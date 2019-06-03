ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

وثق فى جاره وصديقه ولم يتوقع خيانته.. دبر له مكيدة لسرقة التوك التوك الخاص به.. واتفق مع اثنين آخرين على قتله.. قاموا باستدراجه لمنطقة زراعية وأجهزوا عليه

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

صورة أرشيفية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.

ساعات مرعبة ساعات من الحيرة والرعب مرت كالدهر على الأسرة بعد الاتصال على نجلهم أكثر من مرة دون جدوى ويئسوا من السؤال عليه والبحث عنه هنا وهناك، فقدمت أسرته بلاغًا لمركز قليوب حمل رقم 2736 إدارى، لتبدأ أجهزة الأمن بالقليوبية في عمل الإجراءات اللازمة بهدف كشف ملابسات واقعة الاختفاء بالكامل. فريق بحث عقب