الداخلية ومجندو المؤهلات.. 6 أسابيع في حضرة الأبطال
الحكمة والوعي والثقافة والقدرة على التعامل مع المواطنين، شعار المجندين من حملة المؤهلات العليا بإدارات مرور القاهرة والجيزة والإسكندرية للارتقاء بالأداء الأمني
تحرير:محمد الشاملي٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
مجندو المؤهلات العليا في إدارات المرور
شكل جديد من أشكال تطوير الأداء الأمني الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لتقديم أفضل خدمة أمنية للمواطنين، لا سيما المرورية منها من خلال نهج وتوجه تمثل في الاستعانة للمرة الأولى بمجندين من حملة المؤهلات العليا؛ لتنظيم الحركة المرورية في الشوارع والميادين كمرحلة أولى في محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية)، لما تشهده تلك المحافظات من كثافات مرورية عالية، تحتاج معهت إلى هذه الفئة من المجندين، الذين لديهم القدرة والوعي لحسن التعامل مع المواطنين.
وجودهم في الشارع يلمسه المواطن خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقبيل انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
ما اكتسبه هؤلاء المجندون من قدر كبير من التعليم تحصلوا عليه يتيح لهم التعامل بفهم ووعي مع المواطنين
وجودهم في الشارع يلمسه المواطن خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وقبيل انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.
ما اكتسبه هؤلاء المجندون من قدر كبير من التعليم تحصلوا عليه يتيح لهم التعامل بفهم ووعي مع المواطنين وضيوف مصر خلال العرس الإفريقي، الذي ستشهده ملاعب محافظات عدة (القاهرة - الإسكندرية - السويس - الإسماعيلية)، والعمل على رفع معدلات الأداء الأمني باعتبارهم دماء جديدة بفكر مستنير تضخ في شرايين الشرطة المصرية، للعمل وفق معايير أمنية يرضى عنها المواطنون.
ولتأهيل المجندين للعمل المروري انخرطوا في فرق تدريبية خاصة لضمان إعدادهم الإعداد الجيد، الذي يحقق لهم الإلمام الكامل بكل الجوانب والمهارات الخاصة بتنظيم المرور، إضافة إلى التأهيل المعتاد لكل المجندين، ويؤكد مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة للمرور أنه تم استقبال المجندين الجدد من حملة المؤهلات العليا بمقر الإدارة منذ 6 أسابيع.
ويضيف المصدر رفيع المستوى أنه تم تدريب المجندين منذ حضورهم، بدءا بالتدريب الأساسي ثم تدريب المجندين الجدد على الأعمال التخصصية للمرور، تحت إشراف اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور.
وعن فترة التدريب يقول أحد المجندين إن "فترة التدريب تعلمنا فيها حركات الإرشاد اللي نقدر نساعد بيها في تسيير حركة المرور في الشارع"، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات وقواعد تؤهلهم لكيفية التعامل مع المواطنين بمختلف الشوارع والميادين في المحافظات المُشار إليها.
وشملت الخطة إلحاق المجندين بقسم الانتشار السريع عبر دراجات بخارية مستحدثة خفيفة الحركة يجوبون الشوارع؛ بهدف رصد المخالفات وتنظيم الحركة المرورية، لا سيما أن انضمام هذه الفئة من المجندين للعمل الشرطي يعد إضافة حقيقية لمنظومة الأمن المصرية التي تسعي للتطوير المستمر لكل عناصرها خاصة الشرطي منها؛ لضمان أداء وخدمة أمنية أفضل للمواطنين يشعر معها بالأمن والأمان تحت شعار "الحكمة، الوعي، الثقافة، القدرة على التعامل مع المواطنين"، سعيا لتحقيق الانضباط المروري المنشود.
يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على تطوير مستوى الأداء الأمنى، لا سيما فى المجالات التى تمس حياة المواطنين والتي من بينها المرور، فقد انتهجت الوزارة أسلوباً جديداً لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية) بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة فى تسيير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، وذلك عقب تلقيهم الدورات التدريبية التى تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم فى تحقيق الانضباط المرورى ومعاونة المواطنين، وقد تم دعمهم بالآليات الحديثة التى تمكنهم من سرعة الانتقال والعمل على تحقيق السيولة المرورية بكل الشوارع والميادين.