آخرهم عزت أبو عوف.. فنانون على فراش المرض

تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية لوعكات صحية، ما أثار قلق الجمهور عليهم، وكان آخرهم عزت أبو عوف، الذى يخضع حاليا للعلاج ولم تستقر حالته بعد

تحرير:التحرير ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الفنان عزت أبو عوف

رغم أجواء رمضان المبهجة التي ينتظرها الجميع من العام إلى العام ليلقى الأهل والأحباب؛ فإنه منذ بداية الشهر الكريم، وكل يوم يستيقظ الجمهور على خبر حزين من الوسط الفني، بإعلان مرض أحد الفنانين الكبار الذين طالبوا الجمهور بالدعاء لهم؛ كما أنهم فضلوا أن لا يفصحوا عن طبيعة الحالة المرضية لهم، ليتركوا جمهورهم عرضة للشائعات التي تنتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لهذا الفنان أو وفاته، وهذا الأمر مستمر حتى ونحن على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك.

1- عزت أبو عوف كان آخر الفنانين الذين تعرضوا لأزمة صحية، هو عزت أبو عوف، حيث أعلن قبل أيام الناقد طارق الشناوي، عن تدهور حالته الصحية وطلب من الجمهور الدعاء له، حيث كتب: «الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي»، وهو ما أثار