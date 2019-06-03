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أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

سببت أبل طفرة هائلة في مجال التكنولوجيا مع هاتف آيفون، الذي بات لا غنى عنه اليوم، لكن بعد 11 عاما أصبح متجر “آب ستور” محطّ انتقادات من الجميع.
تحرير:مي فؤاد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
شركة أبل الأمريكية
شركة أبل الأمريكية
تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
قالت أبل، التي تم إطلاقها قبل 11 عامًا، إن متجر أبل ساعد في توفير ملايين الوظائف وخلق أكثر من 120 مليار دولار للمطورين. من المحتمل أن يقوم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بزيادة هذا الرقم خلال عرضه الرئيسي في بداية المؤتمر السنوي لمطوري العالم (WWDC) في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا. الخصوصية ستستخدم
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هواوي

هواوي تتلقى الضربات.. منع علمائها من إجراء الأبحاث

قد يكون لحظر الولايات المتحدة الفعال على هواوي عواقب وخيمة على المجتمع العلمي، قررت جمعية IEEE العلمية الشهيرة منع علماء شركة هواوي من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كل القيود التجارية على الشركة الصينية، كما حذرت IEEE محررى ما يقرب من 200 مجلة علمية من التداعيات القانونية الشديدة، التي ستنشأ في حال السماح لموظفي الشركة الصينية بإجراء الأبحاث التقنية المختلفة. رغم أن هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل قوى على الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن سيكون له تداعيات.
جوجل

خدمات جوجل تعود للعمل بعد تعطلها لفترة

بدأت خدمات جوجل، في إلى العودة العمل، بعد فترة من تعطلها مساء الأحد، إذ تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، بسبب عطل في جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتم بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في أنحاء بالولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
جوجل

عطل فني يضرب جوجل ويوقف الجيميل ويوتيوب

تعرضت "يوتيوب وسناب شات وديسكورد ونيست"، ومواقع ويب أخرى إلى انقطاع الخدمة، مساء الأحد، بسبب عطل في خدمات جوجل كلاود. وذكرت "بزنس إنسايدر" الصحيفة الرقمية التي تهتمّ بعالم المال والتجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك انقطاعًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء من أوروبا، ما تسبب في تعطل مجموعة كبيرة من خدمات جوجل، بما في ذلك الجيميل وجوجل درايف ويوتيوب ونيست.
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