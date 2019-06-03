للتيسير على الممولين| المالية تعدل لائحة ضريبة الدخل

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى، بما يسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم. وتضمنت التعديلات إلزام شركات الأشخاص بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية "خدمة ممولى ضريبة الدخل"، أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية الخاصة به.

وتلزم التعديلات الجديدة الممول "الشخص الاعتباري"، بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول "الشخص الطبيعى"، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة. وحسب المالية، فإن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، موضحة