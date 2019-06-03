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للتيسير على الممولين| المالية تعدل لائحة ضريبة الدخل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
وزير المالية
وزير المالية
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، بما يسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم. وتضمنت التعديلات إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولى ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية الخاصة به.
وتلزم التعديلات الجديدة الممول "الشخص الاعتباري"، بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول "الشخص الطبيعى"، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة. وحسب المالية، فإن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، موضحة
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سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 613 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات فى الجرام الواحد وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 13011 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
أسعار-الفائدة (2)

هذه الأسباب تدفع الجنيه للاستقرار أمام الدولار

توقعت «فيتش راتينج»، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، لترتفع بأكثر من 115 قرشا منذ بداية عام 2019، وفقدت العملة الخضراء أكثر من 5% من قيمتها أمام الجنيه المصري. ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 16.72 جنيه، ونحو 16.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
الدولار

3 أسباب أدت إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك

ارتفع فائض صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ليصل إلى أعلى مستوى له فى 10 أشهر، مسجلا نحو 19.5 مليار جنيه، مقابل عجز بقيمة 12 مليار جنيه فى مارس الماضى، بعدما سجلت أصولها الأجنبية 328.1 مليار جنيه، مقابل 308.6 مليار جنيه التزامات عليها، بحسب بيانات البنك المركزي. وسجل صافى الأصول الأجنبية نحو 273.9 مليار جنيه خلال أبريل، بزيادة نحو 31.7 مليار جنيه على مستويات مارس الماضى. ويمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي المصري إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين.
بهتان-الملابس (2)

منها الدواجن.. 6 سلع تنخفض أسعارها في العيد

تعد حالة العرض والطلب هى القانون الذى تعتمد عليه السوق التجارية في معاملاتها اليومية، والمتحكم فيها؛ لذا فزيادة حجم الطلب على أحد المنتجات مع قلة المعروض منه فى الأسواق عادة ما ترفع سعر المنتج، بينما انخفاض حجم الطلب على منتج آخر مع زيادة المعروض منه يخفض سعره فى الأسواق، وكانت النتيجة أن عددا من المنتجات والسلع ستنخفض أسعارها فى عيد الفطر المبارك وفقًا لتلك القراءة فى حركة السوق، ويأتي على رأسها الملابس بمختلف أنواعها، والدواجن واللحوم وبعض السلع الغذائية.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

إحباط 3 آلاف عملية تهرب جمركي خلال شهرين ب732 مليونا

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و693 عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 732.133 مليون جنيه.
وزير-الماليه

4.5 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والصحة والإعلام

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه لشهر أبريل 2019 للسلع التموينية والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر أبريل، بالإضافة إلى مبلغ 98.5 مليون جنيه مساهمات من الخزانة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
التحول-الرقمي-والتهرب-الضريبي-علي-مئدة-السيسي

التحول الرقمي والتهرب الضريبي على مائدة السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلاً عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وكذلك الإقرارات الضريبية الإلكترونية.ووفقا للسفير بسام راضي المتحدث الرئاسي، فقد وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين.
سلع-استهلاكية

بعد تصريحات معيط.. هل ينخفض معدل التضخم لأقل من 10%؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019-2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020-2021. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتراوح معدل التضخم فى مصر ما بين 13 و14% بنهاية العام المالي الحالي 2018-2019، على أن يصل إلى رقم أحادي خلال عام 2020. وارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018. ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا، الخميس، بيانات التضخم خلال شهر أبريل 2019.
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