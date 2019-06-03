ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

وثق فى جاره وصديقه ولم يتوقع خيانته.. دبر له مكيدة لسرقة التوك التوك الخاص به.. واتفق مع اثنين آخرين على قتله.. قاموا باستدراجه لمنطقة زراعية وأجهزوا عليه
خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
ساعات مرعبة
ساعات من الحيرة والرعب مرت كالدهر على الأسرة بعد الاتصال على نجلهم أكثر من مرة دون جدوى ويئسوا من السؤال عليه والبحث عنه هنا وهناك، فقدمت أسرته بلاغًا لمركز قليوب حمل رقم 2736 إدارى، لتبدأ أجهزة الأمن بالقليوبية في عمل الإجراءات اللازمة بهدف كشف ملابسات واقعة الاختفاء بالكامل.
فريق بحث
عقب
ساعات مرعبة
ساعات من الحيرة والرعب مرت كالدهر على الأسرة بعد الاتصال على نجلهم أكثر من مرة دون جدوى ويئسوا من السؤال عليه والبحث عنه هنا وهناك، فقدمت أسرته بلاغًا لمركز قليوب حمل رقم 2736 إدارى، لتبدأ أجهزة الأمن بالقليوبية في عمل الإجراءات اللازمة بهدف كشف ملابسات واقعة الاختفاء بالكامل.
فريق بحث
عقب تلقي البلاغ وبإخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قرر تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، وبالفعل انطلق فريق البحث نحو جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية وبحث علاقات الشاب المختفى من أصدقائه وجيرانه للتوصل إلى خيط يقود لكشف الملابسات والوصول إلى الحقيقة الكاملة.
طرف خيط
في أثناء قيام الرائد أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بعملية البحث وردت معلومات من قبل بعض الأهالى بمشاهدة المختفى في وقت معاصر لاختفائه برفقة جارة وصديقه "م.ع.م".
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وهنا أمسكت أجهزة البحث بطرف الخيط لتكشف عن مفاجأة، وهي قيام جار المتهم باستدراجه بالاتفاق مع اثنين آخرين بحجة توصيلهما إلى مدينة العبور وقاموا بالإجهاز عليه من أجل الاستيلاء على مركبة التوك توك وبيعها من أجل المال.
ضبط واعتراف
من خلال الملاحقات الأمنية تم ضبط المتهم الأول "م.ع.م"، 20 عامًا، وبمواجهته أدلى باعترافات تفصيلية حول الحادث، وقيامه بالاتفاق مع صديقيه "ع.م. ا"، 21 عامًا، حلاق، و"ع.ر.س"، 21 عامًا، عامل معماري، ومقيمون بدائرة مركز الخانكة، باستدراج المجنى عليه لسرقة مركبة التوك توك خاصته.
وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الأول بطلب توصيله بمركبة التوك توك إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته، مردفًا: "كان بيثق فيا عشان إحنا جيران وأصدقاء وماكانش متوقع الغدر".
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وتضمنت اعترافات المتهم، أنه فور وصوله لمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، استقل معه المتهمان الثاني والثالث المركبة بحجة التوجه معه لمدينة العبور للمساعدة في شراء متطلبات شقيقته، وحال وصولهم لمنطقة العكرشة دائرة مركز الخانكة.
وفي أثناء سيرهم بناحية أرض التين، قام المتهم الأول بخنق المجني عليه باستخدام شال قماش أعده سلفًا وأجهز عليه عقب ذلك باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وطعنه في الرقبة وأخرى بالظهر، وتأكدوا من وفاته وقاموا بالتخلص من الجثة بإلقائها وسط زراعات التين بذات المنطقة وتولى المتهم الثالث قيادة مركبة التوك توك وفروا هاربين، لكن أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم خلال 24 ساعة قبل التصرف فى المركبة.
مكان الجثة
عقب تدوين اعترافات المتهمين في محضر رسمي قاموا بصحبة رجال الشرطة، وأرشدوا عن مكان جثة المجني عليه، وتم التحفظ عليها في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
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