أبل تواجه انتقادات في المؤتمر السنوي لهذه الأسباب

سببت أبل طفرة هائلة في مجال التكنولوجيا مع هاتف آيفون، الذي بات لا غنى عنه اليوم، لكن بعد 11 عاما أصبح متجر “آب ستور” محطّ انتقادات من الجميع.
تنظم شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، لجذب برامج المدخرين في الوقت الذي تواجه فيه انتقادات بأن صانع أي فون احتكر متجر التطبيقات الخاص به.
لكن الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن دعوى قضائية عام 2011 تتهم شركة أبل باحتكار المتجر بصورة غير مشروعة وزيادة أسعار أجهزته بصورة جنونية.
قالت شركة أبل مؤخرًا دفاعًا عن متجر التطبيقات: "نجمع عمولة فقط من المطورين عندما يتم تسليم سلعة أو خدمة رقمية من خلال تطبيق ما".
قالت أبل، التي تم إطلاقها قبل 11 عامًا، إن متجر أبل ساعد في توفير ملايين الوظائف وخلق أكثر من 120 مليار دولار للمطورين.
من المحتمل أن يقوم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بزيادة هذا الرقم خلال عرضه الرئيسي في بداية المؤتمر السنوي لمطوري العالم (WWDC) في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا.
الخصوصية
ستستخدم
قالت أبل، التي تم إطلاقها قبل 11 عامًا، إن متجر أبل ساعد في توفير ملايين الوظائف وخلق أكثر من 120 مليار دولار للمطورين.
من المحتمل أن يقوم تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، بزيادة هذا الرقم خلال عرضه الرئيسي في بداية المؤتمر السنوي لمطوري العالم (WWDC) في مدينة سان خوسيه في كاليفورنيا.
الخصوصية
ستستخدم أبل المؤتمر أيضًا لعرض التحسينات على أنظمة التشغيل التي تعمل على تشغيل أجهزة كمبيوتر Mac والأجهزة المحمولة بالإضافة إلى البرامج التي تقوم بتصميمها، قبل طرحها على الجمهور.
كما سيتم فض نزاع App Store في المؤتمر، والذي من المتوقع بالفعل أن يكون ذا أهمية كبيرة لأن الشركة تؤكد على المحتوى الرقمي والخدمات لتعويض التراجع في سوق الهواتف الذكية.
أصرت أبل على أن سيطرتها المشددة على المتجر تتيح لها حماية خصوصية المستخدم والوقاية من البرامج الضارة عن طريق فحص ما يجري على أرففها الافتراضية.
صور كوك آبل كالرائدة في حماية خصوصية المستخدم، قائلًا إن البيانات التي يتم جمعها بواسطة أجهزتها أو برامجها محمية بشدة.
مع ذلك، يزعم النقاد أن آبل لا تتعامل بالمهنية عندما يتعلق الأمر ببيانات مثل تحديد الموقع، وسجل التصفح، وأكثر من ذلك يتم جمعها بواسطة التطبيقات التي يصنعها مطورو برامج من خارج أبل نفسها.
كما سيتم تشديد القيود على مشاركة البيانات التي تجمعها تطبيقات الأطفال، خلال المؤتمر.
احتكار
في قرار المحكمة العليا الصادر أوائل مايو الماضي، رفض القضاة حجة شركة آبل بأن المستهلكين يفتقرون مواصلة الدعوى لأن العملاق التكنولوجي كان مجرد وسيط مع مطوري التطبيقات.
قال القاضي بريت كافانو، إن المستهلكين لهم الحق في متابعة قضيتهم لأن لديهم علاقة مباشرة مع شركة أبل. كما يجب أن تعود القضية الآن إلى محكمة ابتدائية للمحاكمة.
قالت أبل في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "نحن على ثقة من أننا سننتصر عندما يتم تقديم الحقائق وأن متجر التطبيقات ليس حكرًا. نحن فخورون بأن نكون قد أنشأنا منصة أكثر أمانًا وثقة للعملاء وفرصة عمل رائعة لجميع المطورين في جميع أنحاء العالم".
جاء الحكم وسط رد فعل متزايد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى التي تهيمن على القطاعات الرئيسية للاقتصاد عبر الإنترنت. جادلت المرشحة الديمقراطية للرئاسة إليزابيث وارن بأنه يجب تفكيك الشركات الكبرى مثل فيسبوك و جوجل و أبل من خلال قانون مكافحة الاحتكار.
تواجه شركة أبل اتهامات في أوروبا بإساءة استخدام منصتها خاصةً ضد التطبيقات المنافسة، بما في ذلك شكوى من خدمة الموسيقى سبوتيفاي .
قدمت سبوتيفاي شكوى رسمية لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي التي تواجه مع القيود التي تضعها أبل على التطبيقات التي لا تستخدم نظام دفع App Store.
جاءت ادعاءات سبوتيفاي بشأن سياسات متجر تطبيقات آبل، كما أشارت إلى وجود ممارسات مناهضة للمنافسة ونموذج أعمال يمنح آبل ميزة غير عادلة.
رفضت شركة آبل اتهامات سبوتيفاي بشأن الممارسات المناهضة للمنافسة، قائلة إن عملاق الموسيقى السويدي كان يحاول الاستمتاع بمزايا سوقها على الإنترنت دون دفع المقابل.
قالت آبل إن سبوتيفاي تنشر بيانا مضللا، موضحة أن الأخيرة تحقق معظم إيراداتها من الإعلانات والصفقات الشريكة مع شركات الاتصالات، والتي لا تحصل الشركة المصنعة لهواتف أيفون منها على أي عوائد على الإطلاق.
تعرضت أبل وسبوتيفاي لاتهامات بمحاولة زيادة السيطرة على الأشخاص الذين يستخدمون منصاتهم، أي مطوري التطبيقات بالنسبة لآبل والموسيقيين والعاملين، وذلك من أجل تحقيق مكاسب مالية أفضل.