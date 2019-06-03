الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال

الحكمة والوعي والثقافة والقدرة على التعامل مع المواطنين، شعار المجندين من حملة المؤهلات العليا بإدارات مرور القاهرة والجيزة والإسكندرية للارتقاء بالأداء الأمني

تحرير:محمد الشاملي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

مجندو المؤهلات العليا في إدارات المرور

شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.

وجودهم في الشارع يلمسه المواطن خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقبيل انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. ما اكتسبه هؤلاء المجندون من قدر كبير من التعليم تحصلوا عليه يتيح لهم التعامل بفهم ووعي مع المواطنين