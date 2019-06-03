وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

اكرم توفيق

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.

وأصدر نادي الجونة بيانا نعى فيه والد اللاعب: «نعى نادي الجونة رحيل والد أكرم توفيق لاعب الوسط بالفريق، وجاء كالتالى: "ينعى نادى الجونة والد لاعبنا أكرم توفيق.. ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر والسلوان". وانتقل أكرم توفيق إلى صفوف الفريق الأول بالنادى الأهلي خلال صيف 2016، ولكنه لم