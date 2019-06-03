رياضة

وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
اكرم توفيق
اكرم توفيق
توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
وأصدر نادي الجونة بيانا نعى فيه والد اللاعب: «نعى نادي الجونة رحيل والد أكرم توفيق لاعب الوسط بالفريق، وجاء كالتالى: "ينعى نادى الجونة والد لاعبنا أكرم توفيق.. ندعو له بالمغفرة والرحمة وللاسرة بالصبر والسلوان". وانتقل أكرم توفيق إلى صفوف الفريق الأول بالنادى الأهلي خلال صيف 2016، ولكنه لم
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الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
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بعد التتويج.. كيف تغنى محمد صلاح بجماهير ليفربول؟

وجه محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رسالة لجماهير فريقه بعد الاحتفال الجنوني بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما قاد صلاح صاحب الـ26 عامًا، الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، حيث سجل الفرعون المصري هدف فريقه الأول من ركلة جزاء، ليحقق الريدز الفوز (2-0) على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ليصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بدوري أبطال أوروبا، بعدما شارك في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي.
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اتحاد الكرة يحيل أزمة لاعب الزمالك للمحكمة الرياضية

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الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.
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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيرة وادي دجلة، غدً الخميس على ملعب ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت استبعاد مصطفى فتحي، حازم إمام، فرجاني ساسي، خالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة، وحمدي النقاز للإيقاف وأحمد مدبولي وعمر صلاح لاسباب فنية، وقرر مدرب الفارس الأبيض ضم محمد أحمد "كاماتشو"، لتعويض غيب النقاز وحازم.
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الأهلي عن رحيل لاسارتي: حملة لضرب استقرار الفريق

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ما يردده البعض عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأحمر، والتفاوض مع مدير فني آخر هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن "حملة ممنهجة" للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري، مضيفًا أن المدرب ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدوري.
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الاتحاد يحظر التعامل مع قناة أون سبورت لهذا السبب

قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى منع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريقه من إجراء أي حوارات أو الإدلاء بأي تصريحات لقناة أون سبورت، بعد التصرف الغريب الذي قامت به القناة بقطع الإرسال الخاص ببث مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في دور ربع نهائي كأس مصر، التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي المسابقة. ويأتي قرار مصيلحي بعدما قامت القناة بقطع بث اللقاء وتحديداً الشوطين الإضافيين من أجل بث مباراة الأهلي والنجوم في الدوري.
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