feel like... Anfield! pic.twitter.com/uQjEum74YJ — Mohamed Salah (@MoSalah) June
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رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
أكرم توفيق

وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
الزمالك وسموحة (16)

اتحاد الكرة يحيل أزمة لاعب الزمالك للمحكمة الرياضية

قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، إحالة أزمة إبراهيم حسن لاعب الزمالك، بين الإسماعيلي والنجوم، إلى المحكمة الرياضية الدولية، وجاء قرار اللجنة بعد الشكاوى المتبادلة بين النجوم والإسماعيلي حول اللاعب، وكان تقدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم استماع لجنة التظلمات إلى دفوعه في قضية انتقال إبراهيم حسن للزمالك في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.
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محمد-صلاح (3)

كيف جسد الملك صلاح شعار «أنا ابن مصر أنا ضد الكسر»؟

«آمن، واعمل بجد، وسيتحقق ما تريد».. بهذه الكمات كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي عن سر تحقيق حلم طفولته برفع كأس ذات الأذنين، بعدما نجح في قيادة فريقه الريدز بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح (2)

ماذا قال نجوم الكرة بعد تتويج صلاح بدوري الأبطال؟

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، على تهنئة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2- 0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح‎

كيف احتفلت أسرة صلاح في نجريج بلقب دوري الأبطال؟

نجح محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
محمد-صلاح‎ (2)

صحيفة إسبانية تصدم محمد صلاح بعد تتويجه الأوروبي

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، في تتويج فريقه الريدز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، بينما أحرز النجم البلجيكي أوريجي الهدف الثاني للريدز في شباك الديوك في الدقيقة 87 من زمن المباراة، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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