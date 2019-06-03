أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

سببت أبل طفرة هائلة في مجال التكنولوجيا مع هاتف آيفون، الذي بات لا غنى عنه اليوم، لكن بعد 11 عاما أصبح متجر “آب ستور” محطّ انتقادات من الجميع.

تحرير:مي فؤاد ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

شركة أبل الأمريكية

تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به. لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية. قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".

قالت أبل، التي تم إطلاقها قبل 11 عامًا، إن متجر أبل ساعد في توفير ملايين الوظائف وخلق أكثر من 120 مليار دولار للمطورين. من المحتمل أن يقوم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بزيادة هذا الرقم خلال عرضه الرئيسي في بداية المؤتمر السنوي لمطوري العالم (WWDC) في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا. الخصوصية ستستخدم