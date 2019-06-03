آخرهم عزت أبو عوف.. فنانون على فراش المرض

تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية لوعكات صحية، ما أثار قلق الجمهور عليهم، وكان آخرهم عزت أبو عوف، الذى يخضع حاليا للعلاج ولم تستقر حالته بعد
تحرير:التحرير٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الفنان عزت أبو عوف
رغم أجواء رمضان المبهجة التي ينتظرها الجميع من العام إلى العام ليلقى الأهل والأحباب؛ فإنه منذ بداية الشهر الكريم، وكل يوم يستيقظ الجمهور على خبر حزين من الوسط الفني، بإعلان مرض أحد الفنانين الكبار الذين طالبوا الجمهور بالدعاء لهم؛ كما أنهم فضلوا أن لا يفصحوا عن طبيعة الحالة المرضية لهم، ليتركوا جمهورهم عرضة للشائعات التي تنتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لهذا الفنان أو وفاته، وهذا الأمر مستمر حتى ونحن على أعتاب استقبال عيد الفطر المبارك.
1- عزت أبو عوف
كان آخر الفنانين الذين تعرضوا لأزمة صحية، هو عزت أبو عوف، حيث أعلن قبل أيام الناقد طارق الشناوي، عن تدهور حالته الصحية وطلب من الجمهور الدعاء له، حيث كتب: «الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي»، وهو ما أثار
1- عزت أبو عوف
كان آخر الفنانين الذين تعرضوا لأزمة صحية، هو عزت أبو عوف، حيث أعلن قبل أيام الناقد طارق الشناوي، عن تدهور حالته الصحية وطلب من الجمهور الدعاء له، حيث كتب: «الحمد لله الفنان القدير حسن حسني بصحة جيدة دعواتنا للفنان النبيل عزت أبو عوف حالته حرجة ربنا هو الشافي»، وهو ما أثار القلق لدى الجمهور، خاصة مع عدم توضيح ما يمر به «أبو عوف»، وأكدت نقابة المهن التمثيلية هذه المعلومة، حيث تعرض عزت أبو عوف لأزمة صحية على أثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات، وتم حجزة فى غرفة العناية المركزة حتى تتحسن حالته.
وأمس أيضا نشرت الفنانة أنغام، صورة لها في أثناء تلقيها العلاج من داخل أحد المستشفيات، واكتفت بالتعليق عليها: «الحمد لله» دون أن تفصح عن أى تفاصيل عن سبب مرضها، وهو ما أثار قلق جمهورها الذى أخذ يدعو لها ويتمنى الشفاء العاجل، ومع كثرة الأسئلة عن حالتها الصحية، قامت بعدها بنشر مقطع فيديو لها عبر حسابها على «إنستجرام» وعلقت عليه: «شكرًا لكل اللي سألوا عليا أنا بخير.. وعكة بسيطة وعدت وأنا دلوقتي في بروفة حفلة العيد بالكويت».
وسبقهم الفنان حسن حسني الذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية، تسببت فى انتشار شائعة وفاته، وهو ما أغضب الجمهور، الذى طلب من العاملين بالوسط الفني طمأنتهم على الحالة الصحية للنجم، خاصة بعد انتشار صور له من داخل العناية المركزة وهو على جهاز التنفس الاصطناعي، وبالفعل خرجت الفنانة نهال عنبر، فى تصريحات صحفية، تؤكد أن حالة الفنان حسن حسني مستقرة الآن، وغادر المستشفى وعاد إلى منزله وأن الصورة المتداولة التقطت له خلال إحدى الأزمات الصحية التي سبق أن تعرض لها.
فيما حرص عدد من الفنانين على زيارته والتقاط صور معه ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لنفي الشائعات التي تحدثت عن حالته الخطيرة، من بينهم الفنان محمد هنيدي الذى نشر صورة له معه وهو يشرب الشيشة، وعلق عليها «عم حسن زي الفل وبيشرب شيشة كمان.. الصورة متصورة حالا»، وأيضا الفنان مدحت صالح، الذى نشر صورة له معه وعلق عليها: «أجمل ليلة في رمضان، مع أبويا حسن حسني، ربنا يبارك في عمره، اليوم من بيت عم حسن».
وقبل أسابيع، أصيب الفنان الكوميدى محمد نجم، بجلطة دماغية، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات منطقة الدقي، بمحافظة الجيزة، وحينها خرج الفنان طلعت زكريا يطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء، ومن وقت لآخر يتم تسريب صورة للفنان من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج، آخرها وهو داخل العناية المركزة بعد دخوله فى غيبوبة، وبعدها خرج ابنه «شريف» وطلب من محبيه الدعاء له، وأكد فى تصريحات صحفية أن حالة والده غير مستقرة حتى الآن ويخضع للعلاج تحت إشراف فريق طبي.
بينما افتتح الفنان محمد أبو الوفا، الباب مع بداية موسم رمضان 2019، حيث خرج الفنان عمرو سعد وطلب من الجمهور الدعاء له، قائلا: «دعواتكم للفنان محمد أبو الوفا بالشفاء والخروج بإذن الله من المرحلة الحرجة، وشكرا أشرف زكي على الاهتمام والدعم»، ويأتي ذلك بعد تعرض الفنان لوعكة صحية على أثرها تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، بعد أن تعرض لالتهاب شديد فى الصدر، وتم حجزه داخل العناية المركزة لحين تحسُّن حالته.
فى النهاية.. نتمنى الشفاء لجميع الفنانين وأن تمر هذه الفترة على خير.