ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تحرير:محمد رشدي ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

مواد بترولية

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.

بلغت الكميات المستولى عليها (750000 لتر بنزين 80 - 92) ، أراد المتهم بيعها بالسوق السوداء بأزيد من سعرها الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين، وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات. ضبط 49 ألف لتر بنزين و6 أطنان عسل في حملات تموينية واستمراراً