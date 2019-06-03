نص تحقيقات ضحية التبول اللا إرادي بجامعة المنصورة

الطالبة لنيابة المنصورة: طلبت الذهاب للحمام 4 مرات، وعندما تبولت تعامل الجميع معي بلا مبالاة.. المراقب قال: "لو بعتك لازم أبعت كل الناس.. ومش عاوز أسمع إشمعنى"

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

استمع أحمد عبد العليم، وكيل نيابة أول المنصورة، تحت إشراف المستشار محمد أبو ثريا، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، أمس الأحد، إلى أقوال "ماجدة" الطالبة بالفرقة الثالثة بجامعة المنصورة، ضحية "التبول اللا إرادي"، وشهود العيان بالواقعة، حيث كان "شادي.ب"، رئيس لجنة الامتحان، قد منعها في أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، يوم 20 مايو الماضي، دون مراعاة لظروفها الصحية، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا، إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان بـ3 أشهر، وحصل «التحرير» على نص التحقيقات.

أمرت النيابة باستدعاء "شادي.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة المتهم، للاستماع إلى أقواله فيما نُسب إليه، والمراقبة على الطالبة في أثناء تلك المادة لأخذ أقوالها. وأشارت ماجدة، ضحية الواقعة، إلى أنها طلبت 4 مرات من المراقب الذهاب إلى الحمام ورفض، منذ بدء الامتحان وحتى الساعة الأخيرة، قائلة

أمرت النيابة باستدعاء "شادي.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة المتهم، للاستماع إلى أقواله فيما نُسب إليه، والمراقبة على الطالبة في أثناء تلك المادة لأخذ أقوالها.

وأشارت ماجدة، ضحية الواقعة، إلى أنها طلبت 4 مرات من المراقب الذهاب إلى الحمام ورفض، منذ بدء الامتحان وحتى الساعة الأخيرة، قائلة أمام النيابة: "قولت له في العشر دقائق الأولى لما شعرت بمغص، ووعدني إنه يبعتني لما اللجنة تهدى، ثم استأذنت منه تاني بعدها بنصف ساعة مع اشتداد الألم عليّ، فرفض وقالي: لو بعتك يبقى كل شوية حد يقولي الحمام، وتبقى سوق".

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وأضافت: "أنا طلبت أتفتش وياخد ورقتي ويبعت معايا حد، لأن بطني بتتقطع، ورفض، ولما عملت على نفسي في الساعة الثانية من الامتحان، أخبرت المراقبة والتي أخبرته بدورها ما حدث وهو يجمع ورق الإجابات، وتعامل الجميع معي ببرود ولا مبالاة".

بعد مرور ساعة كاملة، حاولت ماجدة من جديد وشرحت للمراقبة حالتها وظروفها الصحية، وطلبت منها أن تأتي معها إلى الحمام، ولم تمانع من التفتيش الذاتي مقابل الذهاب للحمام، لإثبات حسن النية، وأنها فقط تلبي نداء الطبيعة وليس الغش، وهو ما أكدته مرارًا لرئيس اللجنة الذي ثبت على موقفه.

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وقالت مريم، شاهد عيان على الواقعة، إن زميلتها طلبت الذهاب إلى دورة المياه في نصف الساعة الأولى من بدء الامتحان ولم تعترض المراقبة، طالبة منها أن تنتظر موافقة رئيس اللجنة، الذي أبدى موافقة مبدئية، ولكن طلب منها أن تنتظر حتى تهدأ اللجنة، ثم تكرر طلبها 3 مرات أخرى على أوقات متفرقة، ورفض قائلًا: "لو بعتك لازم أبعت كل الناس زيك.. ومش عاوز أسمع إشمعنى".

وأضافت أنها رأت زميلتها منهارة من البكاء وغير قادرة على الحركة، وساعدتها مع آخرين على الذهاب إلى دورة المياه لتغتسل، وعادوا بها إلى منزلها في مدينة شربين، بعد أن رأوها مبللة من أثر التبول، ولم يهتم لأمرهم أي أحد بإدارة الكلية.

في السياق ذاته، استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الطالبة لدعمها نفسيًا ومعنويًا، قائلًا لها: "إنتى زى بنتي وأشعر كأب قبل أن أكون رئيسا للجامعة، أن الموقف غير مقبول، وتسبب في إهدار كرامتك، ولا أقبل بالتعسف مع أي طالب وحقك القانوني محفوظ"، وطمأنها على سير التحقيقات بشفافية بما يضمن حقها بالكامل.

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واستكمل: "لم تصدر أي تعليمات بمنع الطلاب من دخول الحمام، وهناك إجراءات تتبع بتفتيش الحمامات وتفتيش الطالب أو مرافقة الطالب من أحد المراقبين لمنع الغش، لكن رغبته في قضاء حاجته أمر طبيعي ولا يمكن منعه".

وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات المصرية نظم حقوق وواجبات الطلاب في أثناء إجراء الامتحانات، وأن التعليمات الخاصة بعدم خروج الطلاب قبل نصف الوقت المقصود منها خروج الطالب نهائيا من اللجنة بورقة الأسئلة لمنع تسريب الامتحان، وهذا متبع بكل الامتحانات سواء بالمدارس أو الجامعات.

كان رئيس الجامعة قد استبعد المدرس من أعمال الكنترول والمراقبة، عقب علمه بالواقعة، وإحالته للتحقيقات.