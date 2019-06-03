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آخرهم عزت أبو عوف.. فنانون على فراش المرض

تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية لوعكات صحية، ما أثار قلق الجمهور عليهم، وكان آخرهم عزت أبو عوف، الذى يخضع حاليا للعلاج ولم تستقر حالته بعد
تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الفنان عزت أبو عوف
الفنان عزت أبو عوف
رغم أجواء رمضان المبهجة التي ينتظرها الجميع من العام إلى العام ليلقى الأهل والأحباب؛ فإنه منذ بداية الشهر الكريم، وكل يوم يستيقظ الجمهور على خبر حزين من الوسط الفني، بإعلان مرض أحد الفنانين الكبار الذين طالبوا الجمهور بالدعاء لهم؛ كما أنهم فضلوا أن لا يفصحوا عن طبيعة الحالة المرضية لهم، ليتركوا جمهورهم عرضة للشائعات التي تنتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لهذا الفنان أو وفاته، وهذا الأمر مستمر حتى ونحن على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك.
1- عزت أبو عوف كان آخر الفنانين الذين تعرضوا لأزمة صحية، هو عزت أبو عوف، حيث أعلن قبل أيام الناقد طارق الشناوي، عن تدهور حالته الصحية وطلب من الجمهور الدعاء له، حيث كتب: «الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي»، وهو ما أثار
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«سوبر ميرو» الحلقة 28.. ليمون يكتشف حقيقة «إيمي»

شهدت أحداث الحلقة الـ28 من مسلسل سوبر ميرو، مفاجأة كبيرة، إذ إن الفتاة التي اختطفتها عصابة الجاحد، لم تكن البطلة الخارقة سوبر ميرو، بل "كنزي" التي ارتدت ملابس شبيهة لما ترتديه البطلة حتى تعجب مروان، وحينما علمت من العصابة أنهم يريدون خطف سوبر ميرو، قررت مساعدتهم لأنها تكرهها، وبالفعل دبرت خطة، وهي أن يتم تصويرها بملابس سوبر ميرو وهي تعتدي على الناس في الشارع وتفرض عليهم إتاوات، حتى أدى التشهير بسوبر ميرو إلى كره الناس لها، وعلى الجانب الآخر تخطط "كوبرا" مع عصابة الجاحد لعملية كبيرة في تجارة الآثار التي ستربحهم مليار جنيه.
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«شقة فيصل» 29.. «رزق» يهرب من السجن لينتقم من زغللة

انطلقت الحلقة الـ29 من مسلسل «شقة فيصل» بذهاب «غادة» تجسدها ثراء جبيل، إلى المعلم «رزق الصاوي» الذي نصب عليه طليقها «زغللة» يجسده أحمد فتحى، فى السجن، وسألها عن مكانه، لكنها أكدت له أنها لا تعلم عنه شيئا، وأخذ يفكر فى اختطاف شقيقه لكي يحرق قلبه عليه، بينما أخبر «ميزو» يجسده كريم محمود عبد العزيز، «سكر» تجسدها آيتن عامر أنها لا بد أن تضبط تصرفاتها لأنهما متزوجان أمام الناس، بينما اكتشف «أيمن» يجسده وائل نور، أن ابنه (هانى) معه أموال كثيرة وجدها بين ملابسه، بينما طلبت «شربات» نسرين أمين، من «زغللة» أن يتوسط لها عند صاحب الكباريه لكي تعمل راقصة.
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مي عمر تعلق على توقعات الحلقة الأخيرة من ولد الغلابة

يبدو أن نهاية مسلسل «ولد الغلابة» بطولة النجم أحمد السقا، تشغل الكثير من المشاهدين الذين أخذوا يتوقعون النهاية وبعضهم سرح بخياله وكتب توقعات غير منطقية، لاقت إعجاب الفنانة مى عمر، التى أعادت نشرها على حسابها بموقع «تويتر»، حيث يتوقع أحد متابعي المسلسل أن تشهد الحلقة الأخيرة من «ولد الغلابة» استيقاظ (عيسى) يجسده أحمد السقا، من النوم، على تليفون من (فرح)، وهى تخبره أن (عزت) يجسده هادي الجيار، قد كشفهما، وتطلب منه أن لا يذهب إلى (ضاحى) يجسده محمد ممدوح، لأنه سيقتله، وعلقت «مى» على المنشور، قائلة: «خيال علمي».
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أنغام تطمئن جمهورها: وعكة بسيطة وأنا بخير (فيديو)

طمأنت الفنانة أنغام جمهورها على صحتها، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، من بروفات حفل عيد الفطر بدولة الكويت، وعلّقت قائلةً: "شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت"، وكانت قد نشرت أنغام أمس الأحد، صورة أثناء تلقيها العلاج من داخل إحدى المستشفيات، ولم تفصح عن أي تفاصيل، ولكنها اكتفت بالتعليق على صورتها، وكتبت "الحمد لله"، وانهالت عليها تعليقات محبيها ومتابعيها متمنين لها الشفاء العاجل.
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محمد هنيدي يطمئن الجمهور على حسن حسني بـ«الشيشة»

العديد من الشائعات انطلقت منذ عدة أيام حول تدهور الحالة الصحية للفنان حسن حسني، زادت حدتها للغاية خلال الساعات القليلة الماضية، وحرصت نجلة الفنان القدير على أن تنفيها، كما نفاها الفنان محمد هنيدي بشكل قاطع بنشره صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بصحبة الفنان حسن حسني وهو يشرب "الشيشة"، معلّقًا: "عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا"، وكانت أيضًا الفنانة نهال عنبر قد نفت حقيقة الأخبار المتداولة وقالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليًا.
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تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

لم يكد الجمهور يطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، حتى طالعنا خبر مؤسف آخر، وهو تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية شديدة، حيث تم حجزه في أحد المستشفيات، حسب المقربين له، وقد أكد تلك المعلومة الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا الجمهور إلى الدعاء لعزت أبو عوف بالشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتنا للفنان عزت أبو عوف، حالته حرجة ربنا هو الشافي"، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى حول مرض "أبو عوف"، كما لم يصدر أي تصريح من نقابة المهن التمثيلية بهذا الشأن أيضًا.
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حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ«حسن حسني»

منذ صباح اليوم، يتداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" يظهر فيها الفنان حسن حسني داخل العناية المركزة، على جهاز التنفس الاصطناعي، كما تحدثت صفحات عدة عن تدهور حالته الصحية خلال الساعات القليلة الماضية، لكن تلك الأنباء نفتها الفنانة نهال عنبر، التي قالت في تصريحات لقناة "النهار"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني مستقرة، وهو لا يشكو شيئًا حاليا، بل إنه غادر المستشفى إلى منزله منذ ساعات، وربما الصورة المتداولة التُقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها، أو كانت من أحد أعماله الفنية.
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