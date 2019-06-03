جريمة

نص تحقيقات ضحية التبول اللا إرادي بجامعة المنصورة

الطالبة لنيابة المنصورة: طلبت الذهاب للحمام 4 مرات، وعندما تبولت تعامل الجميع معي بلا مبالاة.. المراقب قال: "لو بعتك لازم أبعت كل الناس.. ومش عاوز أسمع إشمعنى"
تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
كلية الآداب جامعة المنصورة
كلية الآداب جامعة المنصورة
استمع أحمد عبد العليم، وكيل نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمس الأحد، إلى أقوال "ماجدة" الطالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، ضحية "التبول اللا إرادي"، وشهود العيان بالواقعة، حيث كان "شادي.ب"، رئيس لجنة الامتحان، قد منعها في أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، يوم 20 مايو الماضي، دون مراعاة لظروفها الصحية، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر، وحصل «التحرير» على نص التحقيقات.
أمرت النيابة باستدعاء "شادي.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة المتهم، للاستماع إلى أقواله فيما نُسب إليه، والمراقبة على الطالبة في أثناء تلك المادة لأخذ أقوالها. وأشارت ماجدة، ضحية الواقعة، إلى أنها طلبت 4 مرات من المراقب الذهاب إلى الحمام ورفض، منذ بدء الامتحان وحتى الساعة الأخيرة، قائلة
اقرأ المزيد
تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة ‎ (2)

وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة واطمأن على انتظام سير الامتحانات، وأكد الوزير خلال تفقده للجان على أهمية الإعداد والتأهيل الجيد لطلبة كلية الشرطة وتسلحهم بالعلم والمعرفة، ليكونوا قادرين على حمل أمانة الدفاع عن أمن الوطن، وذلك في إطار من الالتزام بأحكام القانون وإعلاء قيم حقوق الإنسان بما يضمن دعم رسالة الأمن وتحقيق الاستقرار، معربًا عن ثقته بمستوى التدريب والتأهيل الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية كفر العرب بمركز دسوق، نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق. وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ، بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة آثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق 9 سيارات إسعاف إلى مستشفى دسوق العام، لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.
قتل

ثمن الثقة.. لغز آخر توصيلة لسائق توك توك بالقليوبية

خرج الشاب "ب.ر" صاحب الـ14 عامًا، للعمل على مركبة التوك توك كعادته بنطاق قريته نوى التابعة لمركز قليوب، على أمل العودة قبل أذان المغرب لتناول الإفطار مع أسرته البسيطة التي كان عائلها من العمل مفردة من أجل لقمة العيش، ما جعل الابن يبادر لكي يساعد والده بالعمل على نفس المركبة، لكنه اختفى فى ظروف غامضة، منذ صباح أمس الأحد، على غير العادة، وانتابت أسرته حالة من الرعب، لا سيما بعد أن أغلق هاتفه المحمول وفشلهم فى الوصول إليه، فحرروا محضرا باختفائه ليكتشفوا الكارثة.
بنزين

ضبط مليون إلاّ ربع لتر بنزين قبل بيعه بالسوق السوداء

تواصل مباحث التموين شن حملاتها الأمنية لضبط المتلاعبين من التجار، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، وتم ضبط صاحب محطة وقود استولى على 750 ألف لتر بنزين، وباعها فى السوق السوداء فى الأميرية، لتحقيق أرباح غير مشروعة من بيعها، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لمباحث التموين برئاسة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، تفيد قيام المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات، بدائرة قسم شرطة الأميرية، باستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
كلية اداب جامعة المنصورة

طالبة التبول اللاإرادي بالمنصورة: «مش هسيب حقي»

"مش قادرة استوعب اللي حصل لغاية دلوقتي".. كلمات قاسية تروي من خلالها الطالبة "ماجدة ع. ف."، بالفرقة الثالثة قسم يوناني ولاتيني بكلية الآداب بجامعة المنصورة، تفاصيل ما حدث معها ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، رغم توسلاتها للدكتور "شادي.ب"، رئيس اللجنة، أكثر من مرة، حتى تبولت وتغوطت لاإراديًا، داخل اللجنة، ما تسبب في انهيارها وإيذائها نفسيًا وعصبيًا، وأثارت الواقعة الجدل حول علاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بين رافض لتصرف المدرس ومبرر له.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
حبس-متهمين-ارشيفية

تجديد حبس قاتلي «ضحية المحمول» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس عاطلين اثنين، شقيقين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإزهاق روح شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، في قضية ضحية «المحمول»، بعدما أصاباه إصابات بالغة بالرأس، لخلافات على تصليح هاتف محمول داخل محل المجني عليه بدائرة المركز، حيث تعديا عليه بـ«شومة»، ليسقط مضرجا بدمائه، قبل أن يفارق الحياة فور نقله إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي.
غرق

غرق طالب جامعي في ترعة أمام كلية الآداب بالشرقية

لقي طالب جامعي، في بداية العقد الثالث من عمره، مصرعه، اليوم السبت؛ غارقًا أثناء الاستحمام في مياه ترعة «بحر مويس» أمام كلية الآداب بجامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما تبين نزول الطالب للاستحمام بسبب حرارة الجو المرتفعة، حيث جرى انتشال الجثمان من المياه. البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب في مياه ترعة «بحر مويس» أمام مبنى كلية الآداب بجامعة الزقازيق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org