جريمة

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

وثق فى جاره وصديقه ولم يتوقع خيانته.. دبر له مكيدة لسرقة التوك التوك الخاص به.. واتفق مع اثنين آخرين على قتله.. قاموا باستدراجه لمنطقة زراعية وأجهزوا عليه
تحرير:هيثم بطاح ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
ساعات مرعبة ساعات من الحيرة والرعب مرت كالدهر على الأسرة بعد الاتصال على نجلهم أكثر من مرة دون جدوى ويئسوا من السؤال عليه والبحث عنه هنا وهناك، فقدمت أسرته بلاغًا لمركز قليوب حمل رقم 2736 إدارى، لتبدأ أجهزة الأمن بالقليوبية في عمل الإجراءات اللازمة بهدف كشف ملابسات واقعة الاختفاء بالكامل. فريق بحث عقب
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تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ‎ (2)

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

نص تحقيقات ضحية التبول اللا إرادي بجامعة المنصورة

استمع أحمد عبد العليم، وكيل نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمس الأحد، إلى أقوال "ماجدة" الطالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، ضحية "التبول اللا إرادي"، وشهود العيان بالواقعة، حيث كان "شادي.ب"، رئيس لجنة الامتحان، قد منعها في أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، يوم 20 مايو الماضي، دون مراعاة لظروفها الصحية، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر، وحصل «التحرير» على نص التحقيقات.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
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طعن-بالسكين

مصرع رئيس وردية أمن في شركة على يد لصوص بشبرا

لقى رئيس وردية أمن مصرعه، وأصيب زميله، اليوم السبت، في أثناء محاولتهما منع لصوص من سرقة عهدتهما من معدات بالشركة التي يعملان بها دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، من أفراد الأمن بمركز تأجير معدات بناء بقيامهم بضبط 3 أشخاص في أثناء شروعهم في سرقة قطع حديدية من داخل مقر المركز الكائن بناحية ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.
قتل

«كنت فاكرها غنية».. تفاصيل مقتل عجوز بولاق

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل عجوز في منطقة بولاق الدكرور، عن أن عاطلا وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تقيم بمفردها في شقة بالطابق الأرضي مكونة من غرفة وحمام، ويتردد عليها بعض الجيران للاطمئنان عليها لإقامتها بمفردها وكبر سنها حتى عثر عليها أحد سكان العقار ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، وبمناقشة عدد من الجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة وفحص آخر المترددين على العقار، مسرح الجريمة، تبين أنه أحد سكان المنطقة، وتم رصد دخوله المنزل في وقت مزامن لوقوع الجريمة.
القبض-على-متهم

ضبط 4 عاطلين قتلوا شابا لسرقة هاتفه في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، القبض على أربعة عاطلين؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب في نهاية العقد الثاني من العمر، وذلك لسرقة هاتفه المحمول، حيث أردوه قتيلًا بطلق ناري، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا يستهدف تثبيت المارة وسرقة متعلقاتهم تحت التهديد، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، برئاسة المستشار محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة (3)

سهرة ونومة وجثة.. تفاصيل مقتل تاجر على يد صاحبه

اشترى الدنيا بالآخرة واختار طريق الشيطان فراح يستدين من صاحبه تاجر الأدوات المنزلية بالربا مقابل التوقيع على إيصالات بالمبالغ، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت وسئم من تكرار مطالبته له بسداد الفوائد أو الدين كاملًا وإنهاء التعامل بينهما، وضيق عليه الخناق بعد أن أصبح يتردد على مكان أكل عيشه بمقهى صغير فى نزلة أبو نوح بأرض الشعراوى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ، فعقد النية على التخلص منه وارتكب حادثا غريبا على هذه القرية الهادئة وهز أرجاءها، إذ إنها لم تعهد حدوث مثل هذه الجرائم البشعة من قبل.
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